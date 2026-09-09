República Dominicana

La recaudación tributaria en República Dominicana subió 8.5% hasta agosto

Las autoridades informaron que el cobro tributario sumó 52,877,6 millones de pesos más que en igual período de 2025 - unos 11,370 USD-y concentró el 77.7% de los ingresos captados por las oficinas del Estado dominicano

Billetes de 200, 500 y 1000 pesos dominicanos y monedas de distintas denominaciones apiladas sobre una bandera de República Dominicana.
La DGII de República Dominicana recaudó 671.866 millones de pesos entre enero y agosto de 2026, un 8,5% más que en el mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana acumuló 671.866 millones de pesos (aproximadamente $11,370) en recaudación tributaria entre enero y agosto de 2026, según la información divulgada por las autoridades gubernamentales. El monto superó en 8.5% lo obtenido durante el mismo período de 2025, con una diferencia de 52.877,6 millones de pesos.

La cifra refleja los recursos que el Estado dominicano recibió por el cobro de impuestos a empresas, trabajadores, consumo de bienes y servicios, combustibles, dividendos y otras actividades económicas.

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Estos ingresos forman parte de la base financiera con la que el Gobierno sostiene el presupuesto público y cubre programas, servicios e inversiones estatales.

Una mano sostiene un fajo de billetes de pesos dominicanos de mil y dos mil pesos en una calle, con personas y edificios al fondo.
La recaudación tributaria de la DGII integra ingresos por impuestos a empresas, trabajadores, consumo, combustibles, dividendos y otras actividades económicas del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agosto aportó 75,007.8 millones de pesos a los ingresos tributarios

Durante agosto, la DGII recaudó 75,007,8 millones de pesos, un aumento de 6.6% frente a agosto de 2025. En términos monetarios, la mejora fue de 4,669.4 millones.

La institución también presentó una medición que excluye los ingresos extraordinarios, es decir, aquellos recursos que no se repiten con frecuencia o que responden a situaciones puntuales. Bajo ese criterio, la recaudación mensual creció 11,2%, equivalente a 7.519,6 millones de pesos más que un año antes.

La diferencia entre ambos cálculos permite observar el comportamiento de los ingresos regulares. Cuando se dejan fuera cobros excepcionales, el aumento porcentual resulta mayor, lo que indica que una parte relevante de la recaudación de agosto provino de tributos habituales vinculados con la actividad económica.

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Los recursos captados por la entidad entre enero y agosto representaron el 77.7% de todo lo recaudado por las oficinas del Estado dominicano. Esto ubica a la DGII como la principal fuente de ingresos fiscales dentro de la estructura de recaudación gubernamental.

Bandera de República Dominicana, billetes, monedas dominicanas, peso de metal con la palabra IMPUESTOS, y un documento.
En agosto de 2026, la DGII sumó 75.007,8 millones de pesos en ingresos tributarios, con un aumento interanual de 6,6%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ITBIS fue el impuesto que más recursos aportó en agosto

El Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) generó 20,559.6 millones de pesos durante agosto. Se trata del principal gravamen aplicado al consumo de una parte de los productos y servicios comercializados en el país. Su recaudación subió 10.5% respecto de agosto de 2025, con 1,947.4 millones adicionales.

Este impuesto se aplica en las transacciones de consumo y suele aumentar cuando hay un mayor movimiento de compras, ventas y servicios sujetos al tributo. Por esa razón, su comportamiento puede servir como una señal de la dinámica comercial interna, aunque la nota oficial no ofrece un desglose sobre los sectores que impulsaron el resultado.

El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y el Impuesto sobre los Activos ocuparon el segundo puesto en la recaudación mensual, con 12,810 millones de pesos. Estos tributos se relacionan con las ganancias declaradas por las compañías y con el valor de determinados activos empresariales.

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas dejó 12,115.6 millones de pesos. El monto fue 11.3% mayor que el de agosto de 2025 y representó un incremento de RD 1.234,8 millones.

Billetes de pesos dominicanos extendidos en abanico, un mapa acuarela de la República Dominicana y varias flechas azules y doradas.
El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y el Impuesto sobre los Activos recaudaron 12.810 millones de pesos en agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combustibles y dividendos registraron los mayores aumentos porcentuales

Los impuestos selectivos sobre combustibles recaudaron 7,464.8 millones de pesos. El monto fue 29.3% superior al registrado un año antes, con 1,689.7 millones de pesos adicionales. Estos cargos incluyen componentes específicos y ad valorem, que se calculan según la cantidad del producto o su valor.

El Impuesto sobre los Dividendos mostró la mayor variación porcentual. Pasó de 1.215,8 millones de pesos en agosto de 2025 a 3.091,2 millones de pesos en agosto de 2026, un alza de 154,3%. Los demás tributos internos sumaron 18.966,6 millones de pesos en el mes.

La recaudación tributaria se incorpora a los ingresos del Estado y permite financiar las partidas aprobadas en el presupuesto público. La información divulgada por las autoridades no precisa qué proporción de los recursos obtenidos por la DGII durante estos ocho meses será asignada a cada área del gasto gubernamental.

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