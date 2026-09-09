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Wall Street y las bolsas europeas caen tras el salto del petróleo a más de 100 dólares por la guerra en Medio Oriente

El Brent alcanzó su mayor cotización desde julio en medio de nuevos ataques cruzados entre Washington e Teherán. El diésel tocó un récord histórico en Estados Unidos y crece la expectativa de una suba de tasas de la Fed y el BCE

Corredores trabajan en el piso de la Bolsa de Nueva York, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane
Corredores trabajan en el piso de la Bolsa de Nueva York, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane
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Las acciones cayeron este miércoles en Wall Street mientras el precio del petróleo crudo superó los 100 dólares por barril, en medio de una nueva escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El índice S&P 500 caía 0,3%, el Dow Jones retrocedía 407 puntos (0,8%) hacia las 9:52 de la mañana hora del este, y el Nasdaq compuesto perdía 0,4%.

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Las pérdidas fueron generalizadas, con las cadenas minoristas entre las que más arrastraron al mercado a la baja: Amazon cayó 1,9% y Starbucks, 1,5%. Casi todos los sectores del índice retrocedieron, con la notable excepción de las petroleras: Exxon Mobil subió 2,5% y Chevron, 2,3%.

Los mercados europeos cayeron con más fuerza que Wall Street: el índice de París perdía a mitad jornada 1,5% y el DAX de Fráncfort retrocedía 1,6%, mientras que el FTSE 100 de Londres caía 1,1%. En Asia, el Nikkei de Tokio y el Hang Seng de Hong Kong cerraron en baja, mientras que la Bolsa de Shanghái cerró con una leve suba de 0,3%.

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El petróleo fue el principal motor de la jornada. Estados Unidos destruyó el martes cinco petroleros iraníes en una nueva serie de ataques cruzados entre ambos países. El conflicto, que comenzó en febrero, prácticamente paralizó el tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

El Brent, la referencia internacional, subió 2,8% hasta 100,62 dólares el barril, la primera vez que supera esa marca desde julio. El West Texas Intermediate trepó a casi 96 dólares.

Patrick O’Hare, analista jefe de Briefing.com, atribuyó el salto a “los fastidiosos ataques de represalia entre Estados Unidos e Irán que están causando el daño”.

Diésel en récord histórico y presión sobre la Fed

La suba del petróleo alimentó una inflación ya alta: la nafta en Estados Unidos subió cerca de un 32% en el último año, hasta 4,22 dólares el galón. El diésel, que impacta con más fuerza en los consumidores por su uso en logística, había tocado un récord el viernes y siguió subiendo: el promedio llegó a 5,94 dólares el galón, 9 centavos más que el viernes, y golpea a la Casa Blanca de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Kathleen Brooks, de XTB, sostuvo que la marca de los 100 dólares “es un nivel psicológico que importa para los mercados” y que eleva “los costos para empresas y consumidores, y en última instancia podría pesar sobre el crecimiento económico”.

Todas las miradas están puestas en los datos de inflación estadounidense que se conocerán el viernes, que podrían confirmar las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas la semana próxima; antes de eso, se espera que el Banco Central Europeo suba las tasas de la eurozona este jueves. “El salto en los precios del petróleo naturalmente se traduce en una mayor preocupación por la inflación y una posible suba de tasas de la Fed”, agregó O’Hare.

Una nueva escalada militar en el estrecho de Ormuz

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Stringer/Foto de archivo
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Irán lanzó este miércoles nuevos ataques contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente, en represalia por los bombardeos contra sus petroleros. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado a 20 buques estadounidenses que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, en gran parte bajo control iraní desde el inicio de la guerra. Teherán insistió además en que una nueva “zona prohibida” por fuera del estrecho abarcará aguas varias millas más allá de la vía marítima clave, y se aplicará a buques tan lejanos como el mar Arábigo.

Además del conflicto en Medio Oriente, los inversores están atentos a la escalada del “pulso arancelario” entre Estados Unidos y Canadá, después de que el presidente Donald Trump prohibiera el martes las importaciones de alcohol provenientes del país vecino.

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