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Cómo se forma la niebla y por qué es más frecuente durante las noches frías

Su aparición depende de un delicado equilibrio atmosférico que puede romperse con la salida del sol. Especialistas explican cuál es la combinación de factores que la favorece y qué provoca su disolución con la misma rapidez con la que se presenta

Carretera nocturna de asfalto rodeada de árboles con una densa capa de niebla y dos faros encendidos en el fondo.
La niebla se forma cuando una masa de aire húmedo se enfría hasta la saturación y el vapor de agua se condensa cerca del suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La niebla puede reducir la visibilidad en pocos minutos y modificar de manera abrupta las condiciones de circulación y la percepción del entorno. En meteorología, se define como una acumulación de gotas de agua suspendidas en el aire junto a la superficie terrestre, formada cuando una masa de aire húmedo se enfría hasta alcanzar la saturación o suma la humedad necesaria para condensarse cerca del suelo.

De acuerdo con el Servicio de Meteorología de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la niebla comparte su mecanismo básico con las nubes. En ambos casos, el vapor de agua se condensa en pequeñas gotas. La diferencia principal es la altura: mientras las nubes se desarrollan a niveles más elevados, la niebla permanece en contacto con el suelo o muy cerca de él.

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El proceso comienza cuando la temperatura del aire se acerca al punto de rocío, cuando el vapor se condensa. La cantidad de humedad que el aire retiene depende de su temperatura. Al enfriarse, esa capacidad disminuye y, al llegar a la saturación, se forman gotas microscópicas visibles. Esa condensación origina la niebla.

Por qué la niebla aparece junto al suelo

Para que se forme niebla, deben coincidir una serie de condiciones. La primera es la presencia de humedad en la atmósfera. La segunda es un mecanismo que enfríe el aire o eleve su contenido de vapor. Cuando ese equilibrio cambia y la capa más baja de la atmósfera alcanza la saturación, aparecen gotas en suspensión que reducen la visibilidad.

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Según NOAA, la niebla está compuesta por gotas de agua presentes a nivel de la superficie. Eso significa que lo que se observa no es el vapor en sí mismo, sino el resultado de su transformación en gotitas líquidas capaces de dispersar la luz y volver difuso el paisaje.

Primer plano de una brizna de hierba verde recubierta de cristales de hielo con varias gotas de agua transparentes en la superficie.
La humedad, el enfriamiento y la saturación en las capas bajas de la atmósfera son condiciones necesarias para la formación de niebla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación del fenómeno sigue una secuencia: el aire contiene vapor de agua, se enfría o agrega más agua, se satura cerca del suelo y el vapor se condensa sobre partículas en la atmósfera. Sin humedad, enfriamiento y saturación, la niebla no se forma.

La cercanía al suelo es decisiva porque la superficie terrestre afecta la temperatura del aire próximo. Por eso, pequeñas variaciones térmicas pueden causar condensación. Así, la niebla aparece en rutas, valles, campos o zonas costeras, aunque áreas cercanas estén despejadas.

Las noches despejadas y el viento débil favorecen la formación de niebla de radiación

Uno de los tipos más frecuentes es la niebla de radiación, que suele desarrollarse durante la noche bajo cielos despejados y con poco viento. En esas condiciones, el suelo pierde hacia la atmósfera parte del calor acumulado durante el día. A medida que la superficie se enfría, también baja la temperatura del aire que está en contacto con ella.

Este tipo de niebla, detalla NOAA, puede extenderse desde cerca de 1 metro hasta unos 300 metros de espesor y, en determinadas circunstancias, reducir la visibilidad casi a cero. Se trata de uno de los fenómenos más habituales durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El viento también cumple un papel central. Si el aire permanece relativamente calmo, el enfriamiento junto al suelo se sostiene y favorece la saturación. En cambio, cuando aumenta la circulación, las capas de aire se mezclan y se interrumpen las condiciones necesarias para que la niebla se consolide. La combinación de cielo despejado, humedad y viento débil suele ser una de las más favorables.

Vista aérea de un bosque con niebla espesa junto a un asentamiento urbano costero y el mar.
La NOAA distingue tipos de niebla como la de advección, la de evaporación, la engelante, la de valle y la de ladera según cómo el aire alcanza la saturación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, muchas formaciones aparecen al amanecer y se disipan poco después. Con la salida del Sol, la superficie vuelve a calentarse, aumenta la temperatura del aire cercano y las gotas suspendidas empiezan a evaporarse. La mejora de la visibilidad puede ser rápida, aunque depende de la intensidad del calentamiento, de la nubosidad y del comportamiento del viento.

En zonas de relieve irregular, el enfriamiento nocturno puede intensificarse. El aire más frío y denso tiende a desplazarse hacia sectores bajos, donde queda retenido con mayor facilidad. Ese mecanismo favorece la persistencia de bancos de niebla en valles y depresiones del terreno.

Existen varios tipos de niebla

La niebla tiene varias causas. Según NOAA, las categorías meteorológicas se distinguen según la forma en que el aire alcanza la saturación. La niebla de advección se produce cuando aire húmedo y cálido avanza sobre una superficie fría; al enfriarse desde abajo, el aire llega al punto de rocío y el vapor se condensa.

La niebla de evaporación o mezcla ocurre cuando el vapor de agua se suma a una masa de aire más frío, como puede ocurrir sobre lagos y ríos cuando aire frío pasa sobre agua templada. La niebla engelante está formada por gotas líquidas sobreenfriadas que pueden congelarse al tocar superficies.

El glosario de NOAA incluye la niebla de valle y la niebla de ladera, ligadas al relieve y al ascenso o acumulación de aire húmedo. Esta variedad explica que el fenómeno ocurra en áreas rurales, ciudades, costas, montañas o zonas cercanas al agua.

La clasificación meteorológica internacional diferencia entre niebla y neblina por la visibilidad horizontal. En todos los casos, la base física es la misma: aire húmedo, enfriamiento y condensación en las capas bajas de la atmósfera.

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