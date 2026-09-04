Tecno

Función antiestafas de Google Pixel llega a los Galaxy con la actualización One UI 9

Scam Detection utiliza inteligencia artificial para identificar patrones de conversación típicos de estafas telefónicas

Función de seguridad Pixel y Galaxy
Samsung sumó la detección de estafas de los Pixel a los Galaxy S26, Z Fold 8 y Z Flip 8. (Composición)
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Scam Detection, la función de detección de estafas que Google introdujo originalmente como exclusiva de sus teléfonos Pixel, se sumó este año a la serie Galaxy S26 y ya forma parte de los nuevos Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Flip 8. La herramienta utiliza inteligencia artificial para identificar patrones de conversación asociados con estafadores, como pedidos urgentes de transferencias de dinero o solicitudes de información personal durante una llamada.

Cuando el sistema identifica un patrón sospechoso, Scam Detection alerta al usuario mediante avisos sonoros, visuales y hápticos, con el objetivo de que la advertencia no pase inadvertida. En los teléfonos Pixel, la función está disponible desde el modelo Pixel 6 en adelante.

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Tanto en los dispositivos de Google como en los modelos de Samsung compatibles, todo el procesamiento y los cálculos de inteligencia artificial se realizan de forma local, en el propio dispositivo, sin recurrir a servidores en la nube. Este enfoque busca reforzar la seguridad de los datos del usuario durante el análisis de las llamadas.

Detector de estafas
La función alerta al usuario con avisos sonoros, visuales y hápticos cuando detecta una posible estafa. (Google)

Expansión a modelos Galaxy anteriores

El medio especializado Android Authority halló referencias en la versión beta 7 de One UI 9 para la serie Galaxy S26 que revelan qué modelos, tanto futuros como ya lanzados, recibirán la función. Según ese hallazgo, Samsung planea incorporar Scam Detection no solo a los cuatro modelos de la futura serie Galaxy S27, sino también a una lista de dispositivos previos mediante actualización retroactiva.

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Entre los teléfonos que recibirían la función se encuentran los modelos de la serie Galaxy S25 —Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Edge y Galaxy S25 Ultra—, además del Galaxy Z Fold 7, el Galaxy Z Flip 7 y el Galaxy Z TriFold. Cada uno de estos dispositivos fue identificado en el código a través de sus números de modelo internos, como el SM-S938 para el Galaxy S25 Ultra o el SM-F968 para el Galaxy Z TriFold.

En paralelo, Google evalúa extender su propia función de detección a las llamadas salientes, según un reporte difundido este mes. Todavía no se sabe si ese desarrollo permanecerá exclusivo de los Pixel o si eventualmente llegará también a los modelos Galaxy compatibles con Scam Detection.

Código hallado en One UI 9 Beta 7 reveló que la función llegará también a los Galaxy S25, Z Fold 7 y Z Flip 7. (Europa Press)
Código hallado en One UI 9 Beta 7 reveló que la función llegará también a los Galaxy S25, Z Fold 7 y Z Flip 7. (Europa Press)

La serie Galaxy S27 mantendrá el doble suministro de procesadores

El mismo análisis de código identificó referencias a “s5e9975” y “qcom”, que indicarían la continuidad de la estrategia de doble fuente de procesadores que la compañía utiliza desde hace varias generaciones en su línea insignia. El término s5e9975 haría referencia al Exynos 2700, procesador diseñado y fabricado por la propia Samsung con un proceso de fabricación de 2 nanómetros, mientras que “qcom” corresponde al símbolo bursátil de Qualcomm.

De confirmarse este esquema, los usuarios de Estados Unidos y Norteamérica contarían con el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro en los cuatro modelos de la serie Galaxy S27, incluido el Galaxy S27 Pro.

En cambio, en Europa, Reino Unido, Asia, Australia, África y América Latina, el Galaxy S27, el Galaxy S27 Plus y el Galaxy S27 Pro funcionarían con el Exynos 2700, mientras que el Galaxy S27 Ultra reservaría el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro para todas las regiones.

La futura serie Galaxy S27 incluirá Scam Detection en sus cuatro modelos, entre ellos el nuevo Galaxy S27 Pro. (Europa Press)
La futura serie Galaxy S27 incluirá Scam Detection en sus cuatro modelos, entre ellos el nuevo Galaxy S27 Pro. (Europa Press)

El Galaxy S27 Pro sumaría un modelo sin lápiz óptico

Entre las cuatro variantes de la futura línea, el Galaxy S27 Pro se perfila como un modelo de características similares al Ultra, pero sin compatibilidad con el S Pen y con un diseño ligeramente más compacto.

La ausencia de los componentes internos necesarios para el lápiz óptico permitiría a la compañía incorporar una batería de mayor capacidad. El dispositivo contaría, además, con una cámara de 200 megapíxeles y una pantalla con función de privacidad.

La empresa surcoreana realizaría su evento Unpacked para presentar la serie Galaxy S27 durante enero o febrero, con un lanzamiento previsto para el primer trimestre del año. Existen reportes contradictorios sobre el módulo de cámara trasera del Galaxy S27 Ultra, ya que la compañía buscaría incorporar espacio para imanes de carga inalámbrica Qi2 en la parte posterior del equipo.

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