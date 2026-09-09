Diputados, en vivo: la oposición consiguió el quórum para el debate sobre morosidad y discapacidad en Diputados

La oposición buscará este miércoles reunir quórum en la Cámara de Diputados para aprobar emplazamientos a comisiones y acelerar el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. En la previa de la sesión, los bloques impulsores calculaban al menos 134 presencias, por encima de las 129 necesarias para habilitar el debate.

El objetivo es fijar plazos para que las comisiones emitan dictamen sobre cerca de 50 iniciativas vinculadas con la morosidad y sobre la extensión de la emergencia, que vence a fin de año. La posición de los diputados que responden a gobernadores aparece como uno de los factores centrales de la jornada, mientras el oficialismo sigue de cerca el comportamiento de los bloques provinciales.