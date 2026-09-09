Cuartos de final de la Copa Centroamericana: lo que pone en juego cada serie entre el 9 y 17 de septiembre

Ocho clubes arrancan el 9 de septiembre las series de ida y vuelta, una ronda que define a los semifinalistas y también entrega los primeros boletos hacia la Copa de Campeones Concacaf 2027. (Cortesía: Concacaf)

Guardar

Los Cuartos, Final, Copa, Centroamericana y Concacaf 2026 comienzan este miércoles 9 de septiembre con ocho clubes repartidos en cuatro series de ida y vuelta, una fase que no solo define a los semifinalistas sino también a los primeros clasificados del torneo a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

La ronda se jugará entre el 9 y el 17 de septiembre: los partidos de ida están programados para el 9 y 10, y las revanchas para el 16 y 17. Los cuatro ganadores avanzarán a semifinales, mientras que los cuatro perdedores pasarán a un Play-In que otorgará otros dos cupos para la edición 2027 del principal torneo de clubes de la región.

PUBLICIDAD

En total, la Copa Centroamericana entregará seis plazas a la próxima Copa de Campeones Concacaf. El campeón, además, avanzará directamente a los octavos de final de ese certamen.

La fase decisiva arranca tras una etapa de grupos con 20 clubes y cuatro fechas por equipo

El camino hasta esta instancia comenzó con una fase de grupos integrada por cuatro zonas de cinco equipos cada una. Cada club disputó cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, en una ronda jugada entre el 28 de julio y el 27 de agosto.

El Club Olimpia Deportivo encabeza el Ranking de Clubes de Concacaf tras una fase de grupos perfecta y visita a L.A. Firpo en la ida, con el objetivo de asegurar un cupo continental. (Cortesía: Concacaf)

Los dos mejores de cada grupo obtuvieron el pase a eliminación directa. En el Grupo A, LD Alajuelense, tricampeón defensor, terminó primero con nueve puntos gracias a tres victorias y una derrota, mientras L.A. Firpo fue segundo con siete unidades y logró su primera clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

PUBLICIDAD

En el Grupo B, Alianza FC acabó en la cima con nueve puntos, producto de tres triunfos y una caída. CD Marathón avanzó en el segundo puesto con siete puntos, después de sumar dos victorias, un empate y una derrota.

El Grupo C dejó la mejor campaña de toda la ronda: Club Olimpia Deportivo ganó sus cuatro encuentros y cerró con 12 puntos, la cifra más alta entre todos los participantes. Deportivo Saprissa se quedó con la segunda plaza de la zona con nueve puntos, tras tres victorias y una derrota.

En el Grupo D, CS Cartaginés y FC Motagua terminaron igualados con ocho puntos y el mismo registro de dos victorias y dos empates. Cartaginés finalizó primero y Motagua ocupó la segunda posición.

PUBLICIDAD

Olimpia llega como líder del ranking regional antes de la serie ante Firpo

La actualización más reciente del Ranking de Clubes de Concacaf, publicada tras el cierre de la fase de grupos, ubicó a CD Olimpia como el mejor equipo centroamericano. El ascenso se produjo después de su recorrido perfecto en la primera fase.

El cuadro hondureño llega arriba en la clasificación zonal y enfrenta una eliminatoria con premio mayor en el horizonte. (Imagen de cortesía)

Detrás del club hondureño aparecen Deportivo Saprissa y LD Alajuelense, segundo y tercero, respectivamente. Ese ranking será utilizado para definir la siembra y la ubicación de los equipos en el sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2027.

La programación de la ida comenzará este miércoles 9 de septiembre con dos partidos. Deportivo Saprissa recibirá a CS Cartaginés a las 21:06, hora del Este, en el estadio Ricardo Saprissa Ayma, y FC Motagua será local ante Alianza FC a las 23:06 en el estadio Nacional Chelato Uclés.

PUBLICIDAD

La jornada de ida terminará el jueves 10 con CD Marathón frente a LD Alajuelense a las 21:06 en el estadio Francisco Morazán, y con L.A. Firpo ante Club Olimpia Deportivo a las 23:06 en el estadio Cuscatlán.

Los encuentros de vuelta se disputarán una semana después. El miércoles 16, CS Cartaginés recibirá a Deportivo Saprissa a las 20:30 en el estadio José Rafael Fello Meza, y Alianza FC enfrentará a FC Motagua a las 23:15 en el estadio Cuscatlán.

El jueves 17 quedarán definidas las últimas dos series: LD Alajuelense jugará en el estadio Alejandro Morera Soto ante CD Marathón a las 20:30, y Club Olimpia Deportivo será local frente a L.A. Firpo a las 23:15 en el estadio Nacional Chelato Uclés.

PUBLICIDAD

En Estados Unidos, la competencia podrá verse a través de CBS/Paramount+ en inglés. La transmisión también estará disponible por Fox en México, por ESPN y Disney+ en Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe, y por OneSoccer en Canadá.