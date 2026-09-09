El Congreso de Guatemala abre la recepción de expedientes para elegir autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante

La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala abrió la recepción de expedientes para elegir al secretario y subsecretario de Conamigua. (Congreso de la República de Guatemala)

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La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala abrió esta semana la recepción de expedientes para elegir al secretario y subsecretario de Conamigua, un proceso que cerrará el viernes 16 y que culminará con una nómina de cinco candidatos para que el Pleno designe a las nuevas autoridades del organismo encargado de atender y proteger a los migrantes guatemaltecos y a sus familias.

La convocatoria, publicada en el Diario Oficial, fija un calendario acotado: los documentos se recibirán hasta el viernes 11 de septiembre y, en la semana siguiente, únicamente el 16 de septiembre. No habrá recepción el 14 ni el 15 por las celebraciones de Independencia.

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Los interesados deberán entregar sus expedientes entre las 9:00 y las 16:00 en la Dirección Legislativa del Congreso, en la 9ª avenida 9-44 de la zona 1, en el Palacio Legislativo. Esa misma dependencia trasladará después los portafolios a la sala de trabajo para su revisión.

El Congreso de la República de Guatemala emite una convocatoria oficial con los requisitos para postular a la secretaría ejecutiva del CONAMIGUA. (Congreso de la República de Guatemala)

La evaluación tendrá un máximo de 100 puntos y una entrevista final

La Comisión de Migrantes ya aprobó las guías, los perfiles, la tabla de ponderación y los instrumentos que regirán la elección. La evaluación tendrá una calificación máxima de 100 puntos y medirá méritos académicos, experiencia profesional y conocimientos en derechos humanos, derechos constitucionales y diseño de programas sociales.

También se valorará la participación en estudios sobre derechos de las personas migrantes, movilidad humana y materias afines. A eso se sumará el criterio de proyección humana, que exige al menos dos años de participación en actividades sociales, voluntariado y promoción de los derechos humanos, además de una entrevista final.

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Quien aspire a uno de los cargos deberá acreditar un mínimo de tres años de experiencia en temas migratorios. La convocatoria también exige demostrar capacidad, idoneidad y honradez, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y ser guatemalteco de origen.

Si el postulante ejerció función pública, tendrá que presentar una constancia de solvencia o finiquito de la institución en la que trabajó. Si nunca ocupó un cargo público, deberá entregar una declaración jurada que deje constancia de esa situación.

Los aspirantes no pueden tener parentesco con diputados ni antecedentes por una larga lista de delitos

El proceso impone varias restricciones para filtrar candidaturas. Los aspirantes no pueden haber sido inhabilitados para ejercer cargos públicos ni tener parentesco, dentro de los grados que fija la ley, con diputados al Congreso o con integrantes de Conamigua.

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La convocatoria también excluye a personas con condenas por enriquecimiento ilícito, narcotráfico, secuestro, asesinato, defraudación tributaria, contrabando, apropiación indebida, robo, hurto, estafa, prevaricato, violación de secretos y delitos contra la administración y el orden público, entre otros contemplados en la normativa.

Los expedientes deberán presentarse en original, foliados y rubricados en todas sus hojas. El formato también está definido: letra Arial tamaño 12, hojas tamaño oficio y un folder azul del mismo tamaño.

Además del expediente físico, cada postulante tendrá que entregar una copia digital completa en PDF. Esa versión deberá corresponder íntegramente al archivo en papel y conservar el mismo orden, contenido y características de presentación.

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El resultado de este proceso será una lista de cinco candidatos que se elevará al Pleno del Congreso de la República. La elección se realizará conforme al artículo 11 del Decreto 46-2007, Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

Conamigua es la entidad gubernamental encargada de coordinar, definir y supervisar acciones de atención y protección para los migrantes guatemaltecos y sus familias, así como de promover programas vinculados con sus derechos y con la atención de quienes retornan al país.

Entre sus funciones figuran la defensa de los derechos humanos, civiles y laborales de la población migrante, la coordinación de asistencia humanitaria para personas retornadas, el apoyo psicológico a familias afectadas por el fenómeno migratorio y las campañas de prevención sobre migración segura y regular en escuelas e instituciones.

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