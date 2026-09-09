Política

Diputados, en vivo: la oposición consiguió el quórum para el debate sobre morosidad y discapacidad en Diputados

Votarán emplazamientos a las comisiones para obligar a los libertarios a dictaminar los proyectos a fin de mes. Durante las próximas semanas tendrán que unificar los 50 textos presentados

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La oposición buscará este miércoles reunir quórum en la Cámara de Diputados para aprobar emplazamientos a comisiones y acelerar el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. En la previa de la sesión, los bloques impulsores calculaban al menos 134 presencias, por encima de las 129 necesarias para habilitar el debate.

El objetivo es fijar plazos para que las comisiones emitan dictamen sobre cerca de 50 iniciativas vinculadas con la morosidad y sobre la extensión de la emergencia, que vence a fin de año. La posición de los diputados que responden a gobernadores aparece como uno de los factores centrales de la jornada, mientras el oficialismo sigue de cerca el comportamiento de los bloques provinciales.

15:10 hsHoy

La oposición consiguió el quórum para el debate sobre morosidad

La oposición reunió 135 diputados y abrió la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar los emplazamientos sobre morosidad y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. La cifra superó los 129 legisladores necesarios para iniciar el debate.

15:06 hsHoy

La UCR respaldó el debate sobre morosidad y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) sostuvo que el endeudamiento de las familias argentinas “no es un problema entre privados” y reclamó una respuesta del Congreso. El pronunciamiento se difundió este miércoles, antes de la sesión en Diputados que tratará los emplazamientos a comisión sobre morosidad y discapacidad.

“Es un problema nacional. La solución también”, afirmó el partido en una publicación en sus redes oficiales. La UCR, que preside el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, señaló que los gobernadores radicales ya asisten a familias endeudadas en sus provincias y planteó que ahora el Congreso debe dar una respuesta “a todos los argentinos”.

El radicalismo también expresó su respaldo a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año.

14:57 hsHoy

La Libertad Avanza dará quórum y Diputados fijó el cronograma para tratar morosidad y discapacidad

La Libertad Avanza dará quórum en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, donde se tratarán los emplazamientos para acelerar el debate de los proyectos sobre morosidad y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. Además, en Labor Parlamentaria se acordaron las fechas de las reuniones de comisión y de la firma de los dictámenes.

El debate sobre discapacidad se realizará en un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto. La primera reunión informativa será el miércoles 16 de septiembre, a las 12, mientras que el dictamen quedó previsto para el miércoles 23, en el mismo horario.

Para los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar, las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor tendrán reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre, a las 14. El cronograma establece que el plenario buscará emitir dictamen el martes 29, también a las 14.

14:26 hsHoy

Con apoyo de gobernadores y el quórum asegurado, la oposición busca forzar el debate sobre morosidad y discapacidad en Diputados

Votarán emplazamientos a las comisiones para obligar a los libertarios a dictaminar los proyectos a fin de mes. Durante las próximas semanas tendrán que unificar los 50 textos presentados. El oficialismo sigue de cerca el comportamiento de las provincias aliadas

Diputados de la oposición anunciaron la convocatoria a una sesión el miércoles 9 de septiembre
Diputados de la oposición anunciaron la convocatoria a una sesión el miércoles 9 de septiembre

Los principales bloques de la oposición confían en tener apoyo de sobra para alcanzar el quórum y avanzar hoy en la Cámara de Diputados con dos temas incómodos para la Casa Rosada: los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

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