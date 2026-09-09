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El día que Owen Wilson se emocionó por el abrazo que le dio Lionel Messi tras un partido

“Sinceramente fue el momento en que más me emocioné por conocer a alguien, es como tener a Michael Jordan ahí”, afirmó el actor durante una entrevista

El día que Owen Wilson relató su encuentro con Messi
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Lionel Messi es una de esas leyendas que trasciende las fronteras del deporte. El astro rosarino, que anunció recientemente su retiro de la selección argentina y fue nominado nuevamente al Balón de Oro, continúa jugando en el Inter Miami. Allí, en los Estados Unidos referentes de otros ámbitos buscaron acercarse al “10″. Así ocurrió con un reconocido actor de Hollywood como es Owen Wilson.

Invitado el año pasado al programa Jimmy Kimmel Live!, Wilson contó el detrás de escena de su encuentro con La Pulga y describió la emoción que sintió al recibir un abrazo del crack argentino.

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El acercamiento entre el futbolista y el actor se produjo en septiembre de 2023, en una jornada en la que Las Garzas derrotaron a Los Ángeles FC, en condición de visitante. “Estábamos muy emocionados. Yo, particularmente, estaba como fuera de mí, totalmente exaltado”, relató el protagonista de éxitos como Marley y yo, Zoolander, Una Noche en el Museo o Medianoche en París. Además, la estrella de la pantalla grande apeló a su sensibilidad para describir con detalles aquel encuentro: “Cuando Messi estaba saliendo al campo de juego, todo parecía una escena de una película de John Hughes. Fue algo dulce, emotivo, como una película bonita y rosa”.

Siguiendo con su relato y despertando la risa del público presente, el artista agregó: “En un momento, sentí que me estaba mirando, y pensé ¿me está mirando a mí?. Me di vuelta para ver si era a otra persona… pero no, era a nosotros. Entonces empezó a caminar hacia donde estábamos”.

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Fue en ese momento en que el argentino les firmó la camiseta a sus hijos y luego le dio un abrazo al actor.Sinceramente fue el momento en que más me emocioné por conocer a alguien, es como tener a Michael Jordan ahí”, subrayó.

En el programa televisivo, también hubo un momento en el que le mostraron la foto del abrazo con Leo después del partido. Fue entonces cuando Owen Wilson reveló la charla íntima que mantuvo con sus hijos. “Me dijeron ‘Messi nos firmó la camiseta’ y yo les decía: ¿No vieron que me abrazó a mí”, señaló entre risas.

Encuentro de Owen Wilson con Messi

Por otro lado, el intérprete que le puso la voz al entrañable Rayo McQueen en los filmes de Cars hizo una revelación que despertó las carcajadas del público: “Lo primero que noté cuando lo abracé fue que su piel era muy suave, se lo dije a mis hijos. No solo es un gran jugador de fútbol, sino que tiene una piel muy hermosa”.

Luego de disputar la final del último Mundial y anunciar su retiro de la Albiceleste, Messi volvió a ser nominado al premio de mejor jugador para el Balón de Oro tras dos años de ausencia.

El astro rosarino, que fue figura de la Copa del Mundo con la Selección y anotó ocho goles en el camino del equipo de Lionel Scaloni a la final del torneo ante España, es el máximo ganador en la historia tras conquistar el premio en ocho ocasiones a lo largo de 16 nominaciones. Esta será la número 17 para Leo en su historial luego de los últimos dos años de ausencia. La trayectoria del capitán en el galardón individual más prestigioso del fútbol abarca casi dos décadas de presencia constante entre las principales figuras del deporte mundial.

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