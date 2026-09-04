Una salvadoreña que emigró a los 11 años vuelve al país para impulsar su marca de cosméticos

Esmeralda Mancía inició su carrera en la industria cosmética en 1991 y pasó de la línea de producción al laboratorio, donde orientó su formación hacia la cosmética. /(Redes sociales de Dania González)

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A más de tres décadas de haber llegado a Estados Unidos junto a su familia, la química cosmética salvadoreña Esmeralda Mancía busca posicionar en El Salvador su marca de maquillaje y cuidado corporal Libertad Vida, un proyecto familiar inspirado en su experiencia como inmigrante y en sus raíces en el departamento de La Libertad.

Mancía emigró cuando tenía 11 años, en medio de la guerra civil salvadoreña. Sus padres, Nolberta Mancía y Fidel Mancía, viajaron primero a Estados Unidos y dejaron a sus hijos en un convento por razones de seguridad. Un año después, su madre regresó por ellos y la familia se instaló en ese país.

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La empresaria recordó que la adaptación fue compleja por el idioma, la distancia con sus familiares y la falta de documentos migratorios. “Yo siento que habemos millones de migrantes que anhelamos regresar a nuestro país”, afirmó durante la Entrevista AM de Canal 10.

Su padre, hoy de 83 años, mantenía el deseo de volver a El Salvador. Esa aspiración, según explicó Mancía, influyó en su decisión de traer una de sus marcas al país: Libertad Vida.

Mancía presentó una parte de sus productos durante la entrevista televisiva./ (Entrevista AM)

La marca nació en Estados Unidos y fue lanzada en El Salvador el 22 de agosto, junto con la línea de cuidado corporal Sugar and Spice. La primera está orientada al maquillaje y la segunda ofrece exfoliantes, aceites, cremas, fragancias para cabello y cuerpo.

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La empresaria explicó que trabajó durante más de cinco años en las fórmulas y empaques de la marca que ahora llega al mercado salvadoreño. El objetivo fue crear productos que respondieran al clima cálido y húmedo del país, con opciones de larga duración e ingredientes destinados a mantener la hidratación de la piel.

Entre los productos de Libertad Vida figuran rubores líquidos, labiales mate, brillos, sombras líquidas y un producto para dar volumen a los labios. La elección de fórmulas líquidas se relaciona con la intención de facilitar una rutina rápida de maquillaje.

El nombre de la marca alude a La Libertad, el departamento de origen de Mancía. Los empaques incluyen referencias a El Salvador, como la imagen de un torogoz y las banderas salvadoreña y estadounidense. También incorporan el mensaje “Made in USA from a Salvadoran girl”.

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La empresa busca ampliar operaciones y crear oportunidades en el país

La marca Libertad Vida fue diseñada durante más de cinco años con fórmulas y empaques adaptados al clima cálido y húmedo de El Salvador, con productos de larga duración e hidratación. /(Redes sociales Libertad Vida)

Mancía afirmó que su familia quiere establecerse y crecer en El Salvador, con planes para generar puestos de trabajo y transmitir conocimientos sobre la elaboración de cosméticos. Entre sus objetivos figura enseñar procesos de laboratorio a jóvenes interesados en la industria.

La empresaria también mencionó proyectos sociales vinculados con las marcas, con foco en jóvenes y salud mental. “No es solo vender, es algo qué más podemos dar a la sociedad”, sostuvo.

Durante la entrevista, vinculó su retorno con los cambios que percibe en el país, en especial en materia de seguridad y apoyo a la inversión. Esas apreciaciones corresponden a su experiencia personal como integrante de la diáspora salvadoreña.

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Por ahora, los productos se comercializan de forma digital y la compañía prevé su llegada a tiendas. Mancía invitó a las mujeres y jóvenes con interés en emprender a aprovechar programas de formación y a mantener sus proyectos, incluso ante las dificultades.

Su carrera en la industria comenzó en una línea de producción

Esmeralda Mancía entró a trabajar en la industria cosmética en 1991. Su hermana laboraba en el área de empaquetado de una compañía y le avisó sobre una vacante en la línea de producción. Allí, una supervisora le propuso trasladarse al laboratorio.

La marca de maquillaje y cuidado corporal Libertad Vida, está inspirada en la experiencia de Mancía como inmigrante y en sus raíces en el departamento de La Libertad. /(Redes sociales de Libertad Vida)

La empresaria tenía inicialmente el propósito de estudiar para ser maestra o psicóloga, pero su contacto con la formulación de productos cambió sus planes. Más adelante, un químico vinculado a una reconocida marca de belleza le recomendó orientar su formación hacia la cosmética.

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Mancía señaló que durante su trayectoria participó en desarrollos para grandes compañías. También relató que asumió responsabilidades en el control de fórmulas para productos de una empresa que vende por catálogo.

Actualmente dirige ESME Beauty Labs, un laboratorio familiar situado en el valle de San Fernando, en Los Ángeles. Según detalló, la empresa acompaña a sus clientes desde la idea inicial hasta la formulación, el análisis de ingredientes, el empaque y la fabricación del producto.

La compañía desarrolla cosméticos para marcas que se comercializan en Estados Unidos, Reino Unido, México y Canadá. Mancía atribuyó el crecimiento de su negocio a la calidad de los productos y a la relación construida con sus clientes.

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