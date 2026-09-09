Juicio por Loan: declaran una testigo del hallazgo del botín, una perito y un vecino que buscó al niño con Antonio Benítez

El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanudará este miércoles desde las 9

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Tres testigos están citados para la audiencia de este miércoles en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Desde las 9, el Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará a una vecina que presenció el hallazgo de uno de los botines del niño, a una perito que intervino en los primeros rastrillajes y allanamientos, y a un hombre que participó de la búsqueda junto al imputado Antonio Benítez.

La audiencia se abrirá con el testimonio de María Soledad Duarte, vecina de 9 de Julio. Su declaración estará enfocada en el hallazgo del botín de Loan, ocurrido un día después de la desaparición del nene.

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El calzado se encontró en un lodazal ubicado en un predio vecino de la casa de la abuela de Loan, a más de 1.500 metros en línea recta y a campo traviesa del naranjal donde el menor fue visto por última vez. Para la acusación no fue algo casual, sino una maniobra para despistar la búsqueda.

Plano de dónde se encontró el botín de Loan

Aquella vez, Duarte fue a colaborar con la búsqueda junto a una compañera de trabajo. Según consta en su testimonio previo, en esas circunstancias se sumó a Laudelina Peña y Macarena Peña, quienes la guiaron hasta un sector donde había una huella en el barro atribuida al niño.

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La mujer relató que presenció el momento en que Macarena dio con el botín después de remover la tierra con un palo. En el lugar estaban el entonces comisario Walter Maciel y un policía retirado, Francisco Méndez. Duarte también tendría en su teléfono una foto del calzado, tomada a las 15.43 de aquel 14 de junio.

De acuerdo con su relato, Maciel pidió que no tomaran imágenes para no generar “falsa expectativa”.

El botín de Loan tras ser descubierto en el barro

También declarará Marisel Exquivel, licenciada en Criminalística e integrante del Ministerio Público. La perito trabajó en el campo entre el 14 y el 22 de junio de 2024 y participó de la recolección de distintos elementos que luego fueron incorporados a la investigación.

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Su intervención incluyó el levantamiento de pañuelos con manchas, el botín del niño, muestras de barro e hisopados, huellas de pisadas, una toalla, una bufanda, una naranja y manchas de sangre. Además, realizó pruebas de luminol en tres vehículos: un Ford Ka rojo, una camioneta Ford blanca y un Volkswagen Voyage.

Exquivel también participó del allanamiento en la vivienda de Victoria Caillava y Carlos Pérez. Durante ese procedimiento se secuestraron un jean, camisas y un acolchado con manchas. Además, realizó pruebas de luminol en los dos vehículos de la pareja (un Ford Ka y una camioneta Ford Ranger) y en el Volkswagen Voyage de Daniel Ramírez y Mónica Millapi.

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La perito, a su vez, presenció una pericia odorológica a cargo del equipo dirigido por Mario Rosillo, jefe del área de odorología forense de Corrientes, aunque no intervino en esa medida.

La camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez

El tercer testigo será Cristian Gutiérrez, vecino de 9 de Julio. Su declaración se centrará en las horas posteriores a la desaparición de Loan, ya que estuvo junto a Antonio Benítez durante la tarde y la noche del 13 de junio de 2024. En ese sentido, con su relato se intentará reconstruir el recorrido que realizaron durante la búsqueda y saber qué ocurrió en el momento en que advirtieron que ya no veían al niño.

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El vecino también podría referirse a otra versión que, según contó durante la instrucción, escuchó luego de parte de personas de la zona.

Tras la declaración de Laudelina Peña, Benítez podría seguir sus pasos próximamente, ya que su defensa manifestó la intención de que sea escuchado por el tribunal. El tío político de Loan no pudo finalizar la audiencia de este martes debido a un malestar estomacal.

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“Es la segunda vez que mi defendido se descompone como consecuencia de la comida aparentemente en mal estado. Hoy le dieron una hamburguesa e inmediatamente después empezó a sentirse mal”, dijo su abogado, Enzo Di Tella.

En la jornada sucedió lo mismo con Ramírez, por lo que ambas defensas pidieron al tribunal “que se tomen las medidas adecuadas para que no se repitan estas situaciones y se hagan las comunicaciones pertinentes al sistema penitenciario”.

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