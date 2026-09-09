Costa Rica perdió 180,220 niños en 10 años: la caída ya impacta en las escuelas

El sistema educativo de Costa Rica cerró cerca de 14 o 15 centros escolares por la reducción de la población infantil, según el Ministerio de Educación Pública. (Fuente: MEP)

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El sistema educativo de Costa Rica ya cerró centros escolares ante la reducción de la población infantil. Durante este año, cerca de 14 o 15 instituciones dejaron de funcionar y el Ministerio de Educación Pública anticipó que la tendencia continuará.

La contracción demográfica ya afecta la matrícula y proyecta efectos sobre el mercado laboral, las pensiones y los servicios de cuidado. Según El Observador, el país tiene 180,220 menores menos de cero a 12 años que hace una década.

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Las estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que esa población pasó de 974,838 personas en 2016 a 794,618 en 2026.

La reducción de la población infantil coincide con una baja de la fecundidad y ya se refleja en las aulas. Si se cumplen las proyecciones oficiales, Costa Rica tendrá una generación joven más pequeña, una fuerza laboral con menor crecimiento y una relación más exigente entre quienes cotizan y quienes reciben pensiones.

El INEC proyecta 607,548 menores de 12 años para 2036

El INEC calcula que Costa Rica tendrá 607,548 niños de cero a 12 años en 2036. Esa población representaría el 11.3% del total nacional.

La cifra supondría 187,070 menores menos que en 2026. Frente a la cantidad registrada en 2016, el descenso alcanzaría 367,290 niños en dos décadas, cerca de 38%.

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Rocío Portilla, del INEC, explicó que el grupo infantil se redujo 18.5% en 10 años. La funcionaria indicó que su participación dentro de la población total cayó del 20% al 15.2%.

El país se ubica entre los niveles de fecundidad más bajos de América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que Costa Rica registró en 2024 una tasa global de fecundidad de 1.32 hijos por mujer.

El organismo considera ultrabaja una tasa igual o inferior a 1.3 hijos por mujer. El indicador costarricense quedó apenas por encima de ese límite.

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El INEC informó que la población de cero a 12 años en Costa Rica pasó de 974,838 personas en 2016 a 794,618 en 2026. (Cortesía: MEP)

La Cepal señaló que entre 1990 y 2024 la fecundidad descendió con fuerza entre las mujeres de 15 a 29 años en Costa Rica, Chile y Uruguay.

El informe también indicó que la maternidad se posterga y que los nacimientos se concentran cada vez más entre las mujeres de 30 y 39 años.

La matrícula perdió 35,000 estudiantes en un año

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, informó a El Observador que la matrícula disminuyó en unos 35,000 estudiantes entre 2025 y 2026.

El jerarca añadió que la reducción acumulada supera los 130,000 alumnos en los últimos años. El sistema educativo dejó atrás el millón de estudiantes y se acercó al umbral de 900,000.

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“Ya bajamos el umbral de un millón de estudiantes”, dijo Sánchez. El ministro sostuvo que esa baja tuvo como consecuencia el cierre de cerca de 14 o 15 centros educativos durante este año.

Los cierres suelen concentrarse en escuelas unidocentes, según explicó el funcionario. También señaló que existen decenas de instituciones con un solo estudiante.

Sánchez indicó ante el diario que algunas de esas escuelas podrían cerrar el próximo año o en los siguientes, una vez que sus únicos alumnos abandonen el sistema.

El Ministerio de Educación Pública señaló que la matrícula perdió unos 35,000 estudiantes entre 2025 y 2026 y que la reducción acumulada supera los 130,000 alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular del Ministerio de Educación Pública sostuvo que una matrícula menor puede abrir margen para aumentar la inversión por estudiante, siempre que se mantenga el presupuesto institucional.

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“Si nosotros mantenemos el presupuesto, quiere decir que la inversión por estudiante aumenta”, afirmó Sánchez ante la publicación. El funcionario incluyó en esa posibilidad a los programas sociales y otras ayudas.

El ministro agregó que la cartera trabaja en transformaciones relacionadas con las nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje.

Sánchez sostuvo ante el medio que “la inteligencia artificial viene a jugar un rol fundamental”. A su criterio, un escenario con menos alumnos facilita el acceso de los estudiantes a la tecnología.

La economía enfrentará una fuerza laboral de crecimiento lento

El académico Fernando Montero, de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, consideró que el cambio demográfico exigirá reducir las brechas existentes dentro de la economía costarricense.

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Montero señaló, citado por El Observador, que los sectores vinculados con las zonas francas registran un crecimiento elevado y ofrecen salarios altos. Las micro, pequeñas y medianas empresas avanzan a otro ritmo.

“Trasladar conocimiento y tecnología” al resto de la economía permitiría ampliar el acceso a empleos de calidad, afirmó el académico ante el diario.

El especialista sostuvo que esa transferencia permitiría achicar la distancia entre quienes reciben ingresos de USD 3,000 o USD 4,000 mensuales y quienes ganan menos de USD 1,000.

Fernando Montero advirtió que Costa Rica enfrentará una fuerza laboral de crecimiento lento y mayor presión sobre las pensiones y el cuidado de adultos mayores. (Fuente: UCR)

Montero advirtió que Costa Rica tendrá una fuerza laboral de crecimiento lento. La innovación, la automatización, la capacitación y la productividad adquirirán mayor peso en ese escenario.

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El académico afirmó ante el diario que una menor expansión de la población económicamente activa puede limitar el potencial de la economía si el país no eleva su productividad.

“No ocupamos mucha gente ganando poco dinero”, dijo Montero ante la publicación.

Las pensiones y el cuidado de adultos mayores sumarán presión

El envejecimiento de la población también modificará la relación entre las personas que aportan a los sistemas previsionales y quienes reciben una pensión.

Montero explicó que una menor incorporación de trabajadores obliga al Gobierno a revisar los ejes que sostienen las pensiones. La informalidad laboral profundiza el problema porque deja a una parte de la población trabajadora fuera de los mecanismos formales de cotización.

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La nueva estructura demográfica también aumentará la demanda de personas dedicadas al cuidado de adultos mayores, de acuerdo con el experto.

“Vamos a tener jóvenes atendiendo adultos mayores”, afirmó Montero ante el medio. El académico cuestionó que no exista una política pública orientada a responder a esa necesidad.

El especialista sostuvo que Costa Rica debe adaptar sus políticas públicas y su economía a una población con menos niños y una proporción creciente de adultos mayores.