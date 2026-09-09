Milei reforzó el reclamo por la soberanía de Malvinas y prometió endurecer sanciones contra empresas vinculadas a la explotación ilegal

Milei junto a granaderos

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El presidente Javier Milei reforzó este lunes el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y anunció una serie de medidas para endurecer sanciones contra empresas que explotan recursos en la cuenca del archipiélago sin autorización del Estado argentino. Lo hizo en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, en un discurso en el que trazó una línea explícita entre quienes, según dijo, se limitaron a “vociferar reclamos” y quienes, a su juicio, actúan con herramientas concretas.

El mandatario confirmó que su administración firmó un decreto para agilizar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales argentinos sin autorización y anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a ampliar el alcance de esas penalidades. La iniciativa buscará impedir que las empresas que presten servicios a firmas vinculadas a la explotación ilegal en Malvinas puedan contratar con el Estado ni con privados en la Argentina.

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Además anunció que el proyecto incluirá herramientas para fortalecer la capacidad del país en materia de defensa, entre ellas la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. En paralelo, señaló que el Gobierno avanza con el desarrollo de una base naval integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones, financiadas mediante una reasignación de recursos que, según remarcó, no compromete el superávit fiscal.

Malvinas como causa nacional

Tras el anuncio realizado días atrás en cadena nacional, el Gobierno abrió procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan de manera directa o indirecta en la cuenca Malvinas sin autorización argentina. Además, presentó una denuncia penal contra las firmas involucradas en el proyecto Sea Lion, bajo una presunta licencia otorgada por lo que Milei denominó “el gobierno ilegítimo del Reino Unido”.

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“Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos proceso sancionatorio contra sesenta empresas y personas que operan, directa o indirectamente, en la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, afirmó el Presidente durante su discurso.

Uno de los tramos más cargados del mensaje fue el que opuso la retórica al resultado. Milei sostuvo que “las declaraciones tienen que estar respaldadas por los hechos y las acciones para no ser discursos vacíos” y que “la soberanía de un país no debe ser un relato dirigido desde un atril, sino que debe ser construida y defendida en distintos ámbitos”. Con esas frases apuntó, sin nombrarlos, a quienes durante años sostuvieron el reclamo malvinero desde la palabra pero sin traducirlo, según su lectura, en medidas efectivas.

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La referencia fue más directa hacia el final del discurso, cuando señaló que Argentina se veía “relegada, como sucedía en el pasado, a vociferar reclamos que el resto del mundo le daba igual tomar por válidos o no”. Y sumó una comparación histórica: así como San Martín no liberó el continente con discursos sino “cruzando la cordillera, con logística, con disciplina”, la soberanía tampoco se defiende desde la declamación.

Milei construyó además un argumento que vincula la defensa del reclamo con la fortaleza económica del país. Sostuvo que sin un modelo ordenado —con superávit fiscal, apertura económica y estabilidad cambiaria— “defender nuestro reclamo soberano con herramientas económicas y diplomáticas simplemente no sería posible”. En esa línea, atribuyó al RIGI, a los cambios en la Ley de Hidrocarburos y al desarrollo de Vaca Muerta parte del poder de presión que el Gobierno puede ejercer sobre empresas extranjeras.

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Como resultado de ese posicionamiento, aseguró que varias de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor del reclamo argentino y optaron por no participar en proyectos en lo que llamó “el territorio usurpado”. “Esas empresas saben que participar en Vaca Muerta, una apuesta segura y rentable en territorio soberano, vale más que arriesgarse en una cuenca en disputa”, explicó.

En otro tramo, Milei buscó darle al reclamo un carácter transversal y apartidario. “Malvinas es una causa nacional y con esto no puede haber grieta alguna”, dijo, al convocar a todos los sectores a respaldar las herramientas que el Gobierno lleva al Congreso. Planteó que la soberanía se defiende “haciendo crecer la economía de nuestros compatriotas e invirtiendo en la defensa y protección de nuestro suelo y nuestra patria”.

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El acto tuvo una carga simbólica deliberada. Milei rescató la restitución del sable corvo al Regimiento de Granaderos, presentada como una “deuda histórica saldada” por su administración, y presentó el nuevo museo como un espacio para preservar la memoria de dos siglos de historia militar argentina. Las ocho salas del recinto recorren desde la creación del regimiento el 16 de marzo de 1812 hasta las campañas libertadoras en el continente.

Con ese telón de fondo, el Presidente tendió un hilo entre la gesta sanmartiniana, la tradición de los Granaderos y los combatientes de 1982, a quienes describió como herederos de los mismos valores. Fue desde ese marco simbólico que relanzó su mensaje sobre Malvinas: no como una declaración de ocasión, sino como el cierre de una estrategia que, según presentó, combina legislación, sanciones, infraestructura de defensa y presión económica internacional.

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El proyecto de ley será enviado al Congreso en los próximos días.