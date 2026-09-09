Protección al consumidor en Panamá detecta incumplimientos durante verificaciones realizadas

Una pareja de adultos mayores comparte un almuerzo con refrescos en la terraza de un restaurante colonial en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un total de 1,693 denuncias recibió la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) entre enero y agosto de este año.

Los reclamos están concentrados en descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, precios distintos a los anunciados y falta de comprobantes de pago.

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Cerca del 25% de las denuncias se vinculó con el beneficio destinado a personas mayores en restaurantes, mientras que las franquicias de comida rápida reunieron otro 15% por asuntos relacionados con ese mismo descuento.

Los reclamos por beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad ocuparon el principal lugar entre las denuncias recibidas durante los primeros ocho meses del año.

La lista de motivos incluyó además el cobro de un monto diferente al informado previamente por el establecimiento y también aparecieron señalamientos por publicidad que podría ser no veraz o engañosa.

Una mano sostiene una nota impresa que informa la falta de descuentos para las personas jubiladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, la falta de entrega de una constancia de pago fue otro de los incumplimientos denunciados ante la institución.

Ese documento, anota la entidad, puede resultar relevante para que el consumidor respalde posteriormente un reclamo.

Como orientación a los consumidores, indicó que las denuncias pueden presentarse de manera anónima.

No obstante, pidió que estas deben contener información suficiente para orientar las verificaciones y las investigaciones.

Entre los elementos recomendados figura el nombre del comercio, la dirección o ubicación, una descripción clara de lo sucedido y la fecha y hora aproximadas del hecho.

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La verificación de combustibles fue una de las áreas con mejores resultados en lo que va del año, sostuvo la entidad. (Acodeco)

También sugirió adjuntar fotografías, videos, facturas, recibos u otros elementos disponibles, toda vez que esa documentación puede aportar detalles sobre la situación denunciada.

La conexión de tanques de gas de 25 libras, equivalente a unos 11,3 kilogramos, fue otra área con un número elevado de faltas, según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia que agregó que las inspecciones asociadas con la Ley 71 detectaron 380 incumplimientos.

Dijo que la revisión del contenido neto alcanzó 576 verificaciones. Esa categoría también comprende artículos como útiles escolares, cemento, pan, huevos y gas.

En ese segmento, 285 casos presentaron irregularidades, una cifra cercana a la mitad de los controles efectuados, evaluación que apunta a constatar que la cantidad declarada en el producto sea la que recibe el cliente.

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Las inspecciones sobre tara y rotulado de tanques de gas de 25 libras, vinculadas con la Ley 72, sumaron 377 verificaciones, y de ellas 141 no se ajustaron a las condiciones evaluadas.

Categoría revisada también comprende artículos como útiles escolares, cemento, pan, huevos y gas. (Acodeco)

El control de pesas y balanzas dejó 31 incumplimientos entre 198 actuaciones. Esa actividad se centra en los equipos que determinan el peso de productos comercializados.

Por su parte, los controles de combustibles mostraron un cumplimiento de 97,8%

La verificación de combustibles fue una de las áreas con mejores resultados en lo que va del año, sostuvo la entidad, que indica que revisó estaciones de servicio, surtidores y tanques, con 947 actuaciones en total.

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De ese conjunto, 926 verificaciones cumplieron con los criterios establecidos y solo 21 presentaron faltas. El nivel de cumplimiento se ubicó en torno al 97,8%.

Las inspecciones de grasas, que incluyen pailas y freidoras, también exhibieron una proporción alta de resultados favorables. Hubo 23 casos que cumplieron y uno que no alcanzó los parámetros correspondientes

Como orientación a los consumidores, la institución explica que las denuncias pueden presentarse de manera anónima. (Acodeco)

El Departamento de Metrología efectuó 4,848 verificaciones entre enero y julio de 2026 para comprobar que los consumidores reciban las cantidades, los pesos y las medidas por los que pagan.

De ese total, 2,100 actuaciones registraron incumplimientos, mientras que 2.748 se ajustaron a las disposiciones examinadas.

La proporción de resultados con faltas alcanzó el 43,3%, frente a un 56,7% de cumplimiento, según las estadísticas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

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