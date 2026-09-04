Economía

Patricia Bullrich: “Voy a estar donde sirva, el que tiene que reelegir es el proyecto”

La senadora nacional evitó definir una candidatura para 2027 y sostuvo que concentrará su actividad política en respaldar la continuidad de la gestión libertaria

Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos en el salón Azul del Senado de la Nación, el 18 de agosto de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
Bullrich evitó confirmar una candidatura para 2027 y dijo que ocupará el lugar que resulte funcional al proyecto (Comunicacion Institucional Senado)
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“Voy a estar donde sirva, tiene que reelegir el proyecto”, dijo la senadora nacional Patricia Bullrich al responder una consulta sobre su posible lugar en el escenario electoral de 2027. La dirigente participó a distancia de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se celebra este fin de semana en Puerto Iguazú, Misiones, y ubicó la reelección presidencial como prioridad de su intervención política.

La pregunta aludió a distintas alternativas que se barajan sobre su futuro. Entre ellas, una eventual candidatura a la vicepresidencia acompañanado al presidente Javier Milei, una posible postulación en la Ciudad de Buenos Aires y una carrera con proyección hacia 2031. Bullrich respondió que no definirá ahora una posición individual y señaló que su participación dependerá de la estrategia orientada a sostener al oficialismo.

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“Yo creo que lo más importante en este momento es cortar lo que ha sido la imposibilidad de que el sector, digamos, republicano, democrático, liberal de la Argentina, con distintos matices en la historia, pase una valla más”, expresó. La senadora planteó que ese espacio enfrentó dificultades para consolidar la continuidad de sus gobiernos y vinculó ese diagnóstico con la discusión electoral que se abre hacia 2027.

Bullrich recurrió a una enumeración de presidentes para explicar su punto. “Alfonsín no terminó su mandato, lamentablemente. Acuérdense que Menem asumió antes. De la Rúa no terminó su mandato. Mauricio Macri terminó el mandato, pero no pudo ser reelecto”, dijo durante la presentación. A partir de esos casos, sostuvo que la discusión central no pasa por el cargo que ocupe cada dirigente, sino por la posibilidad de que el proyecto político alcance un segundo mandato.

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“¿Cuál es una clave de éxito importantísima pensando esta avenida de la democracia argentina? La reelección”, afirmó. Luego insistió: “Entonces, ¿en dónde tenemos que poner el esfuerzo? En la reelección”. La referencia ordenó el resto de su respuesta, que se centró en la necesidad de articular las decisiones políticas alrededor de ese objetivo.

La senadora indicó que su definición personal quedará subordinada a esa meta. “¿Dónde voy a estar yo? Bueno, donde más convenga a ese objetivo, al objetivo de que el proyecto reelija, de que lo que estamos haciendo en Argentina reelija. Ahí voy a estar yo”, señaló. También descartó adelantar una candidatura o fijar una competencia electoral determinada.

La senadora Patricia Bullrich participó de la 47° Convención Anual del Instituo Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)
La senadora Patricia Bullrich participó de la 47° Convención Anual del Instituo Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)

Bullrich remarcó que ya ocupa una banca en el Senado. “No sé cuál es el lugar. Y ya tengo un lugar, soy senadora”, expresó. En ese sentido, señaló que no conoce todavía cuál será su posición en las próximas elecciones y afirmó que ese debate no constituye el aspecto central de la etapa actual.

“No sé cuál va a ser el lugar ni me parece que sea lo más importante en este momento. Lo importante es el objetivo”, dijo. La dirigente separó así su situación individual de la discusión sobre el futuro del oficialismo y sostuvo que la organización de las candidaturas deberá responder a una estrategia más amplia.

Durante su exposición, Bullrich volvió sobre la secuencia de gobiernos que utilizó como argumento. “Si uno lo piensa históricamente, si uno lo piensa como una línea, ¿no?, de frenos que se han puesto porque Menem reeligió, porque los Kirchner tuvieron tres mandatos”, afirmó. En ese tramo de la respuesta, también mencionó a Eduardo Fernández al referirse a los presidentes que no lograron una nueva elección.

“Macri no pudo reelegir. Ahora tiene que reelegir el proyecto”, sostuvo. Bullrich no precisó qué lugar podría ocupar en una eventual estrategia electoral ni adelantó una decisión sobre la Ciudad de Buenos Aires, una alianza o una candidatura nacional. Sí indicó que la distribución de los cargos será una cuestión posterior a la definición de la meta política.

“Cómo se armen las piezas es importante, pero no es lo más relevante”, afirmó. La senadora también señaló que no ofrecerá una definición personal por el momento: “No van a encontrar de mí un lugar personal en este momento”.

La exposición ocurrió durante la convención anual del IAEF en Puerto Iguazú. En la consulta que dio lugar a la respuesta, se mencionaron alternativas para 2027 y 2031, además de la posibilidad de una alianza con Milei. Bullrich respondió con una defensa de la continuidad del proyecto de gobierno y con referencias a la reelección como eje de la discusión.

“Ahí voy a estar yo. No sé cuál es el lugar”, afirmó Bullrich. “Lo importante es el objetivo”.

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