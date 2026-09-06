Siguió a David Bowie por años alrededor del mundo y presenta una selección de 800 fotos

David Bowie en Alemania, 1983 (Denis O’Regan / Festival de Cine de Venecia)

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David Bowie regresó a Venecia a través de 800 fotografías de Denis O’Regan reunidas en Bowie: Unseen | Unheard, una instalación inmersiva que se exhibe hasta el 12 de septiembre en la sección Venice Immersive, de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y que busca devolver esas imágenes al instante exacto en que fueron tomadas.

La muestra surge de un archivo de más de 10.000 imágenes que O’Regan acumuló durante años junto al músico británico. La selección combina fotos ampliamente conocidas con otras nunca vistas y ya tuvo su estreno en SXSW London antes de llegar a Italia.

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La propuesta articula fotografía y sonido en una misma experiencia. Las imágenes se presentan con paisajes sonoros espaciales emitidos por 60 altavoces L-Acoustics L-ISA, con diseño de sonido de Nick Ryan, fragmentos de música de Bowie, composiciones de su pianista de larga data Mike Garson y comentarios del propio fotógrafo.

David Bowie regresó a Venecia a través de 800 fotografías de Denis O’Regan reunidas en "Bowie: Unseen | Unheard" (Denis O’Regan / Festival de Cine de Venecia)

O’Regan explicó al medio que el objetivo no es construir un ejercicio de nostalgia, sino sumergir al visitante en el momento preciso de cada toma. “Las imágenes sí adquieren una nueva vida. Muchas de ellas tienen valor histórico y cultural, algo que no tenían en otro tiempo”, dijo a Artnet.

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Autodidacta, O’Regan comenzó a fines de la década de 1970 documentando la escena punk de Londres. Poco después, Bowie lo incorporó como fotógrafo oficial de la gira Serious Moonlight de 1983 con una instrucción directa: fotografiarlo todo.

El fotógrafo recordó que contaba con libertad total de movimiento y de criterio. “Se me permitía hacer todo lo que quisiera, donde quisiera. David insistía en que yo tomara más fotografías”, contó; incluso, una frase habitual durante aquella gira, según su recuerdo, era: “¿Dónde está Denis?”.

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David Bowie en Australia, 1983 (Denis O’Regan / Festival de Cine de Venecia)

En esas imágenes, Bowie aparece menos como una figura blindada por el estrellato que como un sujeto documental. El archivo incluye escenas sobre escenarios de Europa, Estados Unidos y Asia, pero también momentos cotidianos: recostado en un barco en Bangkok, posando junto al Muro de Berlín o de pie en un centro comercial de Singapur.

Ese tono más íntimo remite tanto a la comodidad del artista frente a la cámara como a la confianza construida con quien la sostenía. O’Regan continuó fotografiando las giras de Bowie en 1987 y 1990, hasta completar unos 200 conciertos.

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Aunque también trabajó con Queen, Duran Duran, The Rolling Stones y Pink Floyd, O’Regan dijo que fue con Bowie con quien pasó más tiempo. Ese volumen de convivencia explica la magnitud de un archivo que todavía hoy le depara hallazgos.

David Bowie interpretando «Cracked Actor» en el escenario, 1983 (Denis O’Regan / Festival de Cine de Venecia)

Al revisar el material para esta exposición, el fotógrafo aseguró que encontró fotos que había olvidado o que ni siquiera sabía que conservaba. Eso ocurrió después de años en los que él y Bowie ya habían reducido el volumen original durante las giras, seleccionando las mejores tomas y descartando el resto.

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“Él estaba contento con mis selecciones”, recordó O’Regan. “Lo que no le gustaba era que yo tirara las demás a la papelera sin seguridad de mi habitación de hotel”.

Las fotografías de O’Regan sobre Bowie ya habían sido reunidas en libros como Ricochet: David Bowie 1983, publicado en 2018, cuya edición en caja integra la colección del Victoria and Albert Museum, y David Bowie by Denis O’Regan, aparecido el año pasado.

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Entre bastidores en Róterdam, 1987 (Denis O’Regan / Festival de Cine de Venecia)

“Unseen | Unheard” se inauguró además en la antesala de lo que habría sido el cumpleaños número 80 del músico. Para O’Regan, el proyecto tiene un peso personal que antecede por mucho a su trabajo profesional con Bowie.

Cuando era joven asistió en 1973 al último concierto de Bowie como Ziggy Stardust en el Hammersmith Odeon de Londres. Salió de esa función con una decisión tomada sobre su futuro. “Salí del teatro y supe qué quería hacer el resto de mi vida”, dijo.

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David Bowie en Bangkok, 1983

Después dejó su empleo como suscriptor de seguros y tomó la cámara de manera profesional. Apenas una década más tarde terminó fotografiando al artista que, según su propio relato, había cambiado el rumbo de su vida.

Ese vínculo alcanzó momentos que el fotógrafo describe como extraños por su cercanía. Al recordar una escena en Bangkok, narró: “Estábamos en un barco sobre el río. Habíamos comido y David se tumbó en la parte delantera del barco, tomando el sol y echándose una pequeña siesta. Yo me puse de pie sobre él, con un pie a cada lado, y tomé una foto hacia abajo con la curva del río. Pensé: ‘Dios, esto es tan raro’. Vi a este hombre hace 10 años y me cambió todo. Y aquí estoy, con los pies debajo de sus axilas, tomando fotografías en Tailandia”.

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