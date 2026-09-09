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Los aeropuertos del Reino Unido afrontan otra jornada de interrupciones por un fallo técnico: al menos 177 vuelos fueron cancelados

El Servicio Nacional de Tráfico Aéreo (NATS) informó que continuaba con el trabajo de asistencia a compañías aéreas y aeropuertos para normalizar las operaciones

Pasajeros varados se reúnen tras la cancelación de algunos vuelos de salida en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en Londres (Reino Unido), el 8 de septiembre de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)
Pasajeros varados se reúnen tras la cancelación de algunos vuelos de salida en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en Londres (Reino Unido), el 8 de septiembre de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)
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Los aeropuertos de Reino Unido afrontaron este miércoles una nueva jornada de cancelaciones y demoras, pese a que el proveedor de control aéreo informó el martes que había solucionado el fallo técnico que alteró el tráfico de la red nacional.

Al menos 177 vuelos previstos para este miércoles fueron cancelados, de acuerdo con el sitio especializado FlightRadar24. La mayor parte correspondía al aeropuerto de Heathrow, en Londres, el de mayor movimiento del país.

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El martes, el problema técnico derivó en la cancelación de 1.300 vuelos con origen o destino en aeropuertos británicos. También hubo efectos en Liverpool, Birmingham y Edimburgo, además del aeropuerto de Dublín, en Irlanda.

El Servicio Nacional de Tráfico Aéreo (NATS) informó que continuaba con el trabajo de asistencia a compañías aéreas y aeropuertos para normalizar las operaciones. “Ha sido una recuperación muy compleja y ha generado dificultades para toda la red de aviación, de las cuales tardará tiempo en recuperarse”, señaló la entidad en X.

Heathrow comunicó el martes que los despegues se habían reanudado, aunque advirtió que las perturbaciones continuarían. El aeropuerto pidió a los pasajeros que consultaran el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de dirigirse a las terminales.

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Pasajeros varados se reúnen tras la cancelación de algunos vuelos de salida en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en Londres (Reino Unido), el 8 de septiembre de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)
Pasajeros varados se reúnen tras la cancelación de algunos vuelos de salida en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en Londres (Reino Unido), el 8 de septiembre de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)

La ministra de Transportes, Heidi Alexander, ofreció disculpas y reclamó garantías sobre el funcionamiento de la infraestructura aérea. “Estoy buscando garantías de las que se extraerán lecciones y de que los sistemas que sustentan la aviación están a la altura de la tarea”, escribió en X.

El sistema aéreo británico ya registró fallas recientes. En julio de 2025, una avería obligó a British Airways a cancelar o desviar más de 100 vuelos, mientras que Ryanair anuló más de 50. El episodio más grave de los últimos años ocurrió en agosto de 2023, cuando una falla afectó a más de 700.000 pasajeros y provocó retrasos o cancelaciones en cerca de 2.000 vuelos, tras un fin de semana festivo.

El fallo técnico del sistema de control aéreo causó el martes la cancelación de 68 salidas desde el aeropuerto de Heathrow y otras 25 desde Gatwick, las dos principales terminales de Londres, y afectó operaciones en distintos puntos de Reino Unido. La inestabilidad alcanzó vuelos de aeropuertos del sur británico, así como de Manchester, Birmingham y Edimburgo, en Escocia.

El NATS, responsable de la gestión del control aéreo en 15 aeropuertos británicos, atribuyó las interrupciones a “problemas técnicos en el sistema de procesamiento de vuelos”. La entidad señaló que el incidente provocó “disrupciones” en la red, aunque aclaró que el espacio aéreo británico permaneció abierto durante toda la jornada.

Pasajeros hacen fila para facturar tras la cancelación de algunos vuelos de salida en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en Londres (Reino Unido), el 8 de septiembre de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)
Pasajeros hacen fila para facturar tras la cancelación de algunos vuelos de salida en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en Londres (Reino Unido), el 8 de septiembre de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)

La aerolínea British Airways advirtió que el fallo técnico en el control aéreo británico tendrá un “importante efecto dominó” sobre su programación, después de que aviones y tripulaciones quedaran fuera de servicio. “La gravedad del problema implica que habrá un importante efecto dominó”, declaró un portavoz de la compañía. “Este incidente escapó totalmente a nuestro control y resultó increíblemente frustrante para nuestros clientes y compañeros, ya que aviones y tripulaciones quedaron fuera de servicio”.

Algunos pasajeros afirmaron en redes sociales que permanecieron dentro de los aviones durante varias horas y cuestionaron la falta de información de las aerolíneas durante las interrupciones. La compañía de bajo costo EasyJet indicó que algunos de sus servicios “no pudieron operar” y atribuyó al fallo del sistema “retrasos en los vuelos por toda Europa”.

(Con información de AFP y EFE)

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