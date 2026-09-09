Tecno

Onimusha: Way of the Sword vende un millón de copias en su primer día y revive la franquicia de Capcom

El regreso de esta franquicia histórica no solo se explica por su apartado visual y su estrategia de promoción, sino también por un diseño jugable

Onimusha: Way of the Sword - Capcom - videojuegos - tecnología - 8 de septiembre
La franquicia Onimusha alcanzó los 10 millones de copias vendidas gracias al impulso de Way of the Sword. (PlayStation Blog)
Guardar

Capcom atraviesa un momento de expansión en 2026. Después del recibimiento positivo de Resident Evil 9: Requiem y Pragmata, la compañía japonesa suma ahora un nuevo motivo de celebración: Onimusha: Way of the Sword superó el millón de unidades vendidas el mismo día de su lanzamiento.

El regreso de esta franquicia histórica no solo se explica por su apartado visual y su estrategia de promoción, sino también por un diseño jugable que combina referencias tan distintas como Super Mario Odyssey y la saga Gundam.

PUBLICIDAD

Cifras de ventas de Onimusha: Way of the Sword en su debut

Capcom confirmó de manera oficial que Onimusha: Way of the Sword vendió más de un millón de copias desde su estreno el 4 de septiembre. La cifra convierte al título en uno de los lanzamientos más rápidos en superar esa marca dentro del catálogo reciente de la compañía.

Onimusha: Way of the Sword, de Capcom.
Una característica principal de Onimusha: Way of the Sword es el uso del guantelete Oni para absorber almas de los enemigos derrotados.

El impacto comercial no se limita al nuevo episodio. El buen desempeño de Way of the Sword permitió que la franquicia Onimusha, en su conjunto, alcanzara los 10 millones de copias vendidas entre todas sus entregas, un hito que consolida a la serie dentro del catálogo histórico de Capcom.

PUBLICIDAD

Según explicó la compañía, este resultado responde tanto a las acciones de marketing que ayudaron a “aumentar el reconocimiento del juego” entre los jugadores, como a las particularidades de su sistema de combate, que terminó siendo uno de los aspectos más comentados del lanzamiento.

La inspiración de Super Mario Odyssey en el combate de Onimusha

Satoru Nihei, director del proyecto, reveló en una entrevista concedida al medio FZ cuál fue el videojuego que marcó su trabajo en Onimusha: Way of the Sword. “Super Mario Odyssey”, respondió cuando se le preguntó por una influencia directa en el desarrollo del título.

Después del recibimiento positivo de Resident Evil 9: Requiem y Pragmata, la compañía japonesa suma ahora un nuevo motivo de celebración. CAPCOM
Después del recibimiento positivo de Resident Evil 9: Requiem y Pragmata, la compañía japonesa suma ahora un nuevo motivo de celebración. CAPCOM

Nihei explicó que el juego de Nintendo tiene la particularidad de resultar accesible al comienzo, pero de ofrecer también tramos más exigentes conforme avanza la partida. Según sus palabras, “es un juego de acción en el que básicamente es muy fácil meterse, pero, al mismo tiempo, contiene muchas partes más dinámicas y desafiantes; eso es algo que a Nintendo se le da muy bien hacer”.

El director destacó además la inmediatez con la que las acciones del jugador generan una respuesta dentro de Super Mario Odyssey. Esa sensación de control, dijo, fue determinante a la hora de definir cómo debía sentirse el manejo del personaje en Onimusha: “La sensación específica que esto aporta al control en Odyssey fue, sin duda, una fuente de inspiración a la hora de pensar cómo lograr esa misma sensación con el control de Onimusha”.

El aporte de Gundam al diseño de personajes de la saga

FZ también entrevistó a Akihito Kadowaki, productor de la franquicia Onimusha, a quien formuló la misma pregunta sobre las influencias detrás del nuevo título. A diferencia de Nihei, Kadowaki no mencionó ningún videojuego de Nintendo, sino que apuntó a la saga Gundam como su principal referencia creativa.

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

El productor centró su respuesta en el diseño de personajes. “Algo que creo que me ha influenciado en mi trabajo con Onimusha es, probablemente, el diseño de personajes. El universo Gundam generalmente tiene personajes muy carismáticos y profundos que impulsan la historia y también quería incluir esto en nuestro trabajo en Onimusha”, explicó.

De esta manera, dos referencias tan alejadas entre sí como Super Mario Odyssey y Gundam terminaron convergiendo en el desarrollo de Onimusha: Way of the Sword, cada una aportando un componente distinto: el control y la sensación de juego por un lado, y la construcción narrativa de los personajes por el otro.

Temas Relacionados

OnimushaOnimusha: Way of the SwordCapcomVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Michael Dell supera a Jeff Bezos de Amazon y se convierte en la tercera persona más rica del mundo

Por delante de él quedan solo dos nombres. El cofundador de Alphabet, Larry Page, con un patrimonio de 277.900 millones de dólares, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk

Michael Dell supera a Jeff Bezos de Amazon y se convierte en la tercera persona más rica del mundo

Cómo trabajar desde cualquier lugar sin riesgo de ciberseguridad y usando celulares y PC al mismo tiempo

Smart Connect es una plataforma que integra distintos dispositivos para facilitar tareas de trabajo, colaboración o entretenimiento

Cómo trabajar desde cualquier lugar sin riesgo de ciberseguridad y usando celulares y PC al mismo tiempo

Apple Event 2026: cuándo es, hora y dónde ver el lanzamiento del iPhone 18

John Ternus asumirá su primera presentación pública como director ejecutivo de la compañía, tras la salida de Tim Cook

Apple Event 2026: cuándo es, hora y dónde ver el lanzamiento del iPhone 18

Meta lanza Muse, el agente de IA que envía correos, reserva viajes y paga facturas por el usuario

Entre sus funciones también figura la capacidad de convertir un video de recetas guardado en Instagram en una lista de compras

Meta lanza Muse, el agente de IA que envía correos, reserva viajes y paga facturas por el usuario

Por qué extender el diálogo con un chatbot puede aumentar el riesgo de recibir datos incorrectos

Una investigación de la Universidad de Arizona sometió a distintos modelos a conversaciones de múltiples turnos, un formato similar al que utilizan las personas en su interacción cotidiana con estas herramientas

Por qué extender el diálogo con un chatbot puede aumentar el riesgo de recibir datos incorrectos

DEPORTES

Boca Juniors empata contra San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors empata contra San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana

El contundente gesto de respaldo de Briatore a Colapinto tras su frustración en el GP de Italia de F1

La selección argentina Sub-19 confirmó a los convocados para los Juegos Sudamericanos: los jugadores de Boca, River y los “extranjeros”

Un grande de Sudamérica se mete en la pelea por quedarse con Mauro Icardi

Platense perdió 2-0 ante Fluminense en Brasil por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores

TELESHOW

El mal momento de Pincoya en el aeropuerto tras salir de Gran Hermano: “No me dejaban salir de Argentina”

El mal momento de Pincoya en el aeropuerto tras salir de Gran Hermano: “No me dejaban salir de Argentina”

"Te comés a Papá Noel": Darío Barassi quedó impactado cuando una joven participante le reveló la edad de su pareja

Elizabeth Vernaci y Campi fueron anunciados para MasterChef Celebrity: la lista completa de famosos convocados

Impactante revelación de Yanina Latorre: el mensaje de una prostituta que sacudió a La Joaqui tras su ruptura con Luck Ra

El impactante look de látex con el que Sofía Gonet revolucionó las redes: "Huele a globo"

INFOBAE AMÉRICA

Feminicidio de una adolescente eleva a 51 los casos documentados en Cuba durante el año

Feminicidio de una adolescente eleva a 51 los casos documentados en Cuba durante el año

“Me juzgan como si tuviera una varita mágica”: Presidente de Honduras pide tiempo para ordenar Salud

El TPS para salvadoreños en Estados Unidos entra en su hora decisiva

Panamá pone en marcha la nueva Ley de Pasantías dirigida a los jóvenes sin trabajo

República Dominicana recaudó RD 671,866 millones entre enero y agosto, un alza de 8.5%