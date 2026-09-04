Política

Qué dijo Milei sobre la construcción de una base naval en Tierra del Fuego: cómo inició el proyecto

El presidente resaltó como una de las medidas que tomará para fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. En 2024, viajó a Ushuaia junto a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos para anunciar la iniciativa

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
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El presidente Javier Milei realizó este jueves una cadena nacional en la que, entre otros puntos, anunció que incrementará el presupuesto del Ministerio de Defensa con el objetivo de construir una base naval en la provincia de Tierra del Fuego.

En el discurso de 16 minutos, el mandatario señaló que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia con el objetivo de ampliar los recursos de la cartera que encabeza Carlos Presto: “El fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.

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El anuncio no fue aislado. En el año 2024, Milei viajó a Ushuaia junto a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Allí, el mandatario anticipó que la base funcionaría como un gran centro logístico capaz de dar servicio a cruceros y buques comerciales que operan en el Atlántico Sur, además de constituir el punto de apoyo más cercano a la Antártida. “Estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. Esta obra nos permitirá desarrollar la economía local, brindar un servicio logístico que permita las reparaciones y apoyo a los cruceros de buques comerciales que operan en el Atlántico Sur”, afirmó el jefe de Estado en la capital fueguina.

Javier Milei general Richardson Aeroparque Avion Hercules portada
En el año 2024, Javier Milei se reunió con la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, donde anunció la creación de la Base Naval (Presidencia)

El proyecto conjunto con Washington era, para Milei, parte de una reorientación más amplia de la política exterior argentina. En el acto en Aeroparque, donde se firmó un convenio con el gobierno estadounidense para la entrega de un avión Hércules C-130 valuado en 30 millones de dólares a la Fuerza Aérea Argentina, el Presidente aprovechó la presencia de Richardson para hacer un anuncio de mayor alcance. “Hoy enfrentamos la ardua tarea de revertir la decadencia y quiero aprovechar, a la vista de la general Richardson, para anunciar una nueva doctrina de política exterior para la Argentina”, sostuvo.

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La alianza con Estados Unidos fue presentada por el mandatario como una declaración de intenciones frente al resto del mundo. “Con nosotros se inaugura una nueva época de las relaciones de Argentina con el mundo. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración para el mundo de que, luego de décadas de discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido retomar el rol protagónico que nunca debió abandonar. Esta nueva política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos, requisito indispensable para garantizar la soberanía de nuestra patria”, afirmó.

Ese marco de política exterior también incluyó, en la cadena nacional, medidas concretas sobre las Islas Malvinas. Milei advirtió que desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras persiste la controversia de soberanía, incluida la explotación de sus recursos naturales. En ese contexto, señaló que el proyecto petrolero Sea Lion representa “algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió.

La llegada de Javier Milei a Ushuaia
La base naval en Ushuaia fue presentada por Milei como un centro logístico para cruceros y buques comerciales del Atlántico Sur y como apoyo cercano a la Antártida.

Para hacer frente a esa situación, el jefe de Estado anunció la firma de un decreto que busca agilizar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra quienes participen de iniciativas de extracción petrolera en territorio argentino bajo ocupación británica. Las empresas involucradas en ese tipo de operaciones quedarán inhabilitadas para operar en suelo argentino.

Además del decreto, Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con carácter urgente. La iniciativa contempla dos ejes principales. El primero apunta a modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra compañías vinculadas a operaciones no autorizadas: los infractores no podrán contratar en territorio argentino, ya sea con el sector público o privado, y se prevé la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda.

El segundo eje crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo con facultades para articular de forma transversal a la Cancillería, el Ministerio de Defensa, los organismos de inteligencia y el área económica. “Le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, precisó el mandatario.

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