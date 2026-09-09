De Puerto Cortés, Honduras a la Champions League: la fractura que amenazó su pie y el apodo “Misilito”, él es Kervin Arriaga

Kervin Arriaga debutó en la Champions League con el AEK Atenas en la victoria por 1-0 ante LASK y se convirtió en el octavo hondureño en disputar el torneo. (Imagen retomada de las redes sociales de Kervin Arriaga)

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Kervin Arriaga debutó en la Champions League con el AEK Atenas en la victoria por 1-0 ante LASK y se convirtió en el octavo futbolista hondureño que disputa la principal competencia de clubes de Europa, un hito que amplía la reducida lista de jugadores del país que llegaron a ese escenario.

El ingreso del mediocampista se produjo al minuto 90, cuando el equipo griego ya defendía la ventaja construida con el gol de Răzvan Marin a los 21 minutos. La aparición fue breve, pero le permitió sumar sus primeros instantes en el torneo y quedar incorporado a un registro histórico reservado para siete compatriotas antes que él.

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Arriaga, nacido el 5 de enero de 1998 en Puerto Cortés, Honduras, actúa principalmente como mediocampista defensivo o pivote. Mide 1,91 metros y su juego se distingue por la potencia del remate de larga distancia, una característica asociada a un apodo que lo acompaña desde sus primeros años.

Arriaga se sumó a una lista de siete hondureños que ya habían jugado el torneo

Antes del estreno del volante en la competencia europea, el primer hondureño en participar había sido José “La Coneja” Cardona con el Atlético de Madrid en la temporada 1966-1967. Después aparecieron David Suazo, Luis Ramos, Wilson Palacios, Emilio Izaguirre, Andy Najar y Luis Palma.

Gol AEK vs LASK

Ese recorrido ubica a Arriaga dentro de una secuencia muy poco frecuente para el fútbol hondureño. Su presencia en el torneo no solo marca un avance personal, sino también una nueva referencia para los jugadores del país que lograron establecerse fuera de Centroamérica.

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La respuesta a la pregunta central es directa: Kervin Arriaga ya forma parte de la historia del fútbol hondureño porque es el octavo jugador de su país en disputar la Champions League. Lo consiguió con AEK Atenas, en el arranque del club griego en el torneo.

Una fractura a los 11 años puso en riesgo su pie derecho

La carrera de Arriaga estuvo cerca de interrumpirse en la infancia. Cuando tenía 11 años sufrió una fractura grave mientras jugaba con jóvenes mayores en Tulián Campo, en Puerto Cortés.

La lesión fue de tal magnitud que los médicos advirtieron a su madre que debían operarlo de emergencia o existía el riesgo de que perdiera el pie derecho. La cirugía resultó exitosa y pudo continuar vinculado al fútbol.

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El sobrenombre “Misilito” proviene de su padrastro, conocido como “Misil”. Con el tiempo, el apodo se afianzó por la fuerza de sus disparos en tiros libres y en balones en movimiento.

La carrera de Kervin Arriaga pasó por Platense, Marathón, Minnesota United, Partizán, Real Zaragoza y Levante antes de su llegada al AEK Atenas por cerca de 5 millones de euros. (Cortesía: AEK)

Su recorrido profesional comenzó en Platense F. C., donde debutó entre 2017 y 2019 en la Liga Nacional de Honduras. Entre 2019 y 2021 pasó a C. D. Marathón, etapa en la que elevó su rendimiento y se consolidó como uno de los volantes más reconocidos del país.

En 2022 dio el salto al exterior con Minnesota United F. C. en la MLS de Estados Unidos, donde se afirmó rápidamente como titular. Más tarde jugó en Partizán de Belgrado entre 2024 y 2025, en su primera experiencia europea, en una etapa atravesada por reclamos por derechos laborales ante impagos en el club.

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Su paso por el fútbol español incluyó a Real Zaragoza y Levante U. D. entre 2025 y 2026. En ese tramo disputó 28 partidos, marcó 3 goles y ganó reconocimiento por su despliegue en el campo.

En agosto de 2026 llegó al club griego, que pagó cerca de 5 millones de euros por su traspaso y le firmó un contrato a largo plazo. Pocas semanas después, ese movimiento desembocó en el estreno que lo instaló entre los hondureños que alcanzaron la gran vitrina europea.