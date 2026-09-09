Economía

Subieron las tasas de las billeteras virtuales: cuáles son las que más pagan

Las entidades financieras ajustan diariamente la retribución para competir por los ahorros de sus usuarios

Dos manos sostienen un teléfono celular sobre una mesa de madera con una pantalla que muestra la notificación de un crédito aprobado.
Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos diarios sobre el saldo disponible sin resignar liquidez.
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En un escenario de inflación elevada, que se sostiene en un 33% anual -el registro interanual más alto en doce meses-, y con tasas de interés que se ajustan a las expectativas inflacionarias, los ahorristas siguen buscando alternativas para obtener un rendimiento sobre sus pesos sin perder disponibilidad inmediata del dinero. Esa combinación convirtió a las billeteras virtuales y las cuentas remuneradas en una de las opciones más utilizadas para la administración cotidiana de los fondos.

La competencia entre bancos, fintech y plataformas de pago mantiene una actualización permanente de las tasas ofrecidas, con promociones y condiciones que cambian con frecuencia para captar nuevos usuarios. En ese contexto, conocer qué rendimiento ofrece cada aplicación y cuáles son sus limitaciones resulta clave para elegir dónde mantener el dinero disponible.

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El uso de las billeteras virtuales continúa creciendo de manera sostenida, impulsado por la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible sin resignar liquidez. A diferencia del plazo fijo tradicional, estas herramientas permiten obtener intereses mientras el dinero permanece disponible para realizar transferencias, pagos o consumos, ya que no requieren inmovilizar los fondos y los usuarios pueden disponer de ellos en cualquier momento, según la plataforma.

Con una oferta cada vez más amplia de aplicaciones financieras, las empresas del sector ajustan a diario los rendimientos para competir por los ahorristas. Las principales billeteras virtuales del mercado ofrecen actualmente dos clases de instrumentos de inversión para remunerar los saldos: los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM) y los Fondos Comunes de Inversión de Renta Mixta (FCI RM).

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Cada plataforma establece condiciones particulares, por lo que conviene revisar la “letra chica” antes de optar por una de ellas. Algunas fijan un límite máximo de saldo sobre el que aplican la tasa promocional, mientras que otras ajustan el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta. En la mayoría de los casos, los intereses se acreditan diariamente.

Las billeteras virtuales y cuentas remuneradas que más pagan en septiembre

El relevamiento actualizado de las principales aplicaciones financieras y cuentas remuneradas muestra el siguiente escenario:

Rendimiento variable

Fondos comunes de inversión con rendimiento que puede variar según el mercado

  • Global66 - Vinci Compass Liquidez: 22,34% TNA
  • Lemon: 21,17% TNA
  • Ualintec Ahorro Pesos: Clase A: 20,73% TNA
  • Adcap Ahorro Pesos: 20,63% TNA
  • Prex: 20,56% TNA
  • Supervielle Premier Renta: 20,45% TNA
  • Toronto Ahorro: 20,28% TNA
  • Personal Pay: 20,04% TNA
  • IEB+: 19,98% TNA
  • Claro Pay: 19,97% TNA
  • CencoPay: 19,97% TNA
  • Mercado Pago: 19,76% TNA
  • ICBC: 19,75% TNA
  • Cocos Ahorro: 19,35% TNA
  • Balanz: 18,30% TNA
  • YPF: 18,21% TNA
  • Santander: 18,21% TNA
  • Macro Pionero Pesos · Clase A: 18,12% TNA
  • Ciudad Buepp: 18,04% TNA
  • Fiwind: 17,90% TNA
  • Galicia: 17,31% TNA
  • LB Finanzas: 17,27% TNA
  • AstroPay: 17,27% TNA

Rendimiento garantizado con condiciones especiales

  • Ualá Plus 2: TNA de 24%. Rendimiento hasta $1 millón.
  • Ualá Plus 1: TNA de 21%. Rendimiento hasta $1 millón.
  • Cresium: TNA de 20,53%. Disponible solo para personas jurídicas.
  • Supervielle: TNA de 14%. Rendimiento hasta $1 millón para clientes de Plan Sueldo.
  • Supervielle Hit IOL: TNA de 14%. Disponible para clientes de Cuenta Hit IOL.
  • Banco Nación: TNA de 14%. Rendimiento hasta $2 millón para clientes de Plan Sueldo.

Rendimientos garantizados

Cuentas remuneradas y billeteras con tasa fija garantizada

  • Banco BICA: 22% TNA- Cuenta Positiva 4 hasta $750.000
  • Carrefour Banco: 21% TNA- Permite ingresar $4.468.800 por mes.
  • Fiwind: 20% TNA- Bonificación sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. Billetera Límite: $750.000
  • Belo:  19% TNA- 
  • Banco BICA: 19% TNA- Cuenta Positiva 3, de $750.001 hasta $2.250.000
  • Frascos Naranja X: 19% TNA- Rendimiento según plazo elegido (7, 14 o 28 días)
  • Ualá: 19% TNA- Cuenta Remunerada Límite: $1 millón
  • Naranja X: 19% TNA- Cuenta Remunerada Límite: $1 millón
  • Banco BICA: 16% TNA- Cuenta Positiva 2, de $2.250.001 a $20 millones

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