Bariloche: 13 armados disputarán una elección local que ya funciona como ensayo para 2027

Walter Cortés y Alberto Weretilneck

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Los barilochenses volverán a las urnas antes de fin de año para elegir a los 15 convencionales que durante 60 días tendrán la responsabilidad de revisar y, eventualmente, modificar la Carta Orgánica de la ciudad. Se trata de un proceso institucional previsto cada 20 años que, esta vez, quedó atravesado por la política y por las estrategias que los principales espacios ya diseñan con vistas a 2027.

La elección es estrictamente municipal, pero su impacto político excede los límites de la ciudad. Los partidos mayoritarios decidieron involucrarse en la contienda, cerraron acuerdos, armaron coaliciones y pusieron nombres propios sobre la mesa. El objetivo inmediato es conseguir representación en la Convención, pero la disputa también será leída como una primera fotografía del escenario electoral que viene.

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Bariloche concentra el padrón más numeroso de Río Negro, con unos 110.000 ciudadanos habilitados para votar. Los 13 armados que competirán anticipan una elección fragmentada, en la que cada espacio buscará capitalizar el resultado para fortalecer su posición en la negociación política que se abrirá de cara al año próximo.

Más allá de la relevancia institucional de la reforma de la Carta Orgánica, la elección puede convertirse en un test electoral de cara a 2027. Ese año se pondrán en juego la Gobernación de Río Negro y el poder municipal, aunque todavía resta definir el calendario de los comicios provinciales.

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LLA y el PRO: una alianza con fecha de vencimiento

Con esa mirada, La Libertad Avanza y el PRO, junto con otras dos fuerzas, resolvieron competir con una lista de unidad. El candidato que encabezará la propuesta será Martín Govetto, ex fiscal de Río Negro y abogado del foro local, acompañado por dirigentes y extrapartidarios con distintos niveles de inserción territorial.

El armado tuvo como principal articulador al senador Enzo Fullone, uno de los principales referentes de la Casa Rosada en Río Negro y mencionado como eventual candidato a gobernador en 2027.

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Sin embargo, la sociedad entre libertarios y macristas aparece, al menos por ahora, como una alianza electoral de alcance limitado. El acuerdo tiene fecha de vencimiento y no necesariamente se trasladará a las elecciones del próximo año. El antecedente inmediato es la relación entre ambos espacios durante las últimas elecciones de medio término, cuando un entendimiento inicial terminó derivando en una ruptura.

La elección de Bariloche funcionará así como una primera prueba de convivencia entre dos sectores que comparten parte del electorado y que, al mismo tiempo, podrían terminar enfrentados por el liderazgo de la oposición al oficialismo provincial.

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Juan Martín (PRO), a la izquierda, junto al Senador Enzo Fullone (LLA) y representantes de otros partidos

Cortés-Weretilneck: el oficialismo busca capitalizar el poder territorial

El oficialismo municipal, representado por el intendente Walter Cortés, selló un acuerdo con el gobernador , de Juntos Somos Río Negro, y presentó la lista Estamos Haciendo Bariloche.

El entendimiento reúne a referentes sociales y dirigentes políticos vinculados a ambos sectores y constituye, además, una señal del vínculo entre el poder municipal y el provincial.

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Cortés atraviesa el proceso con una posición privilegiada: gobierna la ciudad con respaldo mayoritario de los locales y buscará trasladar su nivel de respaldo a una lista que combina dirigentes propios con nombres cercanos al mandatario provincial.

La jugada tiene una lectura que excede la reforma de la Carta Orgánica. Weretilneck buscará en 2027 la reelección y necesita preservar el despliegue territorial de Juntos Somos Río Negro. Bariloche, por su peso electoral, aparece como una pieza central de esa estrategia.

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Para Cortés, en tanto, la elección puede servir para consolidar su liderazgo local y convertirse en un punto de partida para una eventual proyección política más allá de su actual mandato.

Alberto Weretilneck (Gobierno de Río Negro)

El peronismo llega dividido

El peronismo, reunido detrás de la coalición Fuerza Bariloche, intentó alcanzar una lista de unidad, pero el armado terminó exhibiendo fisuras. Dirigentes con peso propio decidieron competir por afuera, una fragmentación que podría tener impacto directo en el reparto de bancas.

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La disputa también expone las dificultades del peronismo rionegrino para ordenar sus diferentes sectores detrás de una estrategia común de cara a 2027.

La intendenta de General Roca y anunciada candidata a la gobernación, Emilia Soria, decidió no involucrarse de manera directa en la elección barilochense y por ahora mantiene distancia del armado. En el sector confían, sin embargo, en que podría expresar su respaldo en las semanas previas a los comicios.

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Su posicionamiento será seguido de cerca: Bariloche constituye uno de los principales territorios electorales de la provincia y cualquier dirigente con aspiraciones a la gobernación necesita construir allí volumen político.

El Frente Renovador y la UCR también buscan posicionarse

El Frente Renovador llevará como candidato al ex legislador y concejal Alejandro Ramos Mejía, quien compartirá la lista con referentes de partidos locales y contará con el respaldo del sindicalista de ATE Rodolfo Aguiar.

El radicalismo, por su parte, competirá acompañado por una fracción del ARI y llevará al ex intendente Marcelo Cascón como cabeza de lista de la Coalición Cívica por Bariloche.

A ellos se sumarán distintas propuestas de izquierda y sectores socialistas, que buscarán mejorar la performance obtenida en las últimas elecciones y aprovechar la dispersión del voto para conseguir representación en la Convención.

En un escenario de alta fragmentación, incluso espacios con menor caudal electoral pueden terminar siendo determinantes para la conformación de la Convención.

Una reforma que puede modificar las reglas del poder

La elección tendrá un costo estimado de $120 millones y se realizará mediante el sistema de Boleta Única de Papel. Estarán en juego 15 bancas titulares y otras tantas suplentes, que se distribuirán mediante el sistema D’Hondt, con un piso del 5%.

La Convención deberá comenzar sus sesiones antes del 1 de enero de 2027 y tendrá 60 días para trabajar sobre la Carta Orgánica municipal.

Entre los temas que podrían quedar bajo discusión aparecen cuestiones centrales para el funcionamiento político de la ciudad: la posibilidad de reelección del intendente, la cantidad de concejales y distintos mecanismos de participación ciudadana.

Por eso, aunque formalmente se trata de una elección municipal y de una reforma institucional que ocurre cada dos décadas, la campaña ya está atravesada por la política de 2027.

Los resultados permitirán medir el peso territorial de los principales espacios, exhibirán quiénes llegan con mayor capacidad de armado y, sobre todo, empezarán a delinear las alianzas y rupturas que podrían marcar la próxima disputa por el poder en Río Negro.

En Bariloche, la elección de convencionales será también la primera gran prueba del tablero político que viene.