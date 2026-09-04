Política

Punto por punto, cuáles son las medidas que anunció Javier Milei en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas

El presidente realizó una cadena nacional donde anunció que enviará un paquete de proyectos al Congreso de la Nación. En tanto, firmará un decreto en las próximas horas para sancionar a quienes realicen explotaciones en el archipiélago y construirá una base naval integrada en Tierra del Fuego

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
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El presidente Javier Milei brindó una cadena nacional este jueves donde volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció que enviará un paquete de medidas al Congreso de la Nación. En tanto, también recalcó que aplicará sanciones a las empresas que intenten explotar en las inmediaciones del archipiélago.

El Presidente sostuvo que el Gobierno utilizará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas y judiciales y legales, para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”.

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Y siguió: “Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

En su mensaje, el jefe de Estado nacional advirtió que desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de sus recursos naturales. A pesar de ello, agregó, “el proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.

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Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, afirmó.

En ese sentido, una de las primeras medidas que anunció el mandatario fue la firma de una resolución que buscará agilizar este proceso de sanciones. “Esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica”, dijo.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
El Gobierno aplicará sanciones a las empresas que intenten explotar petróleo en las inmediaciones de las Islas Malvinas.

Aquellas empresas involucradas en este tipo de acciones estarán inhabilitadas para operar en territorio argentino. “Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, resaltó.

En tanto, afirmó que el Gobierno aumentará el presupuesto en el Ministerio de Defensa con el objetivo de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades del país en las telecomunicaciones. “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, añadió.

Por otro lado, el mandatario señaló: “Estaré enviando al Congreso con carácter urgente un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Primero, modificará la Ley 26659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado, y se dispondrá, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia”.

“En segundo lugar, la ley creará el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía”, agregó.

Y continuó: “Le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
Milei enviará al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y anunció una base naval integrada en Tierra del Fuego y un Consejo de Seguridad Nacional.

Punto por punto, las medidas que anunció Milei

  • Firmará un decreto para agilizar los procedimientos de la Ley 26.659 contra empresas que extraigan petróleo en el territorio bajo ocupación británica.
  • Apunta a la creación de un mecanismo de detección temprana e intercambio de información para facilitar sanciones contra empresas, accionistas, directores y proveedores involucrados.
  • Aquellas compañías que operen directa o indirectamente en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina quedarán inhabilitadas para actuar en territorio argentino.
  • Ampliará el presupuesto del Ministerio de Defensa con el objetivo de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades en telecomunicaciones.
  • Enviará un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y buscará que tenga tres ejes:
    • Endurecer las sanciones contra empresas con operaciones no autorizadas, incluyendo proveedores, con posibilidad de juicio en ausencia.
    • Crear el Consejo de Seguridad Nacional, que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
    • Otorgar al Consejo facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a amenazas a la seguridad nacional.

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