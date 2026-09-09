Confirman que eran cubanos los cinco fallecidos en el accidente aéreo de Miami

Cinco trabajadores cubanos murieron cuando un avión de carga de Amazon salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami e impactó una camioneta. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

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Los cinco trabajadores cubanos fallecidos cuando un avión de carga de Amazon salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami fueron identificados por las autoridades. La aeronave embistió la camioneta en la que se trasladaban los empleados tras aterrizar el domingo 6 de septiembre.

El choque dejó cinco muertos y dos heridos entre las siete personas que viajaban en el vehículo. Los dos pilotos sobrevivieron y posteriormente recibieron el alta, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) investiga las circunstancias del siniestro.

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Según Periódico Cubano, las víctimas fueron Javierkys Reyes Quevedo, de 47 años; Rolando Alemán León, de 55; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53; y Yoel Rodríguez Naranjo, de 53. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade había confirmado las identidades el martes, sin divulgar entonces el origen de los fallecidos.

The New York Times constató que Reyes Quevedo, Alemán León y Pineda eran migrantes cubanos. Un compañero de trabajo afirmó luego en redes sociales que los cinco hombres eran cubanos y los describió como “personas trabajadoras”.

La NTSB investiga el accidente en Miami después de que el Boeing 767-300 operado por 21 Air para Amazon Prime Air regresara desde San Juan, Puerto Rico. (REUTERS/Marco Bello)

El avión de Amazon regresaba desde San Juan, Puerto Rico

El aparato accidentado era un Boeing 767-300 operado por 21 Air para Amazon Prime Air. El vuelo regresaba a Miami desde San Juan, Puerto Rico, y terminó fuera de la pista 30.

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De acuerdo con la NTSB, la aeronave tocó tierra, aplicó los frenos, aumentó la potencia de los motores y volvió a frenar. Los investigadores recuperaron los datos de las cajas negras, que registraron las maniobras ejecutadas por la tripulación durante los instantes finales.

La secuencia del impacto, según informó el organismo, indica que el avión golpeó equipos de navegación, atravesó una valla perimetral y chocó contra vehículos después de abandonar la pista. Las autoridades todavía no determinaron la causa definitiva del siniestro.

La investigación federal busca establecer qué ocurrió antes de la salida de pista y por qué el carguero no pudo detenerse dentro del área de aterrizaje. Los registros recuperados permitirán reconstruir las acciones de los pilotos y la trayectoria seguida por el avión hasta el choque.

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Los trabajadores realizaban tareas de limpieza y mantenimiento de aeronaves

Los fallecidos trabajaban para Professional Ocean Service Corporation, una empresa dedicada a la limpieza y el mantenimiento de aeronaves. El grupo viajaba en una Ford Econoline utilizada por la compañía cuando el Boeing impactó contra el vehículo.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Javierkys Reyes Quevedo, Rolando Alemán León, Julio C. Pineda, Carlos Acosta Fajardo y Yoel Rodríguez Naranjo. (REUTERS/Marco Bello)

La tragedia alcanzó a empleados que cumplían labores de apoyo para las operaciones aeroportuarias. La camioneta transportaba a siete trabajadores y el choque causó la muerte de cinco de ellos, además de heridas a los otros ocupantes.

La confirmación de que las víctimas eran cubanas dio al caso una dimensión cercana para la comunidad cubana del sur de Florida, según la reconstrucción publicada por Periódico Cubano. Los antecedentes reunidos después del accidente revelaron vínculos familiares y proyectos personales que mantenían entre Estados Unidos y Cuba.

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El diario estadounidense recogió además información sobre la vida de tres de los fallecidos. Esos datos personales permitieron confirmar su condición de migrantes cubanos, mientras el mensaje de un compañero de trabajo incluyó a Acosta Fajardo y Rodríguez Naranjo entre los cinco hombres originarios de la Isla.

Reyes Quevedo, Alemán León y Pineda tenían planes familiares antes del accidente

Reyes Quevedo había emigrado desde Cuba y proyectaba viajar a la Isla en diciembre para celebrar los 15 años de su hija. Sus familiares dijeron a medios estadounidenses que había ahorrado para realizar ese viaje. El trabajador también enviaba medicamentos y otros artículos a su madre en Cuba. Esa ayuda formaba parte del vínculo que conservaba con su familia en la Isla.

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El choque dejó cinco muertos y dos heridos entre los siete trabajadores que viajaban en la camioneta, mientras los dos pilotos sobrevivieron y recibieron el alta. (Foto: cortesía)

Alemán León había trabajado antes en un hotel y luego comenzó a limpiar aviones. Las personas cercanas contaron que esa ocupación le ofrecía mejores ingresos. Tenía previsto mudarse con su pareja a una vivienda que ambos habían comprado en el área de Tampa. El accidente interrumpió ese proyecto compartido.

Pineda había llegado a Estados Unidos desde Cuba en mayo de 2001. A los 75 años, continuaba trabajando para contribuir al sostén económico de su familia, de acuerdo con la información citada por Periódico Cubano.

Mientras la NTSB analiza las evidencias recuperadas, las familias de los cinco trabajadores esperan que la pesquisa determine las causas de la salida de pista y el impacto contra la camioneta.

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