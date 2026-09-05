El iPhone Ultra tendría tres funciones clave que lo diferenciarían del iPhone 18 Pro

El iPhone Ultra tendría tres característica importantes que lo diferenciarían del iPhone 18 Pro.

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Apple se prepara para presentar una nueva generación de iPhone y, entre los modelos más esperados, aparece el rumoreado iPhone Ultra. El dispositivo marcaría la entrada de la compañía en el mercado de los teléfonos plegables y, según las filtraciones, tendría tres características principales que lo diferenciarían del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max.

La principal diferencia sería, precisamente, su formato plegable. Mientras los modelos Pro mantendrían un diseño tradicional de una sola pantalla, el iPhone Ultra combinaría un panel exterior más pequeño con una pantalla interna de dimensiones similares a las de una tablet compacta.

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Una pantalla pequeña por fuera y una mucho más grande al desplegarse

Los rumores apuntan a que el iPhone Ultra tendría una pantalla externa de 5,5 pulgadas y una pantalla interna plegable de 7,8 pulgadas.

Esta configuración permitiría que el dispositivo ofreciera dos experiencias diferentes en un mismo equipo. Cerrado, funcionaría como un teléfono compacto, con una pantalla incluso más pequeña que la del iPhone 18 Pro, que tendría un panel de 6,3 pulgadas.

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El iPhone plegable tendría una pantalla pequeña por fuera, pero una más grande por dentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al abrirse, sin embargo, el usuario accedería a una pantalla de 7,8 pulgadas, considerablemente más grande que la del iPhone 18 Pro Max, cuyo panel alcanzaría las 6,9 pulgadas.

La propuesta podría resultar atractiva para dos tipos de usuarios que, a primera vista, parecen tener necesidades opuestas. Por un lado, quienes buscan la pantalla más grande posible en un iPhone para consumir videos, navegar, trabajar o utilizar varias aplicaciones. Por otro, quienes extrañan los teléfonos más pequeños, como el desaparecido iPhone mini, y prefieren un dispositivo compacto para llevarlo durante el día.

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El formato plegable permitiría, en teoría, reunir ambas opciones en un solo dispositivo.

Un diseño más compacto para transportarlo en el bolsillo

La segunda ventaja del iPhone Ultra estaría relacionada con la comodidad. Los modelos Pro Max se encuentran entre los teléfonos más grandes de Apple y pueden resultar incómodos para algunos usuarios al momento de transportarlos.

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El iPhone 18 Pro Max mantendría una pantalla de 6,9 pulgadas y las filtraciones indican que su diseño podría ser relativamente grueso debido a los cambios previstos en el sistema de cámaras.

El iPhone Ultra al plegarse sería más pequeño que el iPhone 18 Pro Max. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El iPhone Ultra, en cambio, podría resolver parte de ese problema gracias a su capacidad de plegarse. Aunque tendría una gran pantalla cuando está abierto, ocuparía menos espacio en altura y anchura cuando se encuentre cerrado.

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Esto facilitaría su transporte en bolsillos y podría convertirlo en una alternativa para quienes desean una pantalla grande, pero no quieren llevar permanentemente un teléfono de grandes dimensiones.

Los rumores también apuntan a que Apple buscaría un diseño especialmente delgado, inspirado en la línea Air. Si se confirma, el equipo podría resultar más cómodo de sostener que los actuales modelos Pro, aunque su grosor final dependería de la compleja tecnología necesaria para integrar una pantalla plegable y una bisagra resistente.

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El iPhone Ultra sería más sencillo de transportar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multitarea con dos aplicaciones en la pantalla

La tercera gran diferencia estaría en el software. El gran panel interno del iPhone Ultra permitiría incorporar funciones de multitarea que no tendrían el mismo sentido en los modelos tradicionales.

Una de las características rumoreadas permitiría mantener dos aplicaciones abiertas simultáneamente en la pantalla. Por ejemplo, un usuario podría consultar un correo electrónico mientras escribe un documento, seguir un video mientras responde mensajes o utilizar una aplicación de navegación junto con otra herramienta.

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También se espera compatibilidad con la función de arrastrar y soltar entre aplicaciones. Esto permitiría mover imágenes, archivos o textos de una ventana a otra sin necesidad de cambiar constantemente entre programas.

El iPhone Ultra tendría la opción de realizar multitareas, como en el iPad de Apple. (Future)

Estas funciones acercarían la experiencia del iPhone Ultra a la de un iPad, especialmente teniendo en cuenta la pantalla interna de 7,8 pulgadas.

Además, iOS 27 incorporaría una mayor compatibilidad con la orientación horizontal en varias aplicaciones del sistema. Esta novedad estaría pensada para aprovechar el formato del iPhone plegable, aunque también podría estar disponible en otros modelos compatibles.

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