Los gobiernos de República Dominicana y Haití acordaron reforzar la cooperación fronteriza y migratoria

Un saludo oficial simboliza el compromiso de República Dominicana y Haití para fortalecer la seguridad y la gestión migratoria en la frontera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los gobiernos de República Dominicana y Haití acordaron reforzar la cooperación en seguridad fronteriza, migración, comercio e inversión durante una reunión celebrada este jueves 3 de septiembre en el Parque Industrial CODEVI.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor O. Bisonó Haza, y la ministra de Asuntos Extranjeros y Cultos haitiana, Raina Forbin. Ambas delegaciones abordaron los principales asuntos de la agenda bilateral y ratificaron la continuidad del diálogo entre los dos países.

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Medidas contra las economías ilícitas en la frontera

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX), los cancilleres analizaron mecanismos para mejorar la gobernanza de la seguridad fronteriza y los asuntos migratorios. También trataron acciones contra las economías ilícitas que operan en la zona limítrofe.

La agenda incluyó la formalización del comercio, la promoción de inversiones y la ampliación de la conectividad aérea. Las partes consideraron estos sectores como áreas vinculadas al desarrollo económico de ambas naciones.

Pedido de respaldo internacional para la Fuerza de Supresión de Bandas

Un grupo de migrantes haitianos cruza un paso fronterizo a pie hacia el territorio de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades también coincidieron en la necesidad de sostener el respaldo de la comunidad internacional a la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), con especial atención al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Las delegaciones acordaron mantener las gestiones para asegurar el despliegue completo de la misión, aprobada por la resolución 2793 del 30 de septiembre de 2025, y renovar su mandato. De acuerdo con el MIREX, el objetivo es apoyar a las autoridades haitianas en la recuperación de la seguridad, el fortalecimiento institucional y la creación de condiciones para una paz sostenible.

Restablecimiento de las operaciones consulares

En la reunión, las partes expresaron su intención de normalizar las operaciones consulares de República Dominicana en Haití cuando las condiciones de seguridad permitan el funcionamiento de cada jurisdicción.

Después del encuentro oficial, los representantes diplomáticos mantuvieron una reunión con empresarios. Allí abordaron la necesidad de impulsar actividades productivas, generar empleo y ampliar los intercambios económicos bilaterales.

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Un estrechamiento de manos simboliza el acuerdo entre República Dominicana y Haití para reforzar la cooperación fronteriza y migratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La delegación dominicana incluyó a los viceministros Rubén Silíe, Francisco Caraballo y Ramón Pérez Fermín; al embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel; y al embajador asesor Jatzel Román. Por Haití participaron el embajador en República Dominicana, Fritz Emmanuel Longchamp; la directora de Gabinete, Winnie Hugot Gabriel; el director de Asuntos Políticos, Jean-Claude Lappe; el director de Asuntos Dominicanos, Yves Rody Jean; y el jefe del puesto consular haitiano en Dajabón, Ricot Almonord.

Alto índice de migración irregular

En julio, la Dirección General de Migración dio a conocer que un total de 34,226 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular fueron deportados a su nación de origen a lo largo del mes de junio.

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Mediante un comunicado de prensa, el organismo detalló que, al concluir el primer semestre de 2026, la cifra acumulada de extranjeros indocumentados repatriados por las autoridades alcanzó las 196,321 personas. Adicionalmente, la institución señaló que, desde el nombramiento de Luis Rafael Lee Ballester como director el 1 de octubre de 2024, el total de deportaciones gestionadas bajo su administración asciende a 670,500 personas.