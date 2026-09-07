El Salvador

Estos son los niveles de estrés de las personas trabajadoras en Centroamérica y República Dominicana

Un informe elaborado por Gallup ubicó a América Latina y el Caribe en 43% de estrés, por encima del promedio global de 40%

Hombre con camisa y corbata recostado en una hamaca en una oficina, rodeado de decenas de teléfonos móviles apilados y dispersos en el suelo y la hamaca.
Gallup informó en su reporte Estado del entorno laboral mundial 2026 los niveles de estrés, enojo y tristeza entre trabajadores de Centroamérica y República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La multinacional Gallup informó en su reporte Estado del entorno laboral mundial 2026 los niveles de estrés, enojo y tristeza que experimentan a diario los trabajadores de Centroamérica y República Dominicana.

República Dominicana registró el mayor porcentaje de empleados que dijeron haber sentido estrés durante gran parte del día anterior, con 50%, mientras Guatemala encabezó los indicadores de enojo, con 14%, y tristeza, con 24%.

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El reporte analiza la experiencia de los empleados y vincula el bienestar con las condiciones que encuentran en sus lugares de trabajo. La pregunta sobre emociones negativas no indaga de manera exclusiva si estos sentimientos ocurrieron dentro de la jornada laboral: consulta a los trabajadores si sintieron estrés, enojo o tristezadurante gran parte del día anterior”.

Para América Latina y el Caribe, el informe ubicó el estrés diario de los trabajadores en 43%, por encima del promedio global de 40%. Mientras que el enojo llegó al 14%, por debajo del 22% mundial.

Gallup sostiene que estas emociones entre los empleados se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia, pese a que descendieron desde sus picos.

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Un hombre ante una computadora en tres paneles: sentado sujetando su cabeza, de pie con los puños cerrados y desplomado sobre el escritorio.
República Dominicana registró el mayor porcentaje de estrés diario entre los empleados relevados por Gallup, con un 50%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrés, enojo y tristeza en el trabajo

En República Dominicana, el 50% de los empleados encuestados respondió que había sentido estrés durante buena parte del día previo a la consulta. Seguido por El Salvador, con 48%, y Guatemala, con 46%.

Costa Rica alcanzó 44% de estrés diario entre los trabajadores consultados, mientras Honduras marcó 40%. Panamá presentó el menor registro entre los países con datos completos, con 37%, aunque la cifra implica que casi cuatro de cada 10 empleados declararon esa emoción.

En el indicador de enojo, Guatemala registró 14%, el mayor dato entre los países con información comparable. Costa Rica, República Dominicana y Honduras reportaron 12%, mientras El Salvador y Panamá compartieron el menor nivel, con 11%.

La mayor proporción de trabajadores que registraron tristeza diaria también estuvo en Guatemala con un 24%. República Dominicana, El Salvador y Honduras quedaron en 22%, Panamá en 17% y Costa Rica en 16%.

Costa Rica combinó el segundo valor más alto de estrés del grupo, 44%, con el menor indicador de tristeza. Panamá, a su vez, tuvo los registros más bajos en estrés y uno de los más bajos en enojo, aunque su resultado de tristeza, 17%, solo quedó un punto por encima del costarricense.

Hombre de espaldas con la cabeza apoyada en el brazo sobre un escritorio. Hay una taza, papeles, una laptop, bollería y ensaladas. Ventanales de fondo.
Panamá presentó el menor nivel de estrés entre los países con datos completos, con 37%, y compartió uno de los registros más bajos de enojo, con 11%.m (Imagen Ilustrativa Infobae)

Belice contó con un indicador publicado: 16% de los trabajadores afirmó haber sentido enojo diariamente.

En Nicaragua, Gallup advirtió que los datos por indicador correspondientes a 2025 no se exhiben por un tamaño de muestra insuficiente. El último punto disponible en los gráficos señala 40% de estrés, 16% de enojo y 25% de tristeza, pero esas cifras corresponden al año 2024.

El informe de Gallup también evalúa la relación entre el bienestar y el trabajo. Según el documento, los empleados que consideran que su tarea es gratificante, que beneficia a otras personas y que tienen capacidad de decisión sobre lo que hacen tienden a reportar mayor bienestar y más compromiso con su empleo.

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