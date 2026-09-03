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Toni Kroos apuntó contra el Bayer Leverkusen por marginar a Andrich: “Me parece muy raro”

Tras el cierre del último mercado de pases en la Bundesliga, el excampeón del mundo alemán señaló en su podcast que el club se desprendió de un centrocampista mientras otro perdía protagonismo en la misma posición

Toni Kroos cuestionó en su podcast la planificación del Bayer Leverkusen tras los cambios en el rol de Robert Andrich y la venta de Exequiel Palacios (REUTERS/Isabel Infantes)
Toni Kroos cuestionó en su podcast la planificación del Bayer Leverkusen tras los cambios en el rol de Robert Andrich y la venta de Exequiel Palacios (REUTERS/Isabel Infantes)
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Toni Kroos cuestionó la política de fichajes y la planificación deportiva del Bayer Leverkusen, club en el que jugó antes de consolidarse en el Bayern Múnich. El exinternacional alemán se refirió en su podcast Einfach mal Luppen a la situación de Robert Andrich y a la posterior salida de Exequiel Palacios, dos centrocampistas, y planteó sus dudas sobre la coherencia de las decisiones tomadas durante el mercado de pases.

Kroos, quien se retiró del fútbol profesional a los 36 años, no apuntó contra una operación aislada. Su crítica se concentró en la sucesión de medidas adoptadas en una misma zona del campo: el cambio de estatus de Andrich dentro de la plantilla y la venta de Palacios, un jugador que podía ocupar una función similar en el mediocampo.

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Kroos puso el foco en el cambio de rol de Robert Andrich

El mediocampista perdió la capitanía, tuvo menos participación y permaneció en el club pese a que su salida parecía posible (AP Foto/Martin Meissner)
El mediocampista perdió la capitanía, tuvo menos participación y permaneció en el club pese a que su salida parecía posible (AP Foto/Martin Meissner)

Según la información publicada por Mundo Deportivo, Robert Andrich perdió la capitanía y vio reducido su tiempo de juego. Durante una parte importante del verano, además, su salida del Bayer Leverkusen pareció una posibilidad concreta. Finalmente, el mediocampista permaneció en el plantel y no se concretó un traspaso.

Para Kroos, ese recorrido deja interrogantes sobre el lugar que el club le asignó al futbolista dentro del proyecto. El exjugador alemán consideró que la pérdida de jerarquía de Andrich no parece compatible con la necesidad posterior de conservar alternativas en una posición que también ocupaba Palacios.

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La inquietud del exvolante se relaciona con la administración de los recursos disponibles en el equipo. Si Andrich dejó de ser considerado una pieza central y estuvo cerca de marcharse, la permanencia del jugador podía entenderse como una señal de que el club disponía de otras variantes para su puesto. La venta de Palacios modificó esa lectura.

La salida de Exequiel Palacios profundizó las dudas

Kroos consideró contradictorio que el Bayer Leverkusen vendiera al argentino después de relegar a Andrich (REUTERS/Juan Medina)
Kroos consideró contradictorio que el Bayer Leverkusen vendiera al argentino después de relegar a Andrich (REUTERS/Juan Medina)

El Bayer Leverkusen traspasó después a Exequiel Palacios a la Premier League. Kroos cuestionó esa decisión porque el argentino se desempeña en una demarcación similar a la de Andrich y, según su planteo, la operación redujo las opciones del equipo en el mediocampo.

Dejas a Andrich completamente fuera del equipo para, al mismo tiempo, vender a alguien que juega en esa misma posición. No sé, me parece muy raro”, afirmó Kroos en su podcast, de acuerdo con las declaraciones reproducidas por el diario deportivo español.

El exinternacional alemán señaló que una venta de ese tipo podría justificarse si el club contara con suficientes jugadores para cubrir la zona. “O bien tengo que estar muy bien cubierto en esa posición, o no se me debería ocurrir desprenderme, justo antes del final, de alguien que estaba previsto para esa posición”, añadió.

Sus comentarios no se dirigieron a la calidad individual de Andrich o Palacios, sino a la relación entre ambas decisiones. Para Kroos, la eventual marginación de un mediocampista y la posterior venta de otro con características posicionales similares requieren una explicación desde el armado de la plantilla.

El exjugador cuestionó la lógica del mercado de pases

El exinternacional alemán planteó que el club debía contar con alternativas suficientes antes de desprenderse de un jugador de esa posición (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
El exinternacional alemán planteó que el club debía contar con alternativas suficientes antes de desprenderse de un jugador de esa posición (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Kroos jugó en el Bayer Leverkusen entre 2009 y 2010, en una etapa previa a su consolidación en el Bayern Múnich y a su posterior carrera en el Real Madrid. Desde su retiro, mantuvo presencia pública a través de su podcast, donde suele analizar temas vinculados con el fútbol alemán e internacional.

En este caso, el exmediocampista puso en discusión la planificación del club de cara al nuevo ciclo. La secuencia formada por la pérdida de protagonismo de Andrich, las versiones sobre una posible salida y la venta de Palacios le resultó difícil de interpretar desde una perspectiva deportiva.

La objeción final de Kroos apuntó a la necesidad de mantener un equilibrio entre las decisiones sobre titulares, suplentes y posibles salidas. Para el exjugador, desprenderse de Palacios solo tendría sentido si el Bayer Leverkusen ya contaba con suficientes alternativas para cubrir esa posición, una condición que, a partir de la situación de Andrich, puso en duda.

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