Sociedad

Frutas y verduras: cuánto hay que comer por día y qué tan lejos están los argentinos de esa cifra

El especialista en frutihorticultura Mariano Winograd explicó cuál es la cantidad que se debería consumir a diario y analizó los cambios en los hábitos alimentarios de los argentinos

El consumo de frutas y verduras en Argentina ronda algo más de 200 gramos diarios por persona y queda lejos de los 400 gramos recomendados para una dieta saludable
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La horticultura gana espacio en la mesa cotidiana, con productos que ampliaron su presencia y hábitos de compra que cambiaron en los últimos años. Aun así, el consumo de frutas y hortalizas sigue lejos de los 400 gramos diarios por persona recomendados para una dieta saludable, una distancia que también expone una caída en la variedad de alimentos incorporados a la dieta.

Según el especialista frutihortícola Mariano Winograd, la ingesta actual ronda algo más de 200 gramos por día por habitante. En volumen anual, eso equivale a unos 100 kilos por persona, por debajo de una referencia nutricional que se ubica cerca de 146 kilos al año.

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Winograd sostuvo que esa brecha no se limita a la cantidad. También describió un retroceso en la diversidad de frutas y verduras presentes en la alimentación diaria, junto con una menor familiaridad con productos, formas de preparación y combinaciones posibles para incorporarlos a las comidas.

El consumo diario queda lejos de los 400 gramos recomendados

Winograd planteó, en Infobae A las Nueve, que la recomendación de 400 gramos diarios funciona como una referencia básica para una alimentación equilibrada, pero advirtió que en el país ese umbral está lejos de cumplirse. En su diagnóstico, la dieta cotidiana perdió presencia de frutas y hortalizas y se volvió más acotada en repertorio.

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Un cajón transparente de refrigerador contiene manzanas, bananas, tomates, uvas, pepinos, brócoli y champiñones en bolsas de plástico.
Mariano Winograd advirtió que la brecha en frutas y hortalizas no solo es de cantidad, sino también de diversidad en la alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa pérdida de diversidad, indicó, también afecta la educación alimentaria en los hogares. “Tenés que educarlos en la diversidad”, afirmó al referirse a la comida infantil y a la necesidad de ampliar desde temprano el abanico de productos consumidos.

La palta creció, pero no modifica el problema general de la dieta

En ese contexto, Winograd ubicó a la palta entre los alimentos que más crecieron desde la cuarentena. En la misma lista mencionó a la almendra y la mora congelada, aunque aclaró que se trata de productos con expansión reciente y no necesariamente de los de mayor consumo total.

La fruta más impactante de hoy es la palta, no es la manzana”, dijo. Según explicó, su crecimiento muestra cambios en las preferencias del público, pero no altera el cuadro general de una dieta que sigue por debajo de los niveles aconsejados en frutas y verduras.

El ingeniero agrónomo precisó que en Argentina se produce la variedad Hass, originada a partir de una mutación detectada en California a comienzos del siglo XX. Señaló que esa palta tiene una relación favorable entre semilla y pulpa, además de una maduración pareja.

La Hass es muy cremosa”, sostuvo. Agregó que se cosecha con 25% de materia seca, un dato que, según detalló, ayuda a explicar su rendimiento y su aceptación en distintos segmentos de consumo.

Tazón con camotes, plato con zanahorias, tazón con espinacas, tazón con mangos, cesta con tomates, cesta con brócoli, todo sobre mesa de madera.
La dieta de los argentinos incorporó menos variedad de frutas y verduras y perdió familiaridad con productos, preparaciones y combinaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad de frutas y verduras también cayó en los hogares

Winograd también mencionó el desarrollo de frutas como el mango varietal, la tuna, la pitaya, el higo y la chirimoya. Describió a varias de esas especies como productos presentes en el país, pero con poca visibilidad comercial y una inserción todavía limitada en el consumo cotidiano.

A su juicio, recuperar volumen también exige recuperar diversidad. En esa línea, sugirió sumar frutas a ensaladas y a preparaciones habituales, además de reincorporar licuados, congelados y combinaciones que amplíen la presencia de esos alimentos en la dieta diaria.

El especialista vinculó esa tarea con campañas de promoción más sostenidas. Recordó la iniciativa “Cinco al día”, centrada en el consumo cotidiano de frutas y hortalizas, y señaló que en Francia adoptó el nombre Dix par jour, con énfasis en la variedad.

Puestos de mercado con cajas de cerezas, pimientos rojos, albaricoques, ciruelas, hongos, verduras y frutas diversas. Personas borrosas en el fondo
Winograd propuso sumar frutas a ensaladas, licuados, congelados y comidas habituales para recuperar volumen y diversidad en el consumo diario (Visit Mexico)

Los cítricos importados cubren la baja oferta local del verano

Según precisó el especialsita, naranjas, mandarinas, limones y pomelos importados ingresan a Argentina durante el verano porque la producción local de cítricos se concentra en los meses fríos. Se trata de un movimiento ligado a la estacionalidad y no de una competencia directa con la oferta nacional del invierno.

“El cítrico es una fruta, pomelo, mandarina, limón, naranja, en principio de invierno”, señaló. En ese tramo mencionó ingresos desde Brasil, Chile, España y Egipto.

También distinguió a las hortalizas amiláceas del resto de los vegetales de consumo diario. Citó a la papa, la cebolla y el choclo como productos con mayor carga de hidratos de carbono, y remarcó la importancia de incorporar otras opciones con fibra, vitaminas y minerales, como la espinaca y la acelga.

Vista superior de una mesa de madera con una gran variedad de frutas y verduras frescas. Una mano con jersey morado toma una manzana verde.
Los cítricos importados ingresan a Argentina en verano para cubrir la baja oferta local de naranjas, mandarinas, limones y pomelos fuera de la temporada de invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mercado Central perdió infraestructura y diversidad comercial

El especialista participó en la apertura del Mercado Central el 15 de octubre de 1984 y asumió tareas de gerencia para poner en funcionamiento el predio, después de haber integrado el grupo de asesores. Según relató, renunció el 15 de noviembre de ese mismo año por diferencias con el directorio de entonces.

A 42 años de aquella apertura, describió un deterioro de la infraestructura y de la cultura comercial del mercado. “Está muy deteriorado, está muy empobrecido”, afirmó sobre el predio.

En esa evaluación incluyó problemas en el consumo, en la circulación monetaria y en la diversidad de productos buscados por los compradores. Al mismo tiempo, reconoció transformaciones en la actividad, entre ellas la incorporación de mujeres e inmigrantes y el avance de las billeteras electrónicas frente al uso del efectivo.

Su diagnóstico sobre el futuro del predio fue directo y quedó asociado a una idea de renovación integral. “Lo tenemos que hacer de nuevo”.

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