Trucos para seguir viendo películas de Netflix en un televisor que no es compatible con la aplicación

Netflix le quita su soporte a dispositivos antiguos e impide descargar nuevas funciones. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)

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Un mensaje de incompatibilidad puede interrumpir el acceso a una película o una serie justo al abrir Netflix en un televisor. “Esta app no es compatible con tu dispositivo” y “Netflix ya no está disponible en este dispositivo” son algunas de las advertencias que pueden aparecer en pantalla.

El aviso suele surgir sin anticipación y afecta a electrodomésticos de distintas marcas y antigüedades. En los televisores inteligentes, no siempre obliga a reemplazar el aparato: existen alternativas externas que permiten recuperar el acceso a la plataforma y a otros servicios streaming.

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Cómo saber si el televisor todavía recibe actualizaciones

El primer paso consiste en ingresar al menú de configuración del televisor. En los apartados “Información”, “Acerca del televisor” o “Soporte” suele figurar la versión del sistema operativo, el número de compilación y la fecha de la última actualización instalada.

El menú de configuración muestra la versión del sistema operativo y la fecha de la última actualización disponible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, conviene entrar en la tienda de aplicaciones del aparato y revisar si Netflix tiene una actualización pendiente. Si el sistema no ofrece nuevas versiones desde hace tiempo o la tienda ya no permite actualizar la app, el modelo puede haber quedado fuera del ciclo de compatibilidad.

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La revisión permite descartar un problema puntual antes de gastar dinero en un accesorio o en un televisor nuevo. Un reinicio del dispositivo, la comprobación de la conexión a internet y la actualización del software pueden resolver fallas temporales, aunque no restauran el soporte cuando este ya terminó.

Qué dispositivo permite acceder a Netflix desde un televisor antiguo

Un Amazon Fire TV Stick puede ser una salida para conservar un televisor que todavía funciona, pero que ya no admite la aplicación de Netflix. El dispositivo se conecta a uno de los puertos HDMI y utiliza su propio sistema operativo, independiente del software instalado en el televisor.

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El Fire TV Stick se conecta al puerto HDMI y utiliza un sistema propio para ejecutar Netflix y otras aplicaciones. (Foto: Europa Press)

Una vez conectado, el usuario debe seleccionar la entrada HDMI correspondiente, configurar la conexión WiFi e instalar Netflix desde la tienda de aplicaciones del dispositivo. De ese modo, el contenido se reproduce a través del accesorio y no de la aplicación original del televisor.

Esta opción requiere un puerto HDMI libre y alimentación eléctrica, que puede provenir de un adaptador o, en algunos modelos, de un puerto USB. El televisor pasa a funcionar como pantalla, mientras el dispositivo externo gestiona las aplicaciones y las actualizaciones.

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Cómo utilizar un Google Chromecast y dispositivos Roku en un televisor

El Google Chromecast ofrece otra alternativa para quienes usan un celular como control principal. Según la versión, permite enviar contenidos desde la aplicación de Netflix instalada en un teléfono, una tableta o una computadora, o bien abrir aplicaciones desde una interfaz propia con control remoto.

Chromecast permite enviar contenidos desde un celular compatible a la pantalla del televisor. (Foto: Europa Press)

Para utilizarlo, el Chromecast debe conectarse al televisor mediante HDMI y configurarse en la misma red WiFi que el celular. Después, solo con abrir Netflix en el teléfono y elegir el ícono de transmisión para enviar la película, serie o documental a la pantalla.

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Asimismo, los dispositivos de Roku se conectan por HDMI y dan acceso a Netflix, aparte de otras plataformas streaming. Funcionan con un menú propio y reciben actualizaciones por separado, así que pueden extender el uso de un televisor cuya tienda de aplicaciones está desactualizada.

La falta de soporte técnico y de actualizaciones de seguridad puede limitar el uso de Netflix y otros servicios digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comprar uno, es necesario verificar que el televisor tenga puerto HDMI y confirmar que el dispositivo elegido sea compatible con la conexión de internet disponible en el hogar. Es clave considerar la resolución de la pantalla para elegir un modelo que se ajuste a las capacidades del electrodoméstico.

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En qué momento conviene reemplazar el televisor

Cambiar el dispositivo puede ser necesario si no tiene puerto HDMI, presenta fallas de imagen o sonido, o si el sistema operativo quedó muy antiguo para otras funciones. La falta de actualizaciones no solo afecta a Netflix: puede provocar bloqueos y errores en aplicaciones, navegación o comunicación.

Los dispositivos sin soporte quedan expuestos a vulnerabilidades porque dejan de recibir parches ante ciberataques. Revisar con frecuencia la versión del sistema, la certificación del aparato y las actualizaciones disponibles permite anticipar el momento en que será necesario recurrir a un accesorio externo o renovar el dispositivo.

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