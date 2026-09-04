Guatemala

La Copa Femenina de Boxeo de Quetzaltenango sube al ring con un mensaje contra la trata y la violencia

El torneo de Independencia reunirá a atletas de varios departamentos en una jornada gratuita que mezclará combates y sensibilización para alertar a las familias sobre la explotación y las agresiones contra mujeres y adolescentes

La jornada combinará combates, convivencia con atletas y acciones de sensibilización para promover proyectos de vida libres de violencia.
La III Copa Femenina de Boxeo de Independencia llevará a Quetzaltenango mensajes de prevención sobre la trata de personas y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. (Lunas Academia Femenina de Boxeo)
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La III Copa Femenina de Boxeo de Independencia llevará la prevención de la trata de personas y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes al gimnasio del Complejo Deportivo de Quetzaltenango.

Bajo el lema Sueños no cadenas y la consigna “Mi vida vale y no tiene precio”, el torneo reunirá a atletas de distintos departamentos. La iniciativa busca que el deporte también sirva para informar a las familias sobre los riesgos de explotación, captación y agresiones.

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El campeonato propone una respuesta comunitaria: usar el boxeo femenino para promover proyectos de vida libres de violencia, acercar mensajes de prevención a niñas y adolescentes y respaldar el papel de las mujeres dentro del deporte.

La jornada combinará combates, convivencia con atletas y acciones de sensibilización dirigidas al público. La actividad será gratuita y se realizará el sábado 5 de septiembre, a partir de las 09.00 horas.

La jornada combinará combates, convivencia con atletas y acciones de sensibilización para promover proyectos de vida libres de violencia.
La jornada combinará combates, convivencia con atletas y acciones de sensibilización para promover proyectos de vida libres de violencia. (Lunas Academia Femenina de Boxeo)

Guatemala registró 8.413 denuncias de violencia sexual durante 2025

Las cifras de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) reflejan la dimensión del problema que aborda el evento. Durante 2025, el Ministerio Público recibió 8.413 denuncias por violencia sexual en Guatemala.

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Los registros incluyeron 10.608 personas agraviadas. De ese total, 9.328 eran mujeres y el grupo de entre 13 y 17 años figuró como el de mayor vulnerabilidad, según los datos oficiales divulgados por la SVET.

El departamento de Quetzaltenango acumuló 504 denuncias durante ese período. La cifra coloca al territorio entre los departamentos con mayor cantidad de reportes de este delito en el país.

La trata de personas mantiene una afectación particular sobre las mujeres y adolescentes. El informe estatal presentado por la SVET reportó 1.276 posibles víctimas identificadas entre 2025 y abril de 2026, con predominio de casos vinculados con explotación sexual y laboral.

La jornada combinará combates, convivencia con atletas y acciones de sensibilización para promover proyectos de vida libres de violencia.
La SVET identificó 1.276 posibles víctimas de trata de personas entre 2025 y abril de 2026, en casos ligados sobre todo a explotación sexual y laboral. (Lunas Academia Femenina de Boxeo)

Los datos también señalaron que las adolescentes de 13 a 17 años concentraron más del 68% de los casos atendidos en albergues especializados. La prevención, por eso, será uno de los ejes de la competencia programada en Xela.

La Selección Nacional Femenina de Boxeo participará en el torneo

La jornada contará con la presencia de la Selección Nacional Femenina de Boxeo de Guatemala, que llegará a Quetzaltenango como uno de los principales atractivos deportivos. La delegación incluirá a María Victoria Chiroy, Dulcita García, Milene Yool, Naomi Gálvez y Ashley Jerez.

Los organizadores también rendirán un homenaje a María Victoria “Viko” Chiroy, medallista de oro en la división de 66 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La boxeadora compartirá con jóvenes promesas y asistentes, además de participar en una sesión de fotografías y firma de autógrafos.

“Queremos invitar a las familias quetzaltecas a que nos acompañen a este evento”, dijo Miloska Ramos, coach de la Academia Lunas. La entrenadora convocó al público a respaldar a las deportistas durante la competencia.

La jornada combinará combates, convivencia con atletas y acciones de sensibilización para promover proyectos de vida libres de violencia.
El torneo usará el deporte y el boxeo femenino para informar a las familias sobre los riesgos de explotación, captación y agresiones. (Lunas Academia Femenina de Boxeo)

Ramos sostuvo que la presencia de Chiroy llevará un mensaje para las niñas, las mujeres y las familias. “Podemos alcanzar nuestros sueños”, agregó la entrenadora.

La organización remarcó que las participantes subirán al ring con un objetivo que excede el resultado de cada combate. “A través del boxeo queremos informar, prevenir y fortalecer proyectos de vida libres de violencia para la niñez, la adolescencia y las mujeres”, expresó.

El certamen cuenta con el apoyo de la Federación Nacional de Boxeo de Guatemala, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la Comisión de Diversiones Populares de Xelafer y la SVET.

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