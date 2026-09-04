El pronóstico para el Día del Trabajo anticipa una despedida tormentosa del verano con lluvias, calor y tormentas en Estados Unidos

El fin de semana largo del Día del Trabajo podría traer lluvias, tormentas y calor en distintas regiones de Estados Unidos. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

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El fin de semana largo del Día del Trabajo podría tener lluvias, tormentas y temperaturas elevadas en distintas regiones de Estados Unidos, mientras Hawái sigue atento a la trayectoria prevista del huracán Lowell. Según FOX Weather, el sudeste, Florida y sectores del suroeste figuran entre las áreas donde el tiempo podría condicionar actividades al aire libre y traslados entre el sábado 5 y el lunes 7 de septiembre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, las mayores probabilidades de lluvias y tormentas se concentrarían en partes de Florida durante las tardes. La ubicación exacta, la intensidad y la duración de los fenómenos aún pueden cambiar con cada actualización del pronóstico, en función de la humedad disponible, los vientos y la evolución de los sistemas atmosféricos.

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En el Pacífico central, el Centro Nacional de Huracanes indicó que el huracán Lowell podría aproximarse a las islas más occidentales de Hawái entre la noche del lunes y la madrugada del martes 8 de septiembre. El organismo remarcó que la trayectoria conserva incertidumbre y que los posibles impactos dependerán de la distancia a la que el ciclón pase del archipiélago.

Pronóstico del Día del Trabajo en Florida: lluvias y tormentas durante el fin de semana

Según FOX Weather, Florida podría atravesar jornadas con lluvias tropicales y tormentas de tarde durante el feriado. El medio señaló que los vientos del este podrían transportar humedad del Atlántico y sostener condiciones propicias para chaparrones en varios sectores del estado.

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Los pronósticos locales del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos proyectan probabilidades de lluvia relevantes en el centro y norte de Florida. Para Orlando, el organismo prevé una posibilidad de 70% de lluvias y tormentas tanto el sábado como el domingo. Para el lunes, Día del Trabajo, la probabilidad podría alcanzar el 90%, sobre todo después del mediodía.

En esa ciudad, las temperaturas máximas podrían situarse cerca de los 33 °C (92 °F). El organismo también estima índices de calor de hasta 41 °C (105 °F), una referencia que combina temperatura y humedad y que puede aumentar el riesgo para quienes pasen períodos prolongados al aire libre.

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En Gainesville, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos prevé una probabilidad de tormentas de 40% el sábado, 70% el domingo y 90% el lunes. El parte indica que las precipitaciones podrían presentarse desde la mañana y ganar intensidad durante la tarde, aunque estos horarios son estimaciones sujetas a cambios.

La oficina meteorológica de Tallahassee señaló que el Panhandle de Florida, el sur de Georgia y el este de esa región costera podrían recibir humedad tropical por encima de los valores habituales para comienzos de septiembre. Según el organismo, esa condición podría favorecer lluvias más eficientes y generar anegamientos temporales bajo las celdas de tormenta que descarguen sobre una misma zona.

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El escenario no supone que todo el estado registre lluvias de forma continua. Las tormentas de verano suelen tener una distribución irregular: pueden afectar un área urbana, mantenerse breves y dejar sectores cercanos sin precipitaciones. Esa variabilidad será relevante para quienes planeen viajes, actividades deportivas, reuniones familiares o jornadas en las playas.

Florida concentraría las mayores probabilidades de lluvias y tormentas de tarde entre el sábado y el lunes del Día del Trabajo. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Riesgo de tormentas fuertes en el sudeste de Estados Unidos durante el feriado

El pronóstico de AccuWeather anticipa que una franja de tormentas podría desplazarse hacia el sur durante el fin de semana y abarcar partes de las Carolinas, Virginia meridional, Georgia, Alabama oriental y el norte de Florida. La empresa meteorológica mencionó posibles ráfagas de viento y acumulados de lluvia que podrían provocar inundaciones repentinas en lugares puntuales.

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Esa proyección no describe una amenaza idéntica para todo el sudeste. Los pronósticos oficiales revisados presentan condiciones diferentes según cada ciudad. En Columbus, Georgia, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos prevé una probabilidad de tormentas de 40% el sábado, 60% el domingo y 50% el lunes.

Las temperaturas en Columbus podrían llegar a 35 °C (95 °F) el sábado y a 36 °C (96 °F) el domingo. Para el lunes, el organismo pronostica una máxima cercana a 33 °C (91 °F), con posibilidad de nuevas tormentas a partir de la tarde.

En sectores próximos a Raleigh, Carolina del Norte, el mismo organismo estima una probabilidad de lluvia de 70% para el sábado. El pronóstico, en cambio, proyecta condiciones más secas para el domingo y un Día del Trabajo mayormente soleado, con una máxima de unos 29 °C (84 °F).

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Según FOX Weather, un frente frío podría avanzar hacia el sur durante el lunes y mantener la posibilidad de tormentas desde Atlanta hasta Miami. Aun así, el alcance de ese frente y su interacción con la humedad tropical deberán confirmarse con los partes que se emitan durante el fin de semana.

Pronóstico para Phoenix y Tucson: calor y baja probabilidad de tormentas

El suroeste de Estados Unidos también aparece en los pronósticos para el feriado, aunque el panorama actualizado para las principales ciudades de Arizona podría ser menos lluvioso que el planteado en las primeras previsiones. FOX Weather había advertido que la humedad tropical asociada al sistema Marie podría favorecer tormentas monzónicas en sectores de Four Corners y el suroeste.

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El pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos para Phoenix contempla cielo mayormente soleado durante el sábado y el domingo. La máxima podría rondar los 38 °C (100 °F) el sábado, alcanzar los 39 °C (102 °F) el domingo y llegar a 39 °C (103 °F) el lunes.

Para el Día del Trabajo, el parte oficial prevé condiciones soleadas en Phoenix. La previsión no descarta cambios posteriores, pero no incluye por ahora un episodio de lluvias intensas ni una amenaza generalizada de inundaciones en la ciudad.

En Tucson, el organismo anticipa máximas de unos 35 °C (95 °F) el sábado, 37 °C (98 °F) el domingo y 37 °C (99 °F) el lunes. Para el feriado, la posibilidad de lluvias y tormentas se sitúa en 10% después de las 11:00, una probabilidad baja que no equivale a un pronóstico de precipitaciones extendidas.

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La situación de Marie podría tener más incidencia en el mar que en las áreas urbanas del interior. Según el Centro Nacional de Huracanes, el ciclón era un huracán a las 02:00 del viernes, hora del Pacífico, con vientos sostenidos de 160 km/h.

El organismo ubicó a Marie a unos 815 kilómetros al oeste-sudoeste del extremo sur de Baja California. El huracán avanzaba hacia el oeste-noroeste y no tenía alertas costeras vigentes. Según el centro, el sistema podría fortalecerse durante el viernes y comenzar a debilitarse de forma gradual el sábado.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que el oleaje generado por Marie podría extenderse desde el suroeste de México y Baja California hasta el sur de California durante el fin de semana. Esas condiciones podrían causar corrientes de resaca peligrosas y oleaje elevado en zonas costeras.

El huracán Lowell podría acercarse a Hawái entre la noche del lunes y la madrugada del martes, con incertidumbre sobre su trayectoria e impactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo podría acercarse el huracán Lowell a Hawái

La situación de mayor seguimiento se concentra en el Pacífico central por el desplazamiento del huracán Lowell. Según el Centro Nacional de Huracanes, el ciclón se ubicaba a unos 955 kilómetros al sur de Lihue y a 895 kilómetros al sur-sudoeste de Honolulu en el último boletín revisado.

Lowell tenía vientos máximos sostenidos de 205 km/h y estaba clasificado como huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. El organismo prevé fluctuaciones de intensidad y considera que el sistema podría conservar fuerza de huracán mayor durante parte del fin de semana.

Según el Centro Nacional de Huracanes, Lowell podría reducir su velocidad mientras se desplaza hacia el oeste y luego girar hacia el noroeste y el norte. Esa trayectoria proyectada podría llevarlo cerca o al oeste de las islas principales más occidentales de Hawái entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

El organismo aclaró que el detalle de la curva y el punto de mayor aproximación todavía tiene un nivel de confianza limitado. Por esa razón, no es posible definir con precisión qué islas recibirían los efectos más notorios ni qué intensidad tendrían los vientos o las lluvias.

La oficina de Honolulu del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos señaló que Niihau, Kauai y Oahu podrían quedar más expuestas a oleaje, viento y precipitaciones si Lowell se aproxima a ese sector. También explicó que el alcance de los efectos podría variar desde limitado hasta más significativo según la trayectoria final.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene avisos por oleaje alto en sectores de Hawái y alertas por viento en áreas de Oahu, Maui y la isla Grande. Según la oficina meteorológica, el oleaje asociado a Lowell podría coincidir con las mareas altas mensuales previstas para el lunes, un factor que podría aumentar los riesgos en accesos portuarios, canales y zonas costeras.

Las autoridades meteorológicas recomiendan seguir los próximos boletines oficiales, porque los pronósticos de lluvia en el territorio continental y la trayectoria de Lowell pueden modificarse antes del final del fin de semana largo.