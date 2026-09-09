Cuba

“Su régimen es un desastre porque el modelo no funciona”: Marco Rubio responsabiliza a La Habana del colapso en la isla

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, responsabilizó directamente al régimen cubano por la profunda crisis energética y el deterioro de los servicios básicos en la isla, asegurando que el colapso del sistema no responde a las sanciones externas

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante sus declaraciones en Barranquilla, Colombia, donde acusó al régimen cubano de ser el responsable de la crisis energética. Fernando Vergara/Pool via REUTERS
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante sus declaraciones en Barranquilla, Colombia, donde acusó al régimen cubano de ser el responsable de la crisis energética. Fernando Vergara/Pool via REUTERS
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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó duras críticas contra el régimen de Cuba el día de ayer, 8 de septiembre, durante una rueda de prensa en Barranquilla, Colombia. En su intervención, el funcionario estadounidense responsabilizó directamente a la cúpula de La Habana por la severa crisis energética y el colapso de los servicios básicos que enfrentan millones de ciudadanos en la isla, reflejados en apagones masivos y una constante escasez de combustible.

Frente a los argumentos de las autoridades cubanas que culpan a factores externos, Rubio desestimó esa postura y atribuyó la emergencia a décadas de mala gestión, falta de inversión y al agotamiento de un modelo económico estatista que, según sus palabras, sofoca el progreso del pueblo cubano.

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“Si Cuba es un desastre humanitario, es por su gobierno. Su régimen es un desastre porque el modelo económico que siguen no funciona. De hecho, no tiene sentido, porque no permiten que el sector privado prospere, porque no permiten que los cubanos individualmente elijan su propio camino en la vida”, enfatizó el diplomático.

Para argumentar el origen de este colapso, Rubio señaló como factor determinante el fin de los envíos de petróleo en condiciones preferenciales provenientes de Venezuela. Explicó que, durante años, La Habana recibió importantes volúmenes de crudo venezolano, utilizando una parte para satisfacer la demanda interna y destinando otra fracción al mercado internacional con el fin de generar ingresos para el Estado.

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En declaraciones a la prensa, Marco Rubio detalla cómo la falta de inversión en infraestructura energética y la corrupción del gobierno cubano han llevado a la isla a una catástrofe humanitaria. Según Rubio, el régimen priorizó la construcción de hoteles en lugar de atender las necesidades del pueblo.

Sin embargo, el secretario de Estado advirtió que este esquema de subsidios solo sirvió para enmascarar durante mucho tiempo las fallas estructurales de la economía insular. Al interrumpirse el suministro de hidrocarburos, el modelo dependiente colapsó y dejó al descubierto la extrema fragilidad del sistema eléctrico nacional.

Finalmente, Rubio aclaró que la pérdida del combustible venezolano no explica por sí sola la crisis actual de apagones. A su juicio, el origen profundo del problema radica en el abandono acumulado por más de un quinquenio en la red eléctrica y en las termoeléctricas del país, derivado de un régimen que prefirió no invertir en la infraestructura básica de su población.

Negligencia en la infraestructura y desvío de recursos

De igual manera, Rubio acusó al gobierno cubano de negligencia presupuestaria en el mantenimiento de la red energética. Mientras las plantas termoeléctricas acumulan décadas de uso sin modernización ni reparaciones de fondo, los recursos del Estado se priorizaron en proyectos con dudoso retorno social, como la edificación de infraestructura hotelera de lujo que mantiene bajos niveles de ocupación.

Asimismo, el secretario de Estado cuestionó con dureza las restricciones impuestas a la iniciativa privada en la isla. Según Rubio, al impedir que el sector independiente prospere y que los ciudadanos elijan su propio camino, el régimen destruyó la capacidad de respuesta y la resiliencia de la economía cubana frente a las crisis.

Como contrapeso a este diagnóstico, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a la propuesta de Washington de enviar 100 millones de dólares en ayuda humanitaria.

Explicó que aproximadamente 60 millones se canalizarían a través de la Iglesia católica y los 40 millones restantes mediante organizaciones independientes, un esquema diseñado para entregar los recursos directamente a la población y evitar que la administración del régimen interfiera en su distribución.

Ilustración en acuarela de una calle con personas con linternas, un automóvil clásico y un cartel que dice Sin luz Cuba en apagón.
Una ilustración al estilo acuarela representa una calle urbana en Cuba con habitantes iluminados por linternas durante un corte de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esta postura encontró una respuesta inmediata en La Habana. El régimen cubano negó haber recibido formalmente dicha propuesta de ayuda, mientras que el canciller Bruno Rodríguez rechazó de forma tajante las acusaciones de Rubio, responsabilizando al embargo económico y a las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos como la causa principal de la escasez y los problemas de suministro en la isla.

Este cruce de acusaciones refleja cómo las declaraciones pronunciadas en Colombia marcan un nuevo capítulo en la escalada diplomática entre ambas naciones. Mientras el gobierno cubano insiste en que las restricciones externas ahogan su economía, Washington reitera que las decisiones políticas internas, la falta de libertades económicas y el modelo centralizado son la verdadera raíz del problema.

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