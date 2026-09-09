Guatemala

PISA 2025 golpea a Guatemala: el Mineduc admite una “realidad muy dura”, apunta a la pandemia y defiende la ampliación de cobertura

Un comunicado explica por qué los jóvenes de 15 años cargan brechas antiguas agravadas por el cierre de escuelas. También sostiene que el universo evaluado cambió al sumar a quienes antes quedaban fuera

Un joven sentado ante un escritorio de madera con un examen impreso y un lápiz en un salón de clases con pizarrón verde.
El Ministerio de Educación de Guatemala justificó los resultados de PISA 2025 y afirmó que amplió la cobertura educativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Luego que los resultados de PISA 2025 mostrara a Guatemala con los resultados más bajos entre los países de América Latina y el Caribe, el Ministerio de Educación (Mineduc) justificó los resultados y afirmó que han realizado cambios y una ampliación de la cobertura educativa.

A través de un comunicado, las autoridades educativas reconocieron que los resultados de PISA 2025 para Guatemala “son una realidad muy dura y refuerzan la urgencia de la recuperación”, pero argumentaron que “reflejan la trayectoria acumulada de jóvenes de 15 años que estaban en primaria durante la pandemia; no solo un año de clases”.

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Tabla informativa con columnas de países latinoamericanos, puntajes y evolución entre 2022 y 2025 en ciencias, lectura y matemática.
Una tabla de Infobae detalla los puntajes y la evolución de trece países de América Latina en las pruebas PISA de ciencias, lectura y matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los estudiantes evaluados en 2025 estaban en primaria cuando cerraron las escuelas por la pandemia. Sus resultados reflejan brechas históricas agravadas por esa interrupción de la escolaridad”, subrayaron.

Además, aseguran que Guatemala amplió la cobertura PISA de 47.7% a 54.5%, por lo que alrededor de 25 mil jóvenes másllegaron al nivel medio; lo que significa que esa expansión cambia la composición de la población evaluada, incorporando poblaciones históricamente excluidas en mayor proporción que la medición anterior.

Según el Mineduc, la caída fue desigual y, aunque reconocen las caídas en matemáticas, lectura y ciencias, advierten que los resultados fueron peores en el sector privado que en el público.

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El Ministerio de Educación de Guatemala justificó los resultados de PISA 2025 y afirmó que amplió la cobertura educativa.
El Ministerio de Educación indicó que la caída en matemáticas, lectura y ciencias fue desigual y resultó peor en el sector privado que en el público. (Mineduc)

Aseguran cambios en la educación

Según el rector de la educación en Guatemala, desde que asumieron la administración en 2024, se han realizado cambios para mejorar las condiciones de aprendizaje y la capacidad del sistema para sostener la calidad.

Uno de los aportes que enumeraron fue mejorar el tiempo efectivo de clases al superar los 180 días en las aulas, aún con las manifestaciones impulsadas por sindicalistas que cerraron varios centros educativos.

De igual manera, aseguran que mejoraron la infraestructura con remozamientos en un universo de 37 mil escuelas e institutos, mismas que, según dicen, “crean condiciones para enseñar y aprender”.

El incremento de maestros también lo subrayan como un logro. Afirman que han incorporado 41 mil docentes mediante procesos públicos y por mérito a “un ritmo histórico de crecimiento del cuerpo docente; la contratación continúa para cubrir vacantes históricas y nuevas ofertas”.

También aseguran que han habilitado 529 nuevos institutos de básico y diversificado para 2026, con capacidad para alrededor de 43 mil estudiantes y más de 4,200 puestos docentes previstos, una expansión del 13% de la secundaria pública.

El Ministerio de Educación de Guatemala justificó los resultados de PISA 2025 y afirmó que amplió la cobertura educativa.
Guatemala amplió la cobertura de PISA de 47.7% a 54.5% e incorporó a poblaciones históricamente excluidas en la población evaluada. (Mineduc)

“El objetivo es ampliar el acceso territorial en municipios con limitada oferta educativa. Este es el vínculo central con PISA: que más jóvenes lleguen al nivel medio, permanezcan y aprendan. La ampliación de 2026 beneficiará trayectorias futuras”, indicaron.

Más formación y supervisión de aprendizaje

En su comunicado, el Mineduc afirmó que se ha impulsado una formación docente que establece cuatro años de preparación, incorpora especialidades, fortalece la rectoría del Ministerio y desarrolla trayectorias formativas diferenciadas para responder a las necesidades del sistema educativo nacional, aspectos que tendrán efectos a mediano y largo plazo.

De igual manera, las autoridades educativas afirmaron que han concentrado la estrategia de aprendizaje en los niños de primaria de segundo a sexto grado con el propósito de “recuperar aprendizajes fundamentales de lectura y matemáticas afectados por la pandemia y las brechas previas del sistema”.

Una mujer de pie frente a un pizarrón sostiene un libro mientras varios jóvenes sentados en pupitres escriben en cuadernos.
El Mineduc sostuvo que los estudiantes de 15 años evaluados en PISA 2025 cursaban primaria durante la pandemia y arrastran brechas históricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que “han reforzado la alimentación escolar, los útiles, la gratuidad, los materiales y los libros para sostener la permanencia y aprendizaje, especialmente en los hogares con mayores barreras”.

Finalmente afirmaron que estas políticas que iniciaron en 2024 buscan cambiar la trayectoria de descenso y “revertir rezagos de décadas”.

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