YPF colocó deuda internacional por USD 1.200 millones, el monto más grande en 11 años para una empresa argentina

La bandera de la petrolera en el NYSE de Wall Street, donde cotiza hace más de 30 años (EFE/Sarah Yáñez-Richards)

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YPF anunció una emisión internacional de bonos por USD 1.200 millones con vencimiento en junio de 2035, la colocación más grande obtenida por una empresa argentina en los últimos 11 años.

La operación registró una demanda de hasta 2.200 millones de dólares tras reuniones con más de 50 inversores internacionales durante dos días en Nueva York, casi el doble del monto finalmente emitido.

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El bono, con un plazo de nueve años, se colocó a una tasa de interés de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85 por ciento. Según la empresa, el spread contra bonos del Tesoro estadounidense fue de 300 puntos básicos, el nivel más bajo alcanzado por la compañía en su historial en el mercado internacional de capitales.

Horacio Marín, presidente de la empresa dijo: “Hoy hicimos historia con YPF. Emitimos USD 1.200 millones en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina”.

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Horacio Marín, presidente ejecutivo de YPF

“La tasa efectiva fue de 7,85%, reflejando un diferencial contra los bonos del Tesoro americano de 300 puntos básicos, el más bajo obtenido por la compañía en su larga trayectoria en el mercado internacional. La demanda llegó a USD 2.200 millones. Casi el doble de lo que salimos a buscar. Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”, agregó Marín.

Desde la compañía agregaron que el monto récord es sólo superado por la misma YPF con una emisión de USD 1.500 en 2015. “Para referencia, el ‘riesgo YPF’ más bajo anterior fue 375 bps en diciembre de 2017″, agregaron.

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Marín y otros altos ejecutivos de la petrolera, como el CFO Pedro Kearney, vienen de un viaje la semana pasada por Nueva York, Washington y Houston, en Estados Unidos, donde mantuvieron reuniones con los potenciales inversores y colocadores

YPF informó que los fondos se destinarán a la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y a financiar su plan de crecimiento bajo el Plan 4x4, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos y extender la vida promedio de la deuda.

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Como colocadores internacionales participaron BBVA, Itaú, JP Morgan, Santander y Balanz. En el tramo local, la colocación estuvo a cargo de Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente.

Proyectos

Días atrás se conoció que la empresa prepara dos nuevos proyectos para sumarse al RIGI en los próximos meses y, cuando los presente junto con sus socios, llevará sus compromisos de inversión a USD 154.100 millones hasta 2040, una cifra que más que triplica los USD 49.766 millones reunidos por los 23 proyectos aprobados hasta ahora en todo el país.

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El dato fue confirmado por Marín, durante el 10° Foro Pymes Italia-América Latina, donde precisó que el monto incluye iniciativas presentadas directamente por la petrolera, proyectos de sus participadas y desarrollos encarados con socios internacionales.

La italiana ENI es uno de los principales socios de YPF para el proyecto de exportación de gas

Según pudo saber Infobae por fuentes con conocimiento de los proyectos, uno de los dos nuevos pedidos de adhesión podría abarcar la ampliación de Argentina LNG, la iniciativa con la que YPF busca procesar gas de Vaca Muerta, licuarlo y exportarlo. El otro corresponde a desarrollos de crudo y gas en bloques de la formación neuquina.

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Ninguno de los dos proyectos tiene todavía adhesión formal al régimen. Si prospera la expansión de Argentina LNG, la capacidad de licuefacción pasaría de 12 a 18 millones de toneladas por año, al sumar 6 millones de toneladas anuales previstas para una segunda etapa.

Marín explicó que la petrolera ya elevó cinco proyectos al régimen. El de mayor escala es Argentina LNG, presentado en agosto de 2026 junto con la italiana ENI y la emiratí XRG, el brazo inversor de ADNOC, con una inversión estimada en USD 51.000 millones.

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Ese proyecto prevé producir un mínimo de 12 millones de toneladas por año de gas natural licuado desde la costa de Río Negro y contempla una ampliación hasta 18 millones. Una vez en plena operación, prevista entre 2029 y 2031, generaría exportaciones por USD 10.000 millones anuales durante dos décadas.