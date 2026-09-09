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Reacciones a la muerte de Chiche Gelblung, en vivo: últimas noticias y mensajes de despedida al periodista

La partida del conductor provocó homenajes, recuerdos y expresiones de pesar entre quienes compartieron su extensa trayectoria

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El homenaje a Chiche Gelblung portada
El reconocido periodista falleció en la madrugada del miércoles, dejando detrás una huella en el periodismo (Captura de video)

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre de 2026, después de más de cincuenta años de actividad en el periodismo argentino. Su carrera incluyó trabajos en medios gráficos, radio y televisión, espacios en los que desarrolló una voz propia, con opiniones directas y una participación frecuente en debates de actualidad.

El periodista falleció a las 7.30 de la mañana en un sanatorio del barrio de Palermo. Había ingresado el martes por un cuadro respiratorio y la noticia fue confirmada a Infobae por su familia. Esta era la cuarta internación que atravesaba durante el año. A pesar de sus problemas de salud, Gelblung mantuvo su actividad profesional hasta los últimos días.

11:53 hsHoy

Murió Chiche Gelblung, el periodista que soñaba con viajar a la luna y vivir 200 años

Polémico, brillante y disruptivo, se destacó en gráfica, radio y televisión. Su dura infancia, su gran amor por Cristina Seoane y su trayectoria profesional. A los 82 años, se fue un grande del periodismo

Grandes momentos de Chiche Gelblung en el periodismo

La muerte de Samuel “Chiche” Gelblung representa el cierre de una de las trayectorias más influyentes, polémicas y brillantes del periodismo argentino. A lo largo de más de cinco décadas, dejó su sello en prensa escrita, radio y televisión, consolidando una figura sin concesiones y de gran impacto en la cultura de los medios nacionales.

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El sentido posteo de Jonatan Viale en redes

Jonatan Viale despidió al periodista y lo recordó junto a su padre, Mauro Viale (X)
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La despedida de Infobae en Vivo

11:32 hsHoy

En medio de la emisión de Infobae al Amanecer (Infobae en Vivo), el periodista Nacho Girón se refirió a la inesperada partida del icónico comunicador.

El periodista Nacho Girón dio a conocer la muerte de Chiche Gelblung, icónica figura del periodismo, a los 82 años (Infobae al Amanecer - Infobae en Vivo)

En paralelo, desde su cuenta en X, el conductor escribió: “Una pena tener que contar esto al aire: murió Chiche Gelblung a sus 82 años.Rupturista, visionario, polémico, marcó al periodismo como pocos. Y muy generoso con los que veníamos de atrás: lo traté toda la vida y me entrevistó mil veces para hablar de política. ‘Nunca pierdas la calle, el cordón y la vereda’, me decía. Q.E.P.D”.

11:32 hsHoy

El recuerdo de Florencia de la V

El posteo de Florencia de la V al conocerse la muerte del periodista (Instagram)
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11:29 hsHoy

Las sentidas palabras de Pilar Smith tras la muerte de su “maestro”

Con una foto de Gelblung, Pilar Smith recordó a su "maestro" en las redes (Instagram)
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11:23 hsHoy

La despedida de Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos

La despedida del conductor de Intrusos ante la muerte del reconocido periodista (X)
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