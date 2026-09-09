La mejora que tendrá Mercedes en la Fórmula 1: por qué también beneficiará a Alpine y a Colapinto

Mercedes tendrá una mejora en el motor y esto también lo tendrá Alpine (REUTERS/Claudia Greco)

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Mercedes trabaja en una actualización de su unidad de potencia que podría ampliar la ventaja que ya tiene sobre Ferrari en la lucha por el título del Campeonato Mundial de Constructores de Fórmula 1. El cambio se realizará bajo el mecanismo de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO por su sigla en inglés), un sistema que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) diseñó para reducir las diferencias de rendimiento entre fabricantes de motores.

El análisis técnico de la FIA sobre el motor de combustión interna de cada marca determinó que Red Bull se ubica más de 2% por encima del resto. Ese dato activó el reparto de tokens ADUO: Mercedes recibió derecho a una mejora esta temporada y otra en 2027, mientras que Ferrari, Audi y Honda obtuvieron dos mejoras para este año y dos más para el próximo. Red Bull, al ser la referencia, no tiene ninguna habilitada. Cabe aclarar que la escudería austriaca puede estar adelante a nivel motores, pero eso no se refleja en el rendimiento general del coche debido al chasis.

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A comienzos de temporada, Mercedes había señalado que utilizaría las horas de pruebas y el presupuesto adicional que otorga el ADUO, pero sin introducir cambios de hardware. Según pudo saber The Race, esa postura cambió y en la planta de motores de Brixworth se trabaja para tener lista una nueva especificación antes de que termine el año. Aún no hay fecha confirmada, aunque se estima que la actualización podría llegar durante la próxima triple fecha, que incluye Azerbaiyán, Malasia y Singapur.

Una señal sobre el área de trabajo surgió en el Gran Premio de Italia. Kimi Antonelli afrontó esa carrera con una penalización que lo relegó al fondo de la grilla por cambio de motor, pero Mercedes optó por limitar las modificaciones al motor de combustión interna, la batería y la electrónica de control, sin tocar turbocompresor, sistema de escape ni accesorios y el MGU-K, que es el componente que recupera la energía cinética del frenado y la transforma en electricidad.

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Mercedes siempre fue referente de los motores en la era híbrida (REUTERS/Andrew Boyers)

Esa decisión sugiere que la escudería planea introducir esas piezas más adelante, lo que dejaría margen para actualizarlas sin penalización adicional una vez instaladas. Como Mercedes tiene poco margen para mejorar el motor de combustión sin correr el riesgo de superar a Red Bull y activar así un ADUO a favor de su rival, se espera que el desarrollo se concentre en el turbocompresor, el área donde se prevén las ganancias más relevantes.

Cuando llegue el nuevo componente, tanto George Russell como Antonelli podrían recibirlo de forma simultánea. El inglés deberá asumir de todos modos una penalización de descenso en la parrilla en Azerbaiyán, ya que su actual unidad de potencia no alcanza para completar la temporada.

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El reglamento de la Fórmula 1 obliga a que cualquier mejora de especificación introducida por un fabricante se ponga a disposición de sus equipos clientes. En la primera carrera en la que se utilice, el equipo oficial debe entregar al menos una versión del cambio a cada cliente.

Esto implica que Alpine y Williams, ambos motorizados por Mercedes, accederán al mismo desarrollo que reciban Russell y Antonelli, aunque cada escudería deberá decidir cómo distribuirlo entre sus pilotos. No obstante, el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly contará con un desarrollo en la unidad de potencia en su A526.

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Ferrari tendrá dos mejoras en los motores en lo que resta del año y otras dos en 2027 (REUTERS/Jakub Porzycki)

El impacto podría trasladarse también a la pelea por el liderazgo del campeonato, ya que el progreso reciente de McLaren le permitió sumar victorias, y cualquier ganancia adicional de potencia ampliaría su margen sobre Ferrari.

Se espera que la llegada del paso ADUO coincida con una actualización aerodinámica relevante prevista para el Gran Premio de Bahréin, que se disputará en Malasia el mes próximo. Mercedes mantuvo un desarrollo conservador durante la temporada y espació la introducción de piezas nuevas: la última actualización importante llegó en Montreal, a fines de mayo.

La noticia representa un contratiempo para Ferrari, que ya utilizó las dos mejoras permitidas este año, la última de ellas presentada en el Gran Premio de Italia con modificaciones en el tamaño y el concepto del turbocompresor. El director del equipo, Fred Vasseur, admitió que la escudería no dispuso de la energía necesaria para competir en igualdad de condiciones en Monza.

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“El problema era que éramos casi 10 kilómetros por hora más lentos en todas partes”, afirmó Vasseur, quien descartó que la estrategia de despliegue de energía explicara la diferencia. “Sinceramente, no se trata del despliegue. Al final, lo que nos falta es potencia pura”, agregó.

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, coincidió en la magnitud de la brecha: “La potencia de Mercedes, ese coche no para de tirar, tirar y tirar”. Vasseur remarcó que igualar a Mercedes será un proceso extendido en el tiempo: “No esperábamos recuperarnos con ADUO 1 o ADUO 2. El año que viene tendremos un nuevo motor, el objetivo es ponernos al día lo antes posible, pero no esperaba que en dos meses recuperáramos la diferencia con Mercedes”.

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