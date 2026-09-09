Battlefield REDSEC se actualiza: nuevo modo Battle Royale rápido, chat de proximidad y más torneos

Battle Royale rápido debuta junto a la Temporada 5 con partidas más cortas y menos jugadores por ronda. (EA)

Guardar

Battlefield REDSEC anunció una serie de actualizaciones para septiembre que incluyen un nuevo modo Battle Royale rápido, la llegada del chat de proximidad y la expansión del calendario competitivo con las Cash Cups, las Open Series y el regreso de la Elite Series. Los cambios llegan de la mano de la Temporada 5 del título y forman parte de un plan que se extiende hasta enero de 2027.

Se acelera el ritmo de las partidas

El nuevo modo, que debuta junto a la Temporada 5, ofrece una variante del Battle Royale tradicional pensada para reducir el tiempo de espera entre enfrentamientos. Battle Royale rápido mantiene la base de mecánicas del Battle Royale de REDSEC, pero incorpora una menor cantidad de jugadores por partida, áreas de combate más reducidas y círculos que se cierran con mayor velocidad.

PUBLICIDAD

El resultado son partidas de menor duración, con encuentros más frecuentes y menos tiempo dedicado a la búsqueda del próximo combate.

El chat de proximidad llegará el 15 de septiembre al modo Battle Royale de Battlefield REDSEC.

Chat de proximidad

A partir del 15 de septiembre, los jugadores tendrán acceso a la primera versión del chat de proximidad, disponible inicialmente en el modo Battle Royale. Esta función permite escuchar a los escuadrones ubicados cerca en el mapa, lo que introduce la posibilidad de encuentros inesperados durante las partidas.

PUBLICIDAD

Battlefield Studios recopilará opiniones de la comunidad sobre esta primera implementación antes de expandirla a otros modos. Entre los aspectos que el equipo evaluará se encuentran el alcance del audio, la claridad de las comunicaciones y las herramientas de moderación disponibles para los jugadores.

Las Cash Cups de la Temporada 4

El calendario competitivo se pone en marcha el 19 de septiembre con el inicio de las Cash Cups de la Temporada 4, que se extenderán hasta el 10 de octubre. Estos torneos semanales están orientados a que los escuadrones compitan en Battle Royale y den sus primeros pasos en la escena competitiva organizada, antes del regreso de las Open Series y la Elite Series.

PUBLICIDAD

Las Cash Cups de la Temporada 4 se disputan del 19 de septiembre al 10 de octubre en Asia, Europa y América.

Los equipos de Asia, Europa y América competirán por una bolsa de premios de 150.000 dólares, repartida en partes iguales entre las tres regiones. Los montos en juego aumentarán de manera progresiva a medida que avance la competencia, en el camino hacia la Temporada 5 y el regreso de los eventos competitivos de mayor escala.

Open Series, la puerta de entrada a la Elite Series

Las Open Series se disputarán del 24 de octubre al 21 de noviembre y constituyen el punto de partida para los escuadrones que buscan clasificar a la Elite Series. El formato contempla tres eventos, cada uno desarrollado durante dos días, con hasta 384 equipos por región al inicio de la competencia.

PUBLICIDAD

La estructura de juego se organiza en salas de 24 equipos, de las cuales los 12 mejores avanzan a la siguiente ronda. El proceso se repite en rondas sucesivas hasta que solo quedan los escuadrones con mejor desempeño, que obtienen así su clasificación hacia el nivel más alto de competencia.

Las Open Series se jugarán del 24 de octubre al 21 de noviembre con hasta 384 equipos por región. (EA)

Por su parte, la Elite Series, el máximo nivel competitivo de Battlefield REDSEC, volverá en la Temporada 5 con una bolsa global de premios de hasta 1.338.000 dólares. El monto se dividirá en partes iguales entre las tres regiones de competencia, con 446.000 dólares asignados a cada una de Asia, Europa y América.

PUBLICIDAD

El torneo reunirá a equipos que regresan de la edición original de la Elite Series junto con nuevos contendientes que consigan su clasificación a través de las Open Series. La competencia se desarrollará del 4 de diciembre de 2026 al 16 de enero de 2027 e incorporará varios cambios orientados a reforzar la experiencia competitiva de la temporada.