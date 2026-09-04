Neymar se lesionó ante Palmeiras y publicó una fuerte carta contra el encargado del campo de juego del Santos: “El peor césped”

El astro brasileño no pudo continuar en cancha luego de que mostró gestos de molestias físicas y el Peixe quedó eliminado de la Copa de Brasil

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Neymar salió lesionado y furioso de Vila Belmiro después de que Santos quedó eliminado de la Copa de Brasil ante Palmeiras. El delantero brasileño sintió molestias en el muslo derecho antes del descanso, no regresó para el segundo tiempo y, horas más tarde, apuntó contra el responsable del campo de juego de su propio club.

El atacante fue titular en una noche en la que Santos necesitaba revertir el 3-0 que Palmeiras había conseguido en la ida de los cuartos de final. El equipo local no encontró goles, igualó 0-0 y se despidió del certamen. La preocupación aumentó por la condición física de su principal figura.

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Neymar comenzó a evidenciar incomodidad cerca del final de la primera mitad. A los 43 minutos intentó un remate desde afuera del área con la pierna izquierda y, poco después, se tocó el muslo derecho mientras señalaba hacia el banco de suplentes. Aunque intentó continuar, terminó el período con molestias visibles.

Durante el entretiempo, el cuerpo médico evaluó al brasileño y el técnico Cuca resolvió sustituirlo. Rony ocupó su lugar para la segunda etapa, mientras que el delantero permaneció fuera del partido. El resultado de los estudios médicos definirá el diagnóstico y determinará si podrá participar de los próximos compromisos del Peixe.

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El posteo de Neymar contra el canchero del Santos (@neymarjr)

La reacción de Neymar después del encuentro se concentró en las condiciones del césped. “Quería felicitar a nuestro responsable del campo de juego de Vila Belmiro. Ayer fue el peor césped que Vila ha tenido, lleno de pozos porque hicieron la compactación un día antes del partido. Increíble”, expresó el astro, que no ocultó su enojo con el canchero del club por una situación que asoció con su salida obligada.

El brasileño extendió su crítica y afirmó que no había sido el único integrante del plantel afectado durante el primer tiempo. “Además de jugar contra el adversario, jugamos contra el campo… y encima hacemos más fuerza para arrancar y frenar durante la carrera porque el campo está irregular. No fue casualidad que 3 sintieran molestias en el primer tiempo… ¡FELICITACIONES! EXCELENTE TRABAJO DE MIER**”, agregó.

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Sin Neymar, Santos no logró romper el cero ante un Palmeiras que administró la ventaja que traía del primer encuentro. El conjunto visitante sostuvo la diferencia global y obtuvo el pase a las semifinales. Cuca se refirió a la situación del delantero al finalizar el partido y admitió que su disponibilidad representa una incógnita para el equipo. “No es una situación que queramos. Él está afuera probablemente. Vamos a tener que arreglarnos sin él”, manifestó el entrenador, que deberá preparar al plantel para una seguidilla de partidos.

El Santos quedó eliminado ante Palmeiras por un 3-0 global en la ﻿Copa de Brasil (Instagram: @palmeiras) Fotógrafo: Cesar Greco

Incluso Arthur Melo, reciente refuerzo del Santos apoyó las declaraciones del delantero brasileño, en su llegada al club. “He jugado aquí en Vila Belmiro muchas veces y este es quizás el peor campo de juego que he visto. Neymar tenía razón al señalarlo. Esto expone al atleta y puede provocar lesiones”, manifestó el mediocampista.

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El siguiente desafío será el domingo ante Inter de Porto Alegre por el Brasileirão. Santos ocupa el puesto 14 con 29 puntos y busca alejarse de la zona de descenso. Más adelante, el equipo paulista afrontará los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro dirigido por Eduardo Domínguez.

La molestia muscular llega en un tramo exigente de la temporada y abre una nueva duda sobre Neymar. El delantero suma 25 partidos, 8 goles y 8 asistencias en el año. Santos aguarda los resultados médicos mientras intenta procesar una eliminación que dejó al club sin Copa de Brasil y a su figura enfrentada con el canchero de Vila Belmiro.

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