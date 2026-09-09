Cómo trabajar desde cualquier lugar sin riesgo de ciberseguridad y usando celulares y PC al mismo tiempo

ThinkShield concentra las capacidades de seguridad y administración empresarial orientadas a la protección de la información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Motorola confirmó su participación en ANDICOM 2026, el congreso empresarial y tecnológico organizado por CINTEL en Cartagena de Indias, que este año llega a su edición número 41. La compañía llevará al encuentro su postura sobre el papel de la inteligencia artificial en la manera en que las personas trabajan, se comunican y acceden a la información, con foco tanto en el usuario final como en el sector empresarial.

La participación se enmarca en la estrategia de Lifestyle Tech de la marca, que según indicó la empresa busca desarrollar experiencias intuitivas y accesibles a través de la integración de capacidades de IA en distintos segmentos de su portafolio, con el objetivo declarado de que más usuarios puedan acceder a estas funciones en su uso diario.

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Inteligencia artificial en dispositivos móviles

La compañía sostiene que la inteligencia artificial está cambiando la relación entre las personas y la tecnología. Bajo esa premisa, Motorola incorporó capacidades de este tipo en sus familias de productos motorola razr, motorola edge y motorola signature, con el propósito de que el smartphone funcione como un asistente personal.

La inteligencia artificial está cambiando la relación entre las personas y la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Álvaro Mazo, gerente general de Motorola Colombia, explicó el enfoque de la marca en estos términos: “La innovación es algo que llevamos en el ADN de la marca. Desde hace años estamos impulsando avances en inteligencia artificial, escuchando y aprendiendo constantemente las experiencias y necesidades de millones de usuarios alrededor del mundo”.

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Mazo agregó que ese aprendizaje llevó a la compañía a una conclusión: “La innovación más poderosa es aquella que puede llegar a más personas. Por eso, hemos expandido las capacidades de inteligencia artificial a nuestras familias motorola razr, motorola edge y motorola signature, permitiendo que más usuarios conviertan su smartphone en un verdadero asistente personal”.

Según el directivo, esta expansión se traduce en funciones fotográficas más avanzadas, optimización del rendimiento, mayor eficiencia energética y herramientas para simplificar tareas cotidianas, sin que esto dependa de un modelo o gama específica de dispositivo.

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Trabaje desde cualquier lugar con total seguridad: la tecnología que une sus dispositivos y protege su información en todo momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motorola for Business y la gestión de equipos corporativos con IA

La discusión sobre inteligencia artificial que la compañía en cuestión llevará a ANDICOM 2026 también incluye el ámbito empresarial, donde la compañía identifica oportunidades para aumentar la productividad y optimizar procesos internos de las organizaciones.

Esta línea de trabajo se canaliza a través de Motorola for Business, una unidad creada en 2023 que, de acuerdo con la marca, mantiene un crecimiento de doble dígito en Colombia y en la región desde su creación. La unidad está enfocada en la gestión de equipos de trabajo, en particular de colaboradores que desarrollan sus funciones fuera de la oficina.

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La presencia de esta unidad abarca sectores como telecomunicaciones, manufactura, alimentos, agroindustria, construcción, salud y servicios financieros, un alcance que según Motorola impulsó un crecimiento del 18 por ciento durante el último año fiscal.

La discusión sobre inteligencia artificial que la compañía en cuestión llevará a ANDICOM 2026 también incluye el ámbito empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a necesidades corporativas cada vez más específicas, la compañía estructuró un ecosistema de soluciones que atiende tres frentes: seguridad, gestión y productividad de los dispositivos móviles utilizados en entornos laborales.

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Seguridad y productividad empresarial: las herramientas de Motorola for Business

Dentro de ese ecosistema, ThinkShield concentra las capacidades de seguridad y administración empresarial orientadas a la protección de la información. Para la gestión centralizada de equipos, la empresa dispone de Moto Device Manager, una herramienta que permite monitorear, proteger y administrar dispositivos de forma remota.

A esto se suma Smart Connect, una plataforma que integra distintos dispositivos para facilitar tareas de trabajo, colaboración o entretenimiento. Gracias a funciones potenciadas por inteligencia artificial, esta plataforma permite interactuar mediante lenguaje natural y realizar búsquedas entre varios dispositivos, lo que según la compañía se traduce en una experiencia más fluida entre smartphones, computadores y tablets.

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La unidad está enfocada en la gestión de equipos de trabajo, en particular de colaboradores que desarrollan sus funciones fuera de la oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motorola Qira y la colaboración con Lenovo en inteligencia artificial

De cara a los próximos desarrollos, Motorola señala que continúa el trabajo hacia una inteligencia artificial más integrada y accesible. En ese marco se ubica Motorola Qira, una iniciativa que refleja la colaboración entre Lenovo y Motorola para construir experiencias conectadas entre múltiples dispositivos y escenarios de uso.

La compañía plantea que su objetivo es desarrollar una inteligencia artificial que además de más potente sea intuitiva y personalizada, con impacto en la productividad, la creatividad y el aprendizaje de los usuarios, en línea con el enfoque que Motorola presentará durante su participación en ANDICOM 2026.

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