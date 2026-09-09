Reacciones a la muerte de Chiche Gelblung, en vivo: últimas noticias y mensajes de despedida al periodista

El reconocido periodista falleció en la madrugada del miércoles, dejando detrás una huella en el periodismo (Captura de video)

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre de 2026, después de más de cincuenta años de actividad en el periodismo argentino. Su carrera incluyó trabajos en medios gráficos, radio y televisión, espacios en los que desarrolló una voz propia, con opiniones directas y una participación frecuente en debates de actualidad.

El periodista falleció a las 7.30 de la mañana en un sanatorio del barrio de Palermo. Había ingresado el martes por un cuadro respiratorio y la noticia fue confirmada a Infobae por su familia. Esta era la cuarta internación que atravesaba durante el año. A pesar de sus problemas de salud, Gelblung mantuvo su actividad profesional hasta los últimos días.