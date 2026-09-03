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Dino Crisis 2 encabeza los grandes clásicos que llegan a PS Plus Premium en 2026

El plan Premium de PS Plus será el que reciba la mayor cantidad de novedades tras la presentación

Dino Crisis 2 - videojuegos - PS Plus Premium - juegos clásicos - tecnología - 3 de septiembre
La característica más destacada de Dino Crisis 2 es su enfoque total en la acción arcade, dejando atrás el estilo survival horror de la primera entrega. (Composición: store.steampowered / X/PlayStation)
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Dino Crisis 2 encabeza los grandes clásicos que llegan a PS Plus Premium en 2026. El anuncio se produjo durante el último State of Play de PlayStation, un evento centrado principalmente en presentar juegos actuales y próximos lanzamientos, pero que la compañía también aprovechó para adelantar el catálogo que se sumará a sus planes de suscripción en los próximos meses.

Junto al título de supervivencia y dinosaurios, otras tres producciones completan la lista de incorporaciones confirmadas, entre ellas un regreso muy esperado por los seguidores de Ratchet & Clank. Ninguno de los cuatro juegos cuenta todavía con una fecha exacta de llegada, aunque Sony ya adelantó que estarán disponibles antes de que termine el año.

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Catálogo de PS Plus Premium: los clásicos confirmados para 2026

El plan Premium de PS Plus será el que reciba la mayor cantidad de novedades tras la presentación. Se trata de tres títulos que apelan directamente a la nostalgia de los jugadores y que refuerzan la propuesta de este nivel de suscripción, enfocado en ofrecer acceso a juegos clásicos.

Dino Crisis 2 - videojuegos - PS Plus Premium - juegos clásicos - tecnología - 3 de septiembre
La información más importante de Dino Crisis 2 es que cambió radicalmente de género respecto a la primera entrega. (store.steampowered)

El primero de ellos es Mega Man X: Command Mission, una entrega dentro del universo de Mega Man que se suma al catálogo retro del servicio. A continuación llega Dino Crisis 2, la secuela de la saga de terror y supervivencia con dinosaurios desarrollada por Capcom, considerada una de las incorporaciones más celebradas dentro del anuncio.

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Cierra la terna Ratchet & Clank, la producción original que dio origen a una de las franquicias más reconocidas dentro del catálogo de PlayStation. Su llegada al plan Premium permitirá a los suscriptores acceder nuevamente al título que inició la saga de plataformas y acción protagonizada por el dúo interespecie.

Novedades para PS Plus Extra

A diferencia del plan Premium, el nivel Extra de PS Plus recibirá una sola incorporación confirmada durante el State of Play: Mycopunk. Este título se suma así al catálogo de juegos disponibles para los suscriptores de este plan intermedio, que combina producciones más recientes con una selección más amplia que la del plan Essential.

Dino Crisis 2 - videojuegos - PS Plus Premium - juegos clásicos - tecnología - 3 de septiembre
(X/PlayStation)

Al igual que ocurre con los clásicos anunciados para Premium, Mycopunk todavía no tiene una fecha específica de incorporación al servicio, aunque su llegada también está prevista dentro de lo que resta de 2026.

El reclamo de la comunidad por los discos físicos y Destiny 3

Mientras PlayStation desarrollaba su presentación con anuncios como el DLC de Crimson Desert o la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Revelation, el chat en directo del State of Play mostró una dinámica distinta a la de la retransmisión oficial.

Una parte considerable de la comunidad aprovechó la emisión para insistir en dos reclamos que nada tenían que ver con los anuncios del evento: el regreso del formato físico en disco y la posibilidad de un Destiny 3.

Dino Crisis 2 - videojuegos - PS Plus Premium - juegos clásicos - tecnología - 3 de septiembre
A diferencia del plan Premium, el nivel Extra de PS Plus recibirá una sola incorporación confirmada. (X/PlayStation)

Ninguna de estas dos demandas resulta nueva. La primera se ha extendido en redes sociales desde que PlayStation decidiera poner fin a su formato físico, mientras que la segunda cobró fuerza tras el reciente recorte sufrido por Bungie, estudio responsable de la saga Destiny.

Que ambos reclamos se hayan repetido de forma masiva durante la transmisión, con cientos de mensajes en el chat, refleja que el descontento de una parte de la comunidad con las recientes decisiones de Sony continúa vigente. La coincidencia de estos mensajes con la presentación de nuevos anuncios sugiere además que los usuarios recurrirán a este tipo de eventos para hacer visible su malestar cada vez que tengan oportunidad.

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