Por qué las empresas tecnológicas de América Latina comienzan a apuntar hacia Dubái

Dubái lideró por quinto año consecutivo el ranking mundial de proyectos greenfield de inversión extranjera directa en 2025. (Reuters)

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Hasta no hace mucho tiempo, internacionalizarse para una empresa tecnológica latinoamericana significó mirar casi exclusivamente hacia Estados Unidos. Destinos como Miami, Delaware, Nueva York o Silicon Valley siempre fueron los más idóneos para founders que buscaban clientes, capital o una estructura societaria fuera del país de origen. Pero eso está cambiando.

El crecimiento de Asia, Medio Oriente y África amplía ese mapa, y Dubái se consolida como uno de los destinos que gana terreno: la ciudad recibió 1.253 proyectos greenfield de inversión extranjera directa en 2025, un 10,5% más que el año anterior, y volvió a ocupar el primer puesto mundial en esa categoría por quinto año consecutivo.

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Un ecosistema tecnológico construido de forma deliberada

Los proyectos registrados en Dubái en 2025 representaron unos 8.830 millones de dólares de capital anunciado y la creación de 38.918 puestos de trabajo, según los datos disponibles.

DMCC, uno de los principales distritos de negocios de Dubái, cerró 2025 con más de 26.000 empresas registradas. (Reuters)

Dentro de ese crecimiento, la tecnología ocupa un lugar central: DMCC —Dubai Multi Commodities Centre—, uno de los principales distritos de negocios y zonas francas de la ciudad, cerró el año con más de 26.000 empresas registradas y más de 2.300 nuevas incorporaciones. El sector tecnológico ya es su mayor ecosistema, con más de 4.000 compañías.

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Ese desarrollo no se limita al software tradicional. DMCC construyó verticales específicas para inteligencia artificial, criptomonedas, gaming y ciberseguridad. Su Crypto Centre reúne más de 750 empresas, el AI Centre llegó a 159 compañías al cierre de 2025 tras sumar 77 en un solo año, y el Gaming Centre alcanzó las 152. En julio de 2026, la organización lanzó DMCC Tech, una plataforma que agrupa estas comunidades junto con una nueva vertical de cybersecurity que ya reúne más de 200 empresas.

La estrategia oficial de Emiratos Árabes Unidos tampoco parece coyuntural: el país busca duplicar la contribución de la economía digital al PBI, del 9,7% registrado en 2022 al 19,4% en una década.

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Emiratos Árabes Unidos recibió 48.300 millones de dólares en inversión extranjera directa durante 2025, su cuarto récord consecutivo. (Reuters)

“Las oportunidades de networking, de conseguir clientes y de apertura son monumentales desde Emiratos Árabes”, afirma Patricio Poplavsky, fundador de Poplavsky Group y con casi cinco años operando desde Dubái.

Para él, la ventaja central es la combinación de una estructura jurídica, conectividad internacional y acceso a una red donde conviven inversores, corporaciones, compañías tecnológicas, entidades financieras y reguladores. DMCC reúne actualmente empresas de más de 180 países y habilita más de 1.000 actividades comerciales distintas; la organización estima que representa alrededor del 15% de la inversión extranjera directa anual de la ciudad.

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La geografía vuelve a importar en la economía digital

Cuando el objetivo de una compañía deja de ser exportar servicios y pasa a construir una empresa global, la localización del management, la estructura societaria y las relaciones comerciales recuperan peso.

El AI Centre de DMCC sumó 77 nuevas empresas en un año y llegó a 159 compañías a fines de 2025. (Reuters)

Dubái funciona como punto de conexión entre Europa, Asia, África y Medio Oriente, en una región que incrementa su capacidad de atraer capital: Emiratos Árabes Unidos recibió 48.300 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, su cuarto récord anual consecutivo, con 1.562 proyectos greenfield, la segunda cifra más alta del mundo.

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Poplavsky advierte, sin embargo, que no toda empresa necesita la misma estructura: existen numerosas zonas francas y DMCC no siempre es la opción correcta, ya que la elección depende del sector y del tipo de expansión que busque cada compañía.

Régimen fiscal atractivo, pero no exento de impuestos

Emiratos Árabes Unidos no es una jurisdicción sin impuestos. Desde 2023 rige un impuesto corporativo federal con una tasa del 0% sobre los primeros 375.000 dirhams de renta imponible y del 9% sobre el excedente. Las empresas calificadas dentro de zonas francas pueden acceder a un tratamiento del 0% sobre determinados ingresos que cumplan los requisitos regulatorios.

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El impuesto corporativo federal de Emiratos Árabes Unidos aplica una tasa del 9% sobre la renta imponible que supera los 375.000 dirhams. (Reuters)

El empresario remarca además que residencia legal, residencia fiscal y residencia societaria son conceptos distintos: una empresa puede establecerse en Emiratos sin que su accionista viva allí de forma permanente, aunque un cambio de residencia fiscal exige analizar las reglas tanto del país de destino como del de origen.

Asimismo, destaca un elemento adicional: la reputación que genera operar desde Dubái frente a determinadas contrapartes internacionales, un factor que en su experiencia puede resultar más relevante que el propio beneficio impositivo. DMCC señala que más de 100.000 personas viven y trabajan en sus distritos de Jumeirah Lakes Towers y Uptown Dubai, un entorno donde participar activamente del ecosistema resulta tan necesario como constituir la sociedad.

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