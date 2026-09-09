Estados Unidos interceptó y hundió una embarcación narco de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental

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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) reportó el martes que hundió una nueva embarcación ecuatoriana en el Pacífico, la sexta en menos de dos semanas, bajo la acusación de que operaba como punto de reabastecimiento para actividades de narcotráfico atribuidas a Los Choneros.

Las fuerzas estadounidenses interceptaron al pesquero Don Rufo, detuvieron a sus tripulantes y luego destruyeron el barco, de acuerdo con una publicación del Comando Sur en la red social X, que incluyó un video de la operación. “Los individuos retirados del buque fueron transferidos a las autoridades ecuatorianas”, indicó el mando militar estadounidense.

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Desde el 28 de agosto, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental bombardeó y hundió seis embarcaciones ecuatorianas en operativos marítimos contra el narcotráfico. El Comando Sur señaló que las acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Washington sostiene que Los Choneros mantienen vínculos con el Cartel de Sinaloa, de México. Sin embargo, tripulantes de otras naves atacadas y sus familiares negaron cualquier relación con esa organización, que Estados Unidos declaró terrorista.

El sábado, un juez dispuso la liberación de 28 tripulantes de dos embarcaciones al no encontrar indicios de delito. Este martes, otros 32 procesados por una presunta asociación ilícita obtuvieron la libertad condicional. Los abogados de estos últimos rechazaron la acusación y afirmaron que la Fiscalía no presentó pruebas contra sus defendidos.

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Otro de los barcos que EEUU interceptó y hundió en el Pacífico oriental, vinculado a Los Choneros (@SOUTHCOM)

Los operativos coinciden con la visita que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizará este miércoles a Quito. El funcionario abordará la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales, dentro de una gira que se extenderá del 8 al 10 de septiembre e incluirá Colombia y Perú.

Libertad condicional para tripulantes de dos barcos ecuatorianos destruidos

Los tripulantes de dos embarcaciones ecuatorianas destruidas la semana pasada por fuerzas de Washington en el océano Pacífico quedaron en libertad condicional, tras ser procesados por el presunto delito de asociación ilícita.

Los 32 hombres integraban las tripulaciones de los pesqueros Conquista 2, interceptado y hundido el miércoles pasado, y María Candelaria, destruido el sábado. Ambos grupos llegaron el lunes al puerto de Manta, donde sus familiares rechazaron las acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Una jueza determinó que la detención en el mar fue legal y aceptó el pedido de la Fiscalía para abrir el proceso. También dispuso la libertad condicional de los 32 acusados, con la prohibición de salir de Ecuador y la obligación de presentarse cada semana ante el fiscal a cargo de la causa.

Personas reaccionan tras la liberación de los tripulantes de dos embarcaciones, Conquistados y María Clementina, que fueron interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico, este martes, en Manta (Ecuador) (EFE/ Ariel Ochoa)

El abogado Steven Alvia, representante de varios de los procesados, cuestionó la apertura de la investigación y afirmó que la Fiscalía no cuenta con pruebas que sustenten la acusación. “Confiamos en la justicia del país y que el día 28 de septiembre se va a ratificar la inocencia de nuestros representados”, declaró a medios locales. Según indicó, esa fecha está prevista una audiencia de procedimiento directo contra los tripulantes.

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Desde el 28 de agosto, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos hundió al menos seis embarcaciones ecuatorianas en operaciones coordinadas con el Gobierno de Ecuador.

El Comando Sur estadounidense sostuvo que los barcos operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para actividades de narcotráfico de Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana vinculada, según Washington, con el Cartel de Sinaloa de México. El Gobierno estadounidense declaró terrorista a ese grupo.

(Con información de EFE)