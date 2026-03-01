Tecno

Amazon Fire TV cambia por completo con esta actualización: ahora encontrar contenido será más fácil

El rediseño principal presenta categorías diferenciadas como películas, series y deportes para navegación más intuitiva

La última actualización de Amazon
La última actualización de Amazon Fire TV ofrece una interfaz completamente renovada y mayor rapidez en el acceso a contenidos favoritos. (Amazon)

Con la llegada de una actualización, Amazon Fire TV transforma la forma en la que los usuarios acceden y gestionan sus contenidos favoritos. La nueva versión introduce mejoras técnicas, rediseño visual y funciones inteligentes que prometen optimizar el entretenimiento y hacer más intuitivo el uso diario de este reconocido dispositivo.

En qué consiste la actualización de Fire TV

La reciente actualización de Fire TV se centra en dos grandes ejes: una interfaz completamente renovada y una aplicación móvil que amplía las posibilidades de control. El objetivo es que los usuarios encuentren lo que quieren ver de manera más rápida y sencilla, evitando la navegación engorrosa entre aplicaciones o menús poco claros.

Uno de los cambios más notables es la nueva pantalla principal. El rediseño apuesta por un aspecto más limpio, con categorías bien diferenciadas como películas, series, deportes o directos, permitiendo al usuario acceder directamente al tipo de contenido que le interesa.

Amazon ha incluido mejoras en la organización y en la velocidad de respuesta del sistema, logrando que el Fire TV sea hasta un 30% más ágil en determinados modelos.

La actualización permite fijar hasta
La actualización permite fijar hasta 20 aplicaciones favoritas en la pantalla de inicio de Fire TV, superando el límite anterior de seis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las nuevas funciones disponibles en Fire TV

Entre las funciones destacadas se encuentra la posibilidad de fijar hasta 20 aplicaciones favoritas en la pantalla principal, una mejora significativa sobre las seis disponibles en versiones anteriores. Esto permite un acceso mucho más flexible y personalizado a las plataformas más usadas.

Al mantener pulsado el botón de inicio del mando, los usuarios acceden a un panel rápido que reúne accesos directos para ajustar la configuración de imagen y sonido, gestionar dispositivos del hogar inteligente o consultar cámaras conectadas como las Ring. De esta forma, el dispositivo se integra mejor en el ecosistema doméstico y centraliza el control de múltiples servicios.

La inteligencia artificial también cobra protagonismo con la llegada de Alexa+, la evolución del asistente de la marca que ahora utiliza tecnologías de IA generativa. Mediante comandos de voz, es posible pedir recomendaciones personalizadas, añadir títulos a la lista de seguimiento o incluso buscar una escena concreta describiéndola.

La nueva aplicación móvil de Fire TV se convierte en una herramienta clave para encontrar contenido. Ya no solo actúa como mando de repuesto, sino que permite explorar el catálogo, gestionar la lista de favoritos y reproducir títulos directamente en el televisor desde cualquier lugar. El diseño de la app se ha alineado con el de la interfaz de Fire TV, asegurando una experiencia coherente y fluida entre dispositivos.

El panel rápido de Fire
El panel rápido de Fire TV centraliza ajustes de imagen, sonido y gestión de dispositivos inteligentes para mayor comodidad en el hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gracias a esta actualización, los usuarios pueden añadir contenidos a su lista de seguimiento incluso estando lejos de casa, y comprobar que aparecen en su televisor al encenderlo. También pueden descubrir recomendaciones de amigos o explorar novedades desde el móvil, facilitando el acceso a propuestas relevantes que podrían pasar inadvertidas en la navegación tradicional.

Qué otras novedades acompañan la actualización

Junto con los cambios en software, Amazon ha presentado un nuevo modelo de televisor, el Ember Artline, con resolución 4K QLED y pantalla mate, diseñado para integrarse de manera elegante en el hogar. Este lanzamiento se inicia en Estados Unidos y está previsto que llegue a otros mercados de forma escalonada.

La actualización también introduce mejoras visuales en la interfaz de los dispositivos Fire TV: tipografía modernizada, esquinas redondeadas, degradados renovados y menús más claros. El panel principal permite acceder rápidamente a apartados como Juegos, Arte, Fotos o la Experiencia Ambiental, donde se pueden mostrar imágenes personales a través de Amazon Photos en la pantalla principal del televisor.

El lanzamiento del televisor Ember
El lanzamiento del televisor Ember Artline 4K QLED acompaña la actualización de Fire TV, iniciando su llegada progresiva a distintos mercados. (Imagen ilustrativa Infobae).

El despliegue de la nueva interfaz comenzará a implementarse a lo largo de febrero en dispositivos como Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max (segunda generación) y la serie Fire TV Omni Mini-LED en Estados Unidos.

El resto de regiones recibirán la actualización de manera escalonada, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a las notificaciones del sistema para acceder a todas las funciones en cuanto estén disponibles.

