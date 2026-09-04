Robo de 77 kilos de plata habría motivado el asesinato de empresario suizo-español en Panamá

Miguel González tenía 60 años y acumulaba más de tres décadas de experiencia en la banca internacional y el mercado financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres personas fueron imputadas por homicidio doloso agravado tras una audiencia celebrada en Panamá por el asesinato del empresario y economista suizo-español Miguel González, ocurrido el 15 de abril de 2026. Las nuevas revelaciones apuntan a que el robo de 77 kilos de plata habría sido el móvil del ataque.

La jueza de garantías Oriz Medina ordenó la detención provisional de Cristopher Robert y Aristides Ardines Gómez, mientras que Yamizuri Elizabeth Gómez recibió arresto domiciliario.

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Los tres quedaron formalmente vinculados a la investigación, aunque por el momento la imputación formulada corresponde únicamente al delito de homicidio doloso agravado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos de convicción para relacionar a los investigados con la muerte de González, según explicó la representación legal de la familia.

El supuesto móvil del crimen habría sido el robo de 77 kilos de plata que el empresario había retirado minutos antes del ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte querellante señaló que otras personas también estarían involucradas en la planificación y ejecución del ataque y permanecen pendientes de captura.

La investigación sostiene que los responsables recibieron información sobre el traslado de aproximadamente 77 kilos de plata que estaría realizando el empresario. Ese supuesto “soplo” habría permitido organizar el seguimiento, interceptar el automóvil y apoderarse del cargamento, valorado dentro del proceso en cerca de $300 mil.

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Los abogados de la familia describieron una operación presuntamente organizada desde varias horas antes del homicidio. Los sospechosos habrían permanecido reunidos y siguiendo los desplazamientos de González.

Videos incorporados a la investigación mostrarían una caravana de vehículos tanto durante el seguimiento como cerca del lugar donde ocurrió el ataque.

Según el relato presentado después de la audiencia, uno de los vehículos utilizados por los atacantes interrumpió el tráfico y se atravesó frente a un camión. La maniobra obligó a González a detenerse, mientras otro automóvil impactó por detrás el Kia Sportage gris que conducía en Llano Bonito, Juan Díaz.

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Los tres investigados fueron aprehendidos durante la Operación Destello, desarrollada casi cinco meses después del ataque. Cortesía MP

Las puertas del lado del conductor y de la parte trasera presentaban un desperfecto que impedía abrirlas inmediatamente. Los atacantes habrían interpretado que González se resistía al robo y realizaron múltiples disparos contra el vehículo para poder ingresar, de acuerdo con la versión de los representantes de la familia.

El empresario recibió varios impactos de bala en la espalda, el muslo izquierdo y la cadera. Fue auxiliado y trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, donde se confirmó su fallecimiento alrededor de las 12:25 p. m. Los peritos recuperaron más de 15 casquillos en la escena.

Las primeras versiones indicaron que los agresores viajaban en un sedán blanco y utilizaban prendas similares a las policiales. Algunos llevaban chalecos parecidos a los empleados por agentes de investigación. Esos elementos, junto con la persecución y la cantidad de disparos, reforzaron la hipótesis de un ataque planificado.

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Los tres sospechosos fueron capturados casi cinco meses después mediante la Operación Destello, desarrollada en Pacora, Las Cumbres y San Miguelito. El operativo fue dirigido por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial.

La Operación Destello incluyó diligencias en Pacora, Las Cumbres y San Miguelito, con participación de unidades policiales y fiscales. Cortesía MP

González, de 60 años, acumulaba más de tres décadas de experiencia en banca internacional y mercados financieros. Era cofundador, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Firmus Financial Inc. Además, asesoraba a la Superintendencia de Bancos de Panamá y poseía licencias del mercado de valores desde 2015.

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La Fiscalía deberá ahora acreditar que el robo del cargamento fue efectivamente el móvil del homicidio y precisar la participación atribuida a cada imputado. La investigación también busca establecer quién filtró la información sobre el traslado de la plata y localizar a las demás personas presuntamente involucradas.