"Tercer tiempo", la iniciativa de la Conmebol en las categorías juveniles que se puso en práctica en la Liga Evolución Sub15

La Conmebol presentó el "Tercer Tiempo"

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El cierre de los encuentros de la Conmebol Liga Evolución Sub15 incluye una instancia fuera de la cancha. La Confederación Sudamericana de Fútbol presentó el Tercer Tiempo, un espacio posterior a cada partido destinado a que los jugadores de ambos equipos conversen sobre las emociones, las situaciones de juego y el vínculo con sus rivales.

La propuesta forma parte del programa Conmebol Evolución y apunta a complementar la formación deportiva con herramientas vinculadas a la convivencia, la gestión de la frustración, el liderazgo y el reconocimiento del otro. Según explicó la entidad en un comunicado, la actividad busca que el resultado no concentre toda la atención luego de los 80 minutos de competencia.

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El formato reúne a los futbolistas de los dos equipos tras el pitazo final. En ese momento, los jóvenes participan de una charla guiada y de dinámicas que les permiten revisar lo ocurrido durante el encuentro. El objetivo consiste en bajar la tensión propia de la competencia y habilitar un intercambio sobre las sensaciones que atravesaron durante el partido.

La iniciativa plantea un cambio de registro respecto de la lógica habitual del fútbol juvenil. La victoria y la derrota conservan su valor deportivo, pero dejan de ser el único punto de referencia. Los jugadores tienen la posibilidad de analizar cómo reaccionaron ante un error, un gol, una decisión arbitral o un momento de presión, además de escuchar la experiencia de quienes estuvieron enfrente.

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El comunicado de la Conmebol pone el acento en la relación entre los adolescentes que compiten. Durante el partido, cada equipo persigue un objetivo propio y busca imponerse sobre el otro. En el Tercer Tiempo, esa oposición queda suspendida para dar lugar a un espacio común.

La entidad sostiene que esa instancia permite que los futbolistas reconozcan al rival como otro joven que atravesó las mismas exigencias del encuentro. La propuesta procura alejarse de una mirada que reduzca al adversario a un obstáculo y busca promover pautas de respeto entre quienes comparten una competencia continental.

El trabajo posterior a los partidos aborda cuestiones como la identidad grupal, el trabajo en equipo y la capacidad de asumir responsabilidades dentro de un plantel. También incluye la gestión emocional, un aspecto que adquiere peso en categorías formativas, donde los jugadores empiezan a enfrentar contextos de exigencia, expectativas y resultados.

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En ese marco, la derrota puede convertirse en un tema de conversación que no quede limitado al vestuario. El objetivo es que los juveniles encuentren recursos para procesar la frustración y que quienes ganaron puedan revisar la forma en que celebran y se relacionan con el equipo rival. La dinámica contempla, además, la posibilidad de que los participantes expresen aquello que les resultó difícil durante los 80 minutos.

La Conmebol implmentó un programa para los jóvenes futbolistas (Fuente)

La primera fecha de la actual edición de la competencia contó con la presencia de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en uno de esos encuentros posteriores al partido. El dirigente se sumó a la conversación después del cruce entre Argentina y Uruguay.

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La participación de Tapia dio visibilidad a una actividad que la organización presenta como parte central de su modelo de desarrollo para las categorías juveniles. En lugar de limitar el torneo a la disputa de resultados, la Liga Evolución Sub15 incorpora una agenda formativa que busca acompañar a los futbolistas en una etapa de aprendizaje.