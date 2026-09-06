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WhatsApp Business cobrará por responder mensajes en 2026: A quiénes afecta y a quiénes no

Meta modificará las condiciones para las empresas que automatizan la atención al cliente con API, CRM y chatbots, con cargos por respuestas que superen el límite mensual gratuito

Los comercios que utilizan solo la aplicación gratuita de WhatsApp Business desde un teléfono no tendrán este cargo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
Los comercios que utilizan solo la aplicación gratuita de WhatsApp Business desde un teléfono no tendrán este cargo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
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Meta comenzará a cobrar algunos mensajes enviados por empresas a través de WhatsApp Business Platform desde el 1 de octubre de 2026. La medida alcanzará a compañías que utilizan integraciones con sistemas de atención al cliente, CRM, chatbots o herramientas de automatización, y no a quienes usan solo la aplicación gratuita desde un teléfono.

El cambio modifica el esquema vigente de atención empresarial en WhatsApp Business. Hasta ahora, cuando un usuario iniciaba una conversación, la empresa contaba con una ventana de 24 horas para responder sin costo. A partir de octubre, parte de los mensajes emitidos en ese período podrá tener un cargo.

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Qué versión de WhatsApp tendrá nuevos cargos economicos

La modificación corresponde a WhatsApp Business Platform, conocida como API de WhatsApp Business. Se trata de la infraestructura que permite vincular la aplicación con programas externos para ordenar consultas, automatizar respuestas, derivar conversaciones a agentes y conectar catálogos con sistemas de ventas.

WhatsApp Business Platform permite conectar la mensajería con herramientas externas para automatizar y organizar la atención. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)
WhatsApp Business Platform permite conectar la mensajería con herramientas externas para automatizar y organizar la atención. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

El cobro abarcará a empresas que operan esa plataforma de forma directa o mediante proveedores de soluciones tecnológicas. El uso de chatbots y de sistemas de inteligencia artificial forma parte de este modelo, porque las respuestas automatizadas requieren procesamiento y entrega de mensajes.

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Quiénes no tendrán que pagar por responder mensajes

Las pequeñas empresas y comercios que utilizan la aplicación gratuita de WhatsApp Business y responden manualmente desde su celular no estarán alcanzados por este cambio de Meta. La medida tampoco implica un cobro para las personas que escriben a una empresa a través de WhatsApp.

El cobro no recaerá sobre los usuarios que escriben a una empresa, sino sobre las compañías que utilizan la plataforma empresarial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El cobro no recaerá sobre los usuarios que escriben a una empresa, sino sobre las compañías que utilizan la plataforma empresarial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Una tienda de barrio, un profesional independiente o un emprendimiento que recibe mensajes en la aplicación convencional podrá mantener esa modalidad sin este costo.

La diferencia aparece cuando el negocio integra la cuenta con una plataforma de gestión, automatiza parte de la atención o utiliza la API para administrar un volumen alto de conversaciones.

Cuándo empezará el cobro de WhatsApp y cuál será el límite gratuito

Desde el 1 de octubre de 2026, Meta cobrará los mensajes de servicio cuando un número empresarial supere los 1.000 mensajes gratuitos por mes. La empresa deberá revisar su actividad mensual para determinar si supera ese umbral y qué tipo de comunicaciones envía a los usuarios.

Whatsapp
Meta comenzará a cobrar ciertos mensajes de servicio desde el 1 de octubre de 2026, tras superar el límite mensual. (Foto: Europa Press)

La modificación afecta el funcionamiento de la ventana de atención de 24 horas. Hasta ahora, ese lapso habilitaba respuestas sin costo tras el primer mensaje del cliente. Con el nuevo sistema, algunos mensajes de servicio enviados dentro de esa misma conversación podrán generar cargos una vez que se exceda el límite gratuito.

Cómo se sabe el valor de cada mensaje en WhatsApp

El sistema prevé el cobro por mensaje entregado y tendrá en cuenta el consumo de tokens asociado al procesamiento de agentes de inteligencia artificial, sumado a la entrega. La tarifa global informada es de 2 dólares por cada millón de tokens utilizados.

Whatsapp
El costo de cada mensaje en WhatsApp dependerá del procesamiento de tokens y de la entrega de cada respuesta empresarial. (Foto: EFE)

Un mensaje puede requerir entre 20.000 y 25.000 tokens, con un valor estimado de entre 0,04 y 0,05 dólares por respuesta. El monto final variará según la complejidad de cada intercambio: una consulta simple demandará menos recursos, mientras que una respuesta extensa o automatizada con herramientas de IA tendrá un consumo mayor.

Qué deben revisar las empresas antes del 1 de octubre de 2026

Las cuentas que utilizan WhatsApp Business Platform deberán analizar cuántos mensajes envían cada mes, qué clases de plantillas usan y cuáles son las herramientas vinculadas a su número empresarial. Esa revisión permitirá estimar el costo operativo y detectar procesos que podrían requerir ajustes.

Asimismo, Meta indicó que los proveedores de soluciones y las empresas integradas de forma directa deberán agregar un método de pago antes del 30 de septiembre de 2026. Si no lo hacen, la compañía dejará de entregar mensajes de servicio desde el inicio del nuevo cobro, previsto para el día siguiente.

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