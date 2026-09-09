La carta de amor de Luisana Lopilato a Michael Bublé por su cumpleaños: “La agradezco a Dios por ponerte en mi camino”

La actriz homenajeó a su marido con un posteo en sus redes sociales (Video: Instagram)

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Luisana Lopilato decidió muchos años atrás que tan solo algunos momentos de su vida familiar iban a llegar a las redes sociales. Entre ellos, estos pequeños vistazos llegan en los cumpleaños de los cuatro hijos que tiene con Michael Bublé, algunas vacaciones familiares y momentos de pura complicidad familiar. En el día del cumpleaños del cantante canadiense, la actriz de Casados con Hijos le dedicó un emotivo posteo en sus redes, compuesto por un compilado de momentos y acompañado de un texto escrito en inglés y en español.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. A veces te miro y pienso en todo lo que hemos vivido juntos, todo lo que hemos construido, cuánto hemos crecido, cuánto hemos soñado, cuánto hemos reído... y también todas esas veces en las que tuvimos que tomarnos fuerte de la mano y simplemente seguir adelante”, escribió la actriz de Pepita la pistolera en inglés.

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Las imágenes que acompañan el texto documentan escenas diversas: desde apariciones en alfombras rojas —entre ellas la del festival Starlite— hasta instantes cotidianos junto a sus cuatro hijos. Uno de los videos muestra a la pareja en un muelle junto a un lago, con árboles y bancos de madera de fondo, donde el cantante canadiense la alza en brazos mientras ambos ríen frente a la cámara.

"Nunca podría haber elegido un mejor compañero para compartir esta vida, o un mejor padre para ellos", escribió Luisana en el pie de foto de la publicación

Lopilato también se refirió al rol de su marido como padre. “Y entonces te miro con nuestros hijos y mi corazón se siente tan lleno. Porque si hay algo que sé con certeza, es que nunca podría haber elegido un mejor compañero para compartir esta vida, o un mejor padre para ellos”, sostuvo. Esa reflexión encuentra su correlato visual en dos de las escenas incluidas: una donde Bublé se encuentra con una de sus hijas, vestida con un conjunto claro y trenzas, antes de subir a un vehículo previo a un show, y otra donde se lo ve sobre un escenario iluminado, con sus hijos de espaldas mientras él extiende el brazo hacia el público.

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En otro tramo del mensaje, la actriz describió el conocimiento que tiene sobre el carácter de su pareja. “Conozco tu corazón. Conozco a la persona que sos cuando nadie está mirando. Sé cuánto das, cuán profundamente te importa, cuánto amás y cuánto hacés para asegurarte de que todos a tu alrededor estén bien”, escribió Luisana. A partir de esa descripción, expresó un deseo para el cumpleaños: “Y por eso hoy, más que nada, espero que la vida te devuelva aunque sea un poco de todo el amor que le das a los demás”.

Dos de los registros del compilado refuerzan el tono íntimo del mensaje: uno capta a la pareja bailando en una calle bordeada de árboles con flores rosadas, y otro los muestra adentro de un vehículo, entre risas. Fue en ese contexto de complicidad que Lopilato también agradeció lo construido en conjunto. “Le agradezco a Dios por tu vida, por ponerte en mi camino, y por permitirme construir esta familia con vos”, escribió.

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Luisana y Michael se conocieron en 2008 en un concierto de él y ahora tienen cuatro hijos (Instagram)

En la publicación que compartió en su perfil de redes sociales, la productora también rememoró aquel momento en el que participó como protagonista en el videoclip de “Haven’t Met You Yet”. Fue durante ese rodaje cuando la relación entre ambos terminó de afianzarse y consolidarse, hecho que ocurrió en el año 2009.

El mensaje cerró con una afirmación sobre la decisión de continuar eligiéndolo. “Después de todos estos años, todas estas historias, y todas las diferentes versiones de nosotros, todavía te elijo. Y si tuviera que empezar todo de nuevo, te elegiría otra vez”, expresó la actriz. Y concluyó: “Sos nuestro lugar seguro, nuestro orgullo, y uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado. Te amo más de lo que alguna vez podré expresar con palabras”.

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