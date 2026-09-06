Cultura

“Es una página muy importante de mi historia”: tras más de 40 años frente a las cámaras, Ricky Martin llegó al Festival de Venecia

La estrella puertorriqueña actúa en “Hombre al agua”, el tercer filme dirigido por Gael García Bernal

“Es una página muy importante de mi historia”: tras más de 40 años frente a las cámaras, Ricky Martin llegó Festival de Venecia (REUTERS/Yves Herman)
“Es una página muy importante de mi historia”: tras más de 40 años frente a las cámaras, Ricky Martin llegó Festival de Venecia (REUTERS/Yves Herman)
Guardar

Para la estrella puertorriqueña Ricky Martin, con varios Grammys y millones de discos vendidos, estar en la Mostra de Venecia presentando una película con Gael García Bernal es “una página muy importante de mi historia”.

El cantante actúa en “Hombre al agua”, el tercer filme dirigido por García Bernal, que se proyecta este domingo en la Mostra, fuera de competición.

PUBLICIDAD

Participar en esta película “es una página muy importante de mi historia, de mi trabajo”, dice el músico junto al actor y cineasta mexicano, en una entrevista.

Estar en Venecia “no es cualquier cosa, a lo mejor [García Bernal] está acostumbrado, pero yo no. Esto es maravilloso”, reconoce el intérprete de “Livin’ la vida loca”.

PUBLICIDAD

El director Gael García Bernal posa con los miembros del reparto Debora Nascimento, Esmeralda Pimentel, Jorge Salinas, Manuel García Rulfo y Ricky Martin durante una sesión fotográfica para la película "Hombre al agua" en la sección Venice Spotlight, en la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia (Italia), el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)
El director Gael García Bernal posa con los miembros del reparto Debora Nascimento, Esmeralda Pimentel, Jorge Salinas, Manuel García Rulfo y Ricky Martin durante una sesión fotográfica para la película "Hombre al agua" en la sección Venice Spotlight, en la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia (Italia), el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

“Yo he estado frente a las cámaras desde que tengo 12 años, pero a mis 54 años decir que es la primera vez que estoy trabajando, siendo parte de un elenco de una película en el Festival de Venecia, es muy importante para mí”, añade.

“Para mí, para mis hijos y para un legado, porque siempre estaré agradecido por este macho [García Bernal] que me ha traído a este tsunami”, insiste.

El cantante ha incursionado en muchas series y películas a lo largo de su carrera. Recientemente, trabajó en la serie estadounidense “Palm Royale”, pero hacía tiempo que no participaba en una producción en español.

“Ser parte de esto”

“Hombre al agua” cuenta la historia de un socorrista cubano, Camilo, que salva a un rico empresario mexicano a punto de ahogarse. Para agradecérselo, el magnate le propone un buen puesto de trabajo en su fábrica de Yucatán. Allí se casará con su hija y, con el tiempo, empezará a darse cuenta de que no todo es lo que parece.

“Hombre al agua” cuenta la historia de un socorrista cubano (REUTERS/Yves Herman)
“Hombre al agua” cuenta la historia de un socorrista cubano (REUTERS/Yves Herman)

Ricky Martin, que también aparece como productor de la cinta, tiene un pequeño papel: interpreta a un actor que actúa en el filme que está rodando la mujer de Camilo.

“Mi parte fue muy corta, pero me sigue dando. Ya vi la película una vez y me sigue dando”, dice el cantante.

“Es una película inteligente, con un ojo hermoso. El escenario fue espectacular... Yo tenía que ser parte de esto”, recuerda, con una sonrisa.

Ricky Martin explica que no dudó un segundo en aceptar la colaboración. “Cuando te llama él, tú estás. No piensas dos veces, tú estás”, rememora. “Dime a qué hora y cuándo yo llego”.

“Siempre admiro su trabajo, creo que es brillante en todo lo que hace”, dice sobre García Bernal.

El director Gael García Bernal posa con el miembro del reparto Ricky Martin
El director Gael García Bernal posa con el miembro del reparto Ricky Martin

Es la tercera vez que García Bernal, con una larguísima filmografía como actor, se pone detrás de la cámara, después de Déficit (2007) y Chicuarotes (2019).

En “Hombre al agua”, proyectada en la sección paralela Spotlight, el cineasta mexicano presenta un fábula donde retrata la manipulación y la falsedad de las clases más poderosas.

Sobre su papel de productor, Ricky Martin cuenta que en cuanto García Bernal se lo propuso, aceptó también esta faceta.

“Aquí hacemos lo que sea necesario. Aquí todo el mundo trabaja en todo, aquí no hay roles”, explica.

“Lo importante es que esta película la vean muchos ojos y que vaya a muchas partes del mundo”, insiste. “Vamos a hacer lo que sea necesario para que esto suceda”.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Ricky MartinMostra de VeneciaFestival de VeneciacineGael García Bernal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

11 artistas exploran los vínculos entre arte y arquitectura, en torno a Clorindo Testa

La muestra “Habitar la forma” toma al referente argentino como punto de partida en el Centro Cultural Rojas para proyectar ciudades reales e imaginadas, estructuras, paisajes y construcciones

11 artistas exploran los vínculos entre arte y arquitectura, en torno a Clorindo Testa

Fanáticos celebraron el 80 cumpleaños de Freddie Mercury

Con trajes extravagantes, se congregaron en honor al artista en la localidad suiza donde se radicó en sus últimos años

Fanáticos celebraron el 80 cumpleaños de Freddie Mercury

Siguió a David Bowie por años alrededor del mundo y presenta una selección de 800 fotos

El fotógrafo Denis O’Regan desembarcó en el Festival Internacional de Cine de Venecia con imágenes conocidas y otras inéditas, acompañadas por una propuesta sonora que busca devolver cada escena a su momento original

Siguió a David Bowie por años alrededor del mundo y presenta una selección de 800 fotos

La “Escultura de los deseos” de Marta Minujín llega el Museo Castagnino

La instalación inflable propone ingresar a una estructura de 15 metros y participar con un gesto íntimo en su interior

La “Escultura de los deseos” de Marta Minujín llega el Museo Castagnino

“La magia sobrevive”: Marilú Marini y el teatro como un lugar donde se cuentan historias a la tribu

A sus 86 años, la actriz y directora argentina radicada en París desde hace más de 50 años, protagonizó y puso en escena dos obras en dos meses: una pequeña hazaña artística

“La magia sobrevive”: Marilú Marini y el teatro como un lugar donde se cuentan historias a la tribu

DEPORTES

River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Rosario Central y Newell’s animan una nueva edición del clásico por la fecha 8 del Torneo Clausura

El show de Dibu Martínez en la derrota del Chelsea ante Arsenal: de la patada en la cara que recibió a sus grandes atajadas

Racing recibirá a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura con el objetivo de salir del fondo: hora, TV y formaciones

Independiente enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero y Lanús jugará con Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

TELESHOW

El intenso ida y vuelta entre Luck Ra y Tiago PZK en medio de los rumores de romance con La Joaqui

El intenso ida y vuelta entre Luck Ra y Tiago PZK en medio de los rumores de romance con La Joaqui

El tierno posteo de Mica Lapegüe por el cumpleaños de su padre Sergio: “Orgullosa y agradecida”

Thiago Medina sorprendió con su nuevo trabajo en la calle: “La situación de ser influencer está para atrás”

El Turco Naim contó cómo vivió la soltería tras separarse de Emilia Attias: “No sabía ni vestirme”

Karina Mazzocco apostó por un radical cambio de look y causó sensación con el resultado final: el video

INFOBAE AMÉRICA

Honduras refuerza apoyo a ganaderos ante los efectos de la sequía

Honduras refuerza apoyo a ganaderos ante los efectos de la sequía

Al menos 20 expresos políticos nicaragüenses siguen en Guatemala sin reasentamiento dos años después de su expulsión

Choque frontal en la ruta deja un niño 6 años y un adulto fallecidos en Costa Rica

La agroindustria aportó 7 de cada 10 dólares exportados por República Dominicana en 2026

Qué factores rodean los cuatro asesinatos de personas en condición de calle ocurridos en San José, Costa Rica