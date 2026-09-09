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Cómo están las negociaciones por la renovación de Scaloni a poco más de tres meses de la finalización de su contrato con la Selección

El entrenador campeón del mundo tiene un vínculo vigente con la AFA hasta finales de 2026

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Medallas
Lionel Scaloni luego de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, con la mirada perdida tras le entrega de premios (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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A tres meses y medio del final de su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino, la negociación por la renovación de Lionel Scaloni como entrenador de la selección argentina atraviesa una zona de preocupación. Hace cuatro días había un panorama optimista entre los directivos de la AFA para la continuidad del técnico campeón del mundo en Qatar 2022, pero el clima cambió en las últimas horas.

Tal como se publicó anteriormente, la continuidad de Scaloni al frente del combinado nacional quedó en suspenso tras la salida de Lionel Messi y la derrota ante España en la final del Mundial 2026. En las últimas horas, la temperatura de la preocupación escaló, aunque en la AFA todavía persista la sensación de que el entrenador podría seguir si en una reunión todavía pendiente con Tapia y su representante, Matías Aldao, logran encontrar un entendimiento para finalmente sellar aquella renovación que había sido acordada de palabra hasta 2030.

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Si bien el pasado viernes había un buen augurio de parte de los directivos de AFA en torno a la renovación del contrato de Scaloni, al no haber señales claras del entorno del entrenador, la situación adquirió mayor dificultad. No obstante, aún queda un margen razonable para continuar negociando hasta el vencimiento del vínculo, que expira a finales de año.

Uno de los indicios que llamó la atención en la estructura de AFA fue que el presidente, Claudio Chiqui Tapia, no publicara nada en sus redes sociales cuando se cumplieron ocho años del debut de Scaloni como técnico de Argentina. En el entorno del seleccionado interpretaron que ese “silencio” puede llegar a tener una relación con las dificultades que en estos momentos hay para la renovación del contrato.

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Claudio Tapia, presidente de la AFA, abraza a Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026 ante España (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Claudio Tapia, presidente de la AFA, abraza a Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026 ante España (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El calendario inmediato agrega presión a esa definición. La primera ventana de amistosos posterior al Mundial irá del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026 y la idea de la dirigencia es disputar tres partidos, mientras que la última fecha FIFA del año será del 9 al 17 de noviembre, con la posibilidad de jugar dos encuentros.

La derrota en la definición del torneo abrió un escenario que el propio Scaloni dejó expuesto en conferencia de prensa. “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar”, dijo entonces. En esa misma aparición, el ex técnico de Newell’s y Estudiantes también deslizó que cumpliría con los compromisos de 2026 y que después “ya está”. Más tarde llegaron el recibimiento multitudinario al plantel en Buenos Aires y la peregrinación de hinchas hasta su casa en Pujato, donde le dejaron regalos y muestras de apoyo.

La negociación por su continuidad no es el único asunto abierto. Incluso si resuelve seguir, el cuerpo técnico podría perder a una de sus piezas más reconocidas: Walter Samuel. Según pudo saber Infobae, el ex defensor de Boca Juniors e Inter de Milán habría decidido iniciar un camino como entrenador principal. Samuel, que trabaja desde hace tiempo como ayudante de campo y tuvo protagonismo en el último Mundial por sus variantes en la pelota parada, transitaría así el tramo final de su etapa en el seleccionado.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
Lionel Scaloni durante el Mundal 2026 (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Si esa salida se confirma, la AFA y Scaloni deberán incluir en la negociación la reorganización del cuerpo técnico antes del inicio del ciclo hacia 2030. La eventual continuidad del entrenador, por lo tanto, no solo depende de su respuesta personal sino también de cómo quedará armado el grupo de trabajo que lo acompañó en los últimos años.

El entrenador nacido en Pujato hace 48 años hizo su debut en la Selección el 8 de septiembre de 2018, en el Los Ángeles Memorial Coliseum, con una victoria 3-0 sobre Guatemala en un amistoso. Los goles de Argentina fueron de Lucas Pratto , Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone. Scaloni llegó a la conducción del equipo nacional tras la salida de Jorge Sampaoli luego del Mundial de Rusia y su liderazgo llevó a la Albiceleste a ganar cuatro títulos: dos Copas América, una Copa del Mundo y la Finalissima. En su estadística general, el santafesino dirigió 104 partidos, con 76 victorias, 18 empates y 10 derrotas. Además, superó la racha histórica de Alfio Coco Basile al conseguir 36 encuentros sin perder.

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