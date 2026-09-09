Google Fotos reduce el tiempo para recuperar las imágenes y videos borrados: ya no serán 60 días

Google Fotos redujo de 60 a 30 días el plazo para recuperar fotos y videos eliminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google Fotos redujo a la mitad el plazo para recuperar fotos y videos eliminados. La aplicación pasó de ofrecer 60 días para restaurar contenido borrado a solo 30, un cambio que ya se aplica a todos los usuarios y que no viene acompañado de una explicación oficial detallada.

El ajuste afecta a la carpeta de la papelera, el lugar donde terminan las imágenes, los videos y otros archivos eliminados antes de su borrado definitivo. Hasta ahora, ese margen permitía cambiar de opinión durante dos meses. A partir de esta actualización, cinco semanas serán el limite para que un archivo desaparezca sin posibilidad de recuperarlo.

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Qué cambia exactamente en la papelera de Google Fotos

Cuando se elimina una foto o un video con copia de seguridad en la nube, el archivo se desplaza a la papelera y permanece allí antes de borrarse de forma permanente. Ese período, que era de 60 días, ahora quedó fijado en 30 días.

La modificación iguala ese plazo con el que ya regía para los archivos guardados solo de forma local en el dispositivo, que desde antes contaban con un límite de 30 días. Google confirmó el cambio en su página oficial de soporte, donde precisa que el contenido eliminado permanecerá en la papelera durante ese lapso antes de desaparecer sin posibilidad de restauración.

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El cambio en Google Fotos igualó en 30 días el plazo de la papelera para archivos con copia de seguridad y para archivos locales.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La compañía también comenzó a avisar a los usuarios mediante una notificación emergente dentro de la aplicación. El mensaje indica: “Ahora dispones de 30 días para recuperar los elementos de la papelera”. Google no ofreció más precisiones sobre los motivos de la reducción, según Android Authority.

El riesgo de perder contenido sin darse cuenta

El principal problema del cambio no es el plazo en sí, sino la posibilidad de que muchos usuarios no lo noten. Quienes estén acostumbrados a los dos meses de margen anteriores podrían buscar una foto eliminada semanas después y descubrir que ya no está disponible en ningún lado.

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La notificación emergente dentro de la aplicación es, por ahora, la única vía directa de aviso. Al tratarse de un mensaje que suele cerrarse sin prestarle atención, existe el riesgo de que la información pase inadvertida para buena parte de los usuarios.

Google Fotos comenzó a mostrar una notificación dentro de la aplicación para avisar que la recuperación en la papelera dura 30 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una foto o un video eliminado por error en Google Fotos ahora solo puede recuperarse durante 30 días, la mitad del plazo anterior de 60 días. Pasado ese período, el archivo se borra de forma definitiva y no existe ninguna vía dentro de la aplicación para restaurarlo, tenga o no copia de seguridad en la nube.

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Qué alternativas tienen los usuarios para no perder archivos

Para quienes solo buscan dejar de ver una imagen en la galería principal sin eliminarla, Google Fotos ofrece la opción de archivarla. Esta herramienta oculta el contenido de la vista principal, pero lo mantiene disponible en los álbumes donde fue agregado, en los resultados de búsqueda y en las carpetas del dispositivo.

Archivar, a diferencia de eliminar, no activa ningún plazo de borrado automático. Se trata de la alternativa más directa para quienes quieren ordenar su galería sin correr el riesgo de perder contenido de forma irreversible.

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Respaldar archivos en una memoria externa, otro servicio en la nube o un computador evita depender del límite de 30 días de la papelera de Google Fotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se recomienda revisar la papelera con cierta frecuencia, en lugar de dejar acumulado el contenido eliminado durante semanas. Con el nuevo límite de 30 días, ese hábito periódico se vuelve más necesario para detectar a tiempo un borrado accidental.

Para quienes no quieran depender de los plazos de la papelera ni de una suscripción a Google One, la opción que queda es respaldar manualmente los archivos en otro almacenamiento antes de eliminarlos desde la aplicación, moviendo el contenido a una memoria externa, otro servicio de guardado en la nube o un computador.

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