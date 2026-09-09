Reacciones a la muerte de Chiche Gelblung, en vivo: últimas noticias y mensajes de despedida al periodista

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre de 2026, después de más de cincuenta años de actividad en el periodismo argentino. Su carrera incluyó trabajos en medios gráficos, radio y televisión, espacios en los que desarrolló una voz propia, con opiniones directas y una participación frecuente en debates de actualidad.
El periodista falleció a las 7.30 de la mañana en un sanatorio del barrio de Palermo. Había ingresado el martes por un cuadro respiratorio y la noticia fue confirmada a Infobae por su familia. Esta era la cuarta internación que atravesaba durante el año. A pesar de sus problemas de salud, Gelblung mantuvo su actividad profesional hasta los últimos días.
La muerte de Samuel “Chiche” Gelblung representa el cierre de una de las trayectorias más influyentes, polémicas y brillantes del periodismo argentino. A lo largo de más de cinco décadas, dejó su sello en prensa escrita, radio y televisión, consolidando una figura sin concesiones y de gran impacto en la cultura de los medios nacionales.
El sentido posteo de Jonatan Viale en redes
La despedida de Infobae en Vivo
En medio de la emisión de Infobae al Amanecer (Infobae en Vivo), el periodista Nacho Girón se refirió a la inesperada partida del icónico comunicador.
En paralelo, desde su cuenta en X, el conductor escribió: “Una pena tener que contar esto al aire: murió Chiche Gelblung a sus 82 años.Rupturista, visionario, polémico, marcó al periodismo como pocos. Y muy generoso con los que veníamos de atrás: lo traté toda la vida y me entrevistó mil veces para hablar de política. ‘Nunca pierdas la calle, el cordón y la vereda’, me decía. Q.E.P.D”.